Exklusives Kulinarik-Erlebnis bald Teil der Actionshow

Die Veranstalter der erfolgreichsten Action- und Akrobatikshow Deutschlands setzen die Messlatte für ein atemberaubendes Showerlebnis jetzt noch höher. Nach über zehn Jahren Weihnachtsshow in Nürnberg führt der Veranstalter dieses Jahr gleich mehrere Neuerungen ein, die vor allem das kulinarische Angebot von Flic Flac erweitern.

Leckere Snacks und exklusive Kulinarik unter einem Dach

Wer nach dem ultimativen Actionevent sucht oder die nächste Weihnachts-/Firmenfeier zu einem unvergesslichen Erlebnis machen möchte, sollte die neuen Gastro-Optionen bei Flic Flac in Nürnberg genauer unter die Lupe nehmen. Statt Bratwurst, Popcorn & Co. erwartet Besucher, die das „Show & Schmankerl“-Paket buchen, ein erlesenes Buffet-Menü: Feine Vorspeisenvariationen, raffiniertes Fingerfood, herzhafte Fleischspezialitäten oder vegetarische Delikatessen, himmlische Desserts und noch mehr. Das Essen wird in einem separaten, beheizten Zelt serviert, das direkt an das Vorzelt anschließt.

Für die Flic Flac Genuss-Edition sind die Plätze begrenzt. Das „Show & Schmankerl“-Paket muss daher bis spätestens zehn Tage vor dem Veranstaltungstermin gebucht werden. Der Preis: 59,00 Euro pro Person – inklusive Getränke-Flatrate.

Action und Nervenkitzel Deluxe

Das neue Gourmet-Paket ist die Antwort auf die hohe Nachfrage nach kulinarischen Alternativen, die besonders von größeren Gruppen im Rahmen von Firmen- und Weihnachtsfeiern ausging. „Wenn wir einmal im Jahr etwas Großes planen, dann wollen wir unsere Mitarbeiter mit einem Komplettpaket überraschen – habt ihr ein Gastroangebot, das mehr zur festlichen Weihnachtszeit passt?“ Solche Kundenmails hätten Geschäftsführer Alexander Sellin und Inhaberin Larissa Kastein zum Umdenken veranlasst.

„Unser ‚Show & Schmankerl‘-Angebot ist für alle, die kulinarisch mehr wollen. Unsere Besucher sollen ein Rundum-Erlebnis bekommen: Action, Nervenkitzel und Genuss“, erklärt Larissa Kastein. Das Paket steht nicht nur Gruppen, sondern allen Besuchern offen.

Drehbühne und Hüttengaudi bei Flic Flac Nürnberg

Neben den kulinarischen Optionen wird es auch Neuerungen im Außenbereich sowie im Hauptzelt geben. Die Veranstalter haben sich für die nächste Weihnachtsshow für eine drehbare Bühne entschieden, die den Acts eine dynamischere Note verleihen und den Besuchern neue Blickwinkel bieten – für ein noch intensiveres Flic Flac-Erlebnis. Christkindlesmarkt-Freunde dürfen sich auf eine Glühwein-Hütte freuen, die vor dem Zelt bereitstehen und für noch mehr Show-Vorfreude sorgen wird. Zudem tüftelt das technische Team von Flic Flac Nürnberg aktuell an einem neuen Künstlereingang im Hauptzelt – wer diesen sehen möchte, muss allerdings persönlich zur Show erscheinen.

Tickets, Gutscheine und Angebote

Der Vorverkauf läuft bereits seit 7. April 2025. Tickets sind ab 35 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf flicflac-nuernberg.de/ erhältlich. Dort finden sich auch Gutscheine, Gruppenangebote und verschiedene Zusatzpakete wie „Show & Schmankerl“.