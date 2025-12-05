Nürnberg – Wenn sich am 15. Dezember 2025 der Vorhang zur Premiere der Flic Flac X-Mas Show öffnet, erwartet das Publikum wie in jedes Jahr atemberaubende Artistik, mitreißende Action und Spaß für alle Generationen. Bereits einige Tage zuvor empfängt Flic Flac im schwarz-gelben Zelt jedoch ein ganz besonderes Publikum.

Zum ersten Mal spendet Flic Flac in diesem Jahr eine komplette Vorstellung ihrer Weihnachtsshow an Sternstunden e.V., einer Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk, um notleidenden Kindern ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Im Rahmen dieser neuen Zusammenarbeit lädt Flic Flac knapp 1.000 Kinder, Jugendliche, deren Familien und Betreuer zur großen Generalprobe der diesjährigen X-Mas Show nach Nürnberg ein.

Ein Charity-Event für Kinder

Seit vielen Jahren ist die Generalprobe der Weihnachtsshow für soziale Einrichtungen reserviert – ein Herzensprojekt der Flic Flac Familie. Durch die Zusammenarbeit mit Sternstunden e. V. erhält diese besondere Tradition nun eine neue Strahlkraft. Der gemeinnützige Verein kennt die Einrichtungen und Projekte in der Region am besten und sorgt dafür, dass die Freude genau dort ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird.

„Vielfalt und Inklusion sind immer ein wichtiger Bestandteil unserer Shows. Deshalb freuen wir uns jedes Jahr, in unsere X-Mas Show diejenigen einladen zu können, die normalerweise nicht die Möglichkeitdazu hätten.“, so Larissa Kastein, Direktorin von Flic Flac Nürnberg und selbst Mutter einer Tochter. „Wir möchten damit unsere Verbundenheit zur Region zeigen und hier auch etwas zurückgeben.“

Flic Flac bei Sternstunden auf dem Christkindlesmarkt

Bereits am Eröffnungswochenende besuchte das Team um Geschäftsführer Alexander Sellin den Stand von Sternstunden auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt, wo jedes Jahr tausende gebastelte Sterne zugunsten der Benefiz-Aktion verkauft werden. Das Flic Flac-Team engagierte sich dort aktiv beim Verkauf und bot einen besonderen Anreiz: Jede Spende nahm an einer Verlosung exklusiver Tickets für die Premiere der X-Mas Show teil – ein Erlebnis, das man nicht kaufen kann.

Sternstunden – Hilfe mit Herz

Seit über 30 Jahren setzt sich Sternstunden e.V. für Kinder in Not ein – in Bayern, Deutschland und weltweit. Mehr als 400 Millionen Euro Spendengelder flossen in dieser Zeit in nachhaltige Hilfsprojekte. Jede Spende kommt garantiert ohne Abzug dort an, wo sie gebraucht wird. Am Freitag, 12. Dezember 2025, findet im BR Fernsehen die große Sternstunden-Gala statt. Live aus der Frankenhalle in Nürnberg werden gemeinsam mit zahlreichen prominenten Gästen Spenden gesammelt, um Kindern in Not weiterhin Hoffnung und Zukunft zu schenken.