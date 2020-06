Farbmetriksystem mit mehr als 16.000 Farbtönen: Croma Lacke präsentiert die Weiterentwicklung von EASY COLOR

Nahezu jeder gewünschte Farbton lässt sich mit der neuen Version des Farbmetriksystems EASY COLOR mit wenig Zeitaufwand produzieren. Damit bietet Croma Lacke dem Fachhandel und der Fertigungsindustrie ein effizienzsteigerndes Instrument für individuelle Anwendungslösungen. Dazu gehört auch wahlweise eine Ausstattung mit Dispenser und Spektrophotometer. Ob wasser- oder lösemittelbasierende Lacke, alle Materialsysteme aus dem Programm von EASY COLOR können damit vor Ort selbst getönt oder pigmentiert werden. Zur Fertigung von Lacksystemen in lasierenden wie auch deckenden Farbtönen sind verschiedene, bereits mit Konverter vordosierte Gebindegröße erhältlich.

Effiziente Herstellung von Farbtönen in hoher Qualität

„Die zur Farbtönung vorgesehenen Basissysteme und Pigment-Pasten sind optimal aufeinander abgestimmt und erfüllen höchste farbmetrische Ansprüche“, erklärt Claus Buchholz, Technischer Leiter der IVM Chemicals GmbH, Herrenberg. Die Reproduzierbarkeit aller Farbtöne ist gegeben, wobei sich die Toleranz bei Pastellfarben in einem Maximalbereich von Delta E 0,4 und bei Volltönen von Delta E 0,8 bewegt. Somit entfällt eine Anpassung der Farben, die mit dem neuen Farbmetriksystem von Croma Lacke hergestellt wurden. Dadurch ist es möglich, die benötigten Lackmengen genau nach Kalkulation zu produzieren. Die Ansatzmenge wird nicht durch ein Nachtönen erhöht. Es reduzieren sich automatisch die Produktionsabfälle, was einen klaren Vorteil für die Effektivität bringt.

Minimaler Aufwand zur Farbtonrezeptierung

Voraussetzung für einen geringen Aufwand zur Produktion sowie Farbrezeptierung von getönten und pigmentierten Lacken ist eine Rezeptdatenbank, eine Dosiermaschine und optional ein Spektrophotometer, wenn Farbtöne nach Muster rezeptiert werden sollen. Es ermöglicht das Messen des Farbtons zu dem das Programm EASY COLOR das zugehörige Farbtonrezept erstellt.

Da das neue Farbmetriksystem über eine Palette von über 16.000 verschiedenen Farbrezepturen verfügt, sind fast alle Standardfarbtöne abgedeckt und mit geringem Zeitaufwand produzierbar. Dazu gehören lasierende Töne nach Farbtonkarten von Croma Lacke sowie deckende Farbtöne nach NCS, RAL K7, RAL Design und Pantone.

Systemvarianten mit individuellen Komponenten

EASY COLOR ermöglicht neben der Herstellung von Farbtönen, auch dazugehörige Etiketten und Sicherheitsdatenblätter für den Ausdruck zu generieren. Zudem können eigene Rezepte erstellt und in der Datenbank abgespeichert werden. Jederzeit stehen alle hinterlegte und selbst konfigurierte Farbrezepturen sowie die Preiskalkulation zur Verfügung.

Die lizenzierte Software ist mittels USB Stick einfach zu installieren, kontinuierliche Updates sorgen stets für eine Aktualität der Rezeptdatenbank. Zwei Systemvarianten mit und ohne Spektrophotometer stehen zur Wahl: Die Basisversion „BA“ mit den Rezepturen zu NCS und RAL K 7 Farbtönen und die High-End-Version „BAS“ mit mehr als 16.000 Farbtönen und Farbmetrik-Programm. In dieser Variante sind Rezeptdateien zu fast allen Standardfarben für die Mehrschichtsysteme, Grundierungen und Endlacke von Croma Lacke für Innen- und Außenanwendung enthalten. Darüber hinaus können für das automatische Dosieren volumetrische oder gravimetrische Dispenser in die Systeme integriert werden.

Über IVM Chemicals und Croma Lacke

IVM Chemicals ist im Bereich von Holzlacken einer der Marktführer in Europa und gehört zu den größten Konzernen dieser Branche. Das Unternehmen ist in Italien, Deutschland und Österreich, Frankreich, Spanien, Griechenland und Polen vertreten und wird in über 100 weiteren Ländern durch spezialisierte Händler repräsentiert.

In Deutschland hat sich die IVM Chemicals GmbH zu den marktführenden Partnern für Industrie und Handel positioniert. Höchste Produktqualität, größte Kundenorientierung und ökologisch verantwortungsvolles Handeln stehen im Vordergrund der Unternehmensphilosophie. Am Standort in Herrenberg konfektioniert und vertreibt das Unternehmen die traditionsreiche Marke Croma Lacke, die vor mehr als 75 Jahren mit dem „Croma Laboratorium“ in Nagold entstanden ist. Das gesamte Produktprogramm wird am Stammsitz der IVM Chemicals in Parona (Italien) in einer der modernsten Lackfabriken der Welt hergestellt. Dem deutschen Tochterunternehmen steht das internationale Know-how von 200 Fachspezialisten aus werkseigenen Forschungs- und Entwicklungslaboren zur Verfügung. Mit diesem Entwicklungsvorsprung bietet der Lackspezialist für kundenspezifische Anwendungslösungen einen Wettbewerbsvorteil. Zum umfassenden Sortiment von Croma Lacke gehören Nitro-Cellulose Lacke sowie Polyurethan- und Wasserlacke für Holzbeschichtungen, UV-Lacke und UV-Öle, Polyester- und Farblacke, Holzbeizen, Wachse, Öle, Farbkonzentrate, Verdünnungen, Zusatzstoffe, Holzschutzprodukte für den Außenbereich, Speziallacke für den Yachtbau und Effektlacke. Weitere Informationen unter www.ivmchemicals.de, www.cromalacke.com

