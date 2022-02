Fahrzeugbau, Carrosserie, Spritzwerk

Die Freuler AG ist spezialisiert auf anspruchsvolle Carrosserie- und Lackierarbeiten, Fahrzeugbau und Versicherungsmanagement. Von der Carrosserie-Reparatur bis zur detaillierten Fahrzeugdiagnose oder Smart Repair bieten wir Ihnen in unserer Werkstatt in Benken SG alles an.

Im Bereich der Carrosserie- und Lackierarbeiten verfügt die Carrosserie Freuler AG über hochqualifizierte Mitarbeiter, die mit modernsten Werkzeugen Reparaturarbeiten an Fahrzeugteilen durchführen. Parkschäden, Hagelschäden, Kollisionsschäden, Ausbeulungen, Lackierungen, Carrosserie-Reparaturen und Blecharbeiten aller Art – das bieten wir in unserer Carrosserie-Werkstatt. Fahrzeugreinigung, Fahrzeugpolitur oder allgemeine Fahrzeugaufbereitung sind ebenfalls Teil unserer Arbeit.

Mit vier Lackierkabinen mit einer maximalen Grösse von 5 m x 5,5 m x 20 m (LHT) führen wir Lackier- und Reparaturarbeiten an Motorrädern, Pkw, Lkw, Bussen sowie Nutz- und Sonderfahrzeugen durch. In unserer Lackiererei bieten wir Ihnen alles, was Sie zum Lackieren brauchen. Ob Lackschäden, Felgenreparatur, Ganzfahrzeuglackierung, Motorradlackierung, Autoteile, Nutzfahrzeuge, LKW, Busse oder eine einfache Türlackierung.

Der Fahrzeugbau ist ein wichtiger Teil des Produktportfolios der Freuler AG. Ihre Bedürfnisse und unsere Erfahrungen

führen zu fachgemässen und effizienten Lösungen im Fahrzeugbau wie

-Blachen- und Kastenaufbau

-Leichtmetallaufbau

-Isotherm- und Kühlaufbau

-Hebebühne

-Anhängerkupplung

-Spezialaufbau

-Verstärkungen

-Werkzeugkisten

-Modifikationen

-Aufbauten für Pickups

-Brücken und Kipper

-Innenausbauten

-Fahrzeugbau für Bestattungsfahrzeuge

-Kran und Lifte

-Tankinnenbeschichtungen

Die Restauration von Oldtimern ist unser Steckenpferd. Das perfekte Zusammenspiel von hoher fachmännischer Kunst, grosser Sorgfalt und eigener Sattlerei führt zum alten Glanz Ihres Oldtimers.

Seit unserer Gründung vor mehr als 45 Jahren lautet eines unserer wichtigsten Mottos: Stillstand bedeutet Rückschritt. Deshalb investieren wir in unsere Mitarbeiter, Technik und kontinuierliche Verbesserungsprozesse, um unseren Kunden und Partnern einen professionellen, sicheren und umweltfreundlichen Service zu bieten und zu garantieren.

Die Freuler AG ist spezialisiert auf anspruchsvolle Carrosserie- und Lackarbeiten, Fahrzeugbau sowie Leistungen im Versicherungs-Management

Kontakt

Freuler AG

Dominik Freuler

Giessenstrasse 2

8717 Benken SG

+41 55 293 33 00

info@freuler.ch

https://www.freuler.ch

