Felix Meinhardt: Mutig die eigene Heldenreise anzutreten, bedeutet nicht, angstfrei zu sein!

Mut bedeutet nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Erkenntnis, dass es etwas Wichtigeres gibt als Angst. Fans von Prinzessin Mia mögen dieses Filmzitat kennen, doch steckt für jeden Menschen hier eine sehr bedeutungsvolle Aussage dahinter.

Jeder Mensch hat Angst, jeder Mensch hat Lebensumstände, die Frage ist: Wie geht man damit um?

Felix Meinhardt ist mehrfach ausgezeichneter Filmemacher, Speaker, Autor und Coach und hat durch seine ganz eigene Heldenreise den Weg zum großartigen Erfolg gefunden. Mittlerweile ist er an einem Punkt angelangt, wo es als Unternehmer nicht mehr nur um die Frage geht: „Wie viel Umsatz haben wir am Monatsletzten?“ Diesen Punkt hat er bereits übersprungen und kann sein Business mit anderen, wertvolleren Maßstäben messen. Er hat den Weg vom Fotograf zum Kameramann und schließlich unaufhaltsam zum selbständigen Filmemacher gefunden. Sein nächstes Ziel: Der Oscar muss her!

Felix liebt Zitate. Einige davon findet man in seinem Buch „Mut zur Heldenreise“

Doch von Felix gibt es noch viel mehr!

Als Coach ist es ihm wichtig, dass Menschen ihr Potenzial erkennen, die eigene Berufung finden und mit der dadurch entstandenen Energie nachhaltig in ihrer Persönlichkeit wachsen. Felix hat noch ein Motto: „Wer Initiative zeigt, gewinnt!“ Das sieht er als Ergebnis von wahrer Lebendigkeit, Motivation und Inspiration, die, wenn sie echt sind, kein Zutun von außen benötigt.

Für Unternehmen

Vermarktung mit Film & TV, Filmerlebnis-Workshops, Life Style & Personal Brand Videos. All das bieten Felix und sein Team. Die grandiose Vision, die dahinter steht, ist Menschen mit Filmen Mut zu machen, ihr Potenzial zu entfalten und sich selbstwirksam zu fühlen, darzustellen und damit erfolgreich zu werden. Denn die Filme von Felix beinhalten bereits die Zukunft, jenen Punkt, an dem die Person, um die es geht, in Zukunft sein möchte. Diese Hebelwirkung und neue Ideen bringen sie mit dem richtigen Mindset genau dorthin. Daraus ergibt sich eine komplette Marketingstrategie, die zu mehr Sichtbarkeit führt. Experten, Influencer, Unternehmer, Youtuber – all jene, die eine Mission haben, bekommen die Möglichkeit auch in Spielfilmen mitzuwirken.

Was Felix und sein Team für Unternehmen noch bieten?

Coaching für Unternehmer kombiniert mit TV-Beiträgen und Business-Wachstum,

Imagefilm- und Videoproduktion,

sowie Top-Talente und Mitarbeiter finden.

Werde selbst Filmemacher, mit Regie und Support von Felix

Felix bietet eine tolle Plattform, mit der Menschen Filmemacher werden können und lernen, von A bis Z alles selbst zu machen. Sie werden geschult und sind Teil der Film-Making-Masterclass, die an verschiedenen Orten in Europa stattfindet.

Mehr Informationen dazu!

Über Felix Meinhardt

Als Produzent ist er für die Entstehung von Spiel- und Dokumentarfilmen sowie Beiträgen für renommierte deutsche Fernsehsender verantwortlich. Zu seinen erfolgreichsten Projekten gehört die beliebte 6-teilige „Deutschland-Saga“ von Terra X (ZDF), welche die deutsche Geschichte aus einer neuen Perspektive erzählt. Darüber hinaus wurde er für seine Dokumentation „First Man – auf der Spur des ersten Menschen“, welche den Caligari Preis gewann, geehrt. Für diese Reise um die Welt, um die Ursprünge des modernen Menschen zu finden, bereiste er zahlreiche Länder und Kontinente.

Neben seinen grandiosen Produktionen von Spiel- und Dokumentarfilmen sowie Beiträgen für renommierte deutsche Fernsehsender wie ARD, ZDF, Sat.1, Pro7 umfasst das Portfolio von Felix auch Imagefilme und Werbekampagnen. Dabei konnte er bereits namhafte Unternehmen wie Bertelsmann, Bosch, Allianz und dm als Kunden gewinnen und Werbespots sowie Imagefilme für sie realisieren. Seine wahre Leidenschaft gilt jedoch dem Geschichtenerzählen. Er ist fasziniert von Menschen, die Feuer entfachen und die Zukunft gestalten, und lässt diese Begeisterung in seine Produktionen einfließen.

Zu den genialen Leistungen von Felix gehört auch die Produktion von Imagefilmen und Werbekampagnen für namhafte Unternehmen wie Bertelsmann, Bosch, Allianz und dm. Er hat bereits erfolgreich Werbespots und Imagefilme für diese Firmen realisiert. Besonders faszinieren ihn die Menschen, die durch ihr Handeln die Zukunft gestalten und die Welt verändern. Dies spiegelt sich in seinen Produktionen wider, die durch eine tiefgründige Erzählweise und emotionale Komponenten begeistern.

Felix setzt sein Motto „Mut zur Heldenreise“ auch in seinem Podcast um. Dort trifft er sich regelmäßig mit inspirierenden Persönlichkeiten wie z.B. Jochen Schweizer, um sich mit ihnen auszutauschen. Für ihn sind diese Begegnungen von unschätzbarem Wert, denn sie bieten ihm die Möglichkeit, von anderen zu lernen und wertvolles Wissen zu teilen. In seinem Heldenreise Podcast u.a. auf Spotify geht es also nicht nur um Unterhaltung, sondern auch um die Vermittlung von Mehrwert und Inspiration.

Der Titel von Felix‘ Buch „Mut zur Heldenreise“ beschreibt nicht nur sein Werk, sondern auch sein Leben und seine Arbeit. Er ist davon überzeugt, dass jeder Mensch eine eigene Heldenreise kreieren kann. Als Vermarktungsexperte unterstützt er seine Kunden mit Videos, Marketing, Coachings und gezielten Strategien sowie Erlebnissen dabei, ihre Sichtbarkeit stark zu erhöhen und dadurch ihre Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. Seine Berufung ist es als Mentor, zahlreiche Menschen auf ihrer persönlichen Heldenreise zu begleiten, verborgene Potenziale aufzuspüren und mit Freude an der Automation und Digitalisierung zu unterstützen.

