Exklusivangebot – attraktive Verzinsung und kurze Laufzeit

ProReal Private mit 7 % Zins p.a. (3,5 Jahre) für semiprofessionelle und professionelle Anleger.

Die bewährte Zuverlässigkeit und Leistungsstärke der ONE GROUP treffen auf 140 Jahre Immobilien-Knowhow der SORAVIA, die bis dato als Familienunternehmen ein Projektvolumen von über 6,3 Milliarden Euro mit über 14.000 Wohnungen realisiert hat. Rund 22.000 Anleger haben bisher über 800 Mio. Euro in die ProReal Serie investiert und mit dem ProReal Private 4 haben Sie nun die Möglichkeit, weiterhin von einer kurzer Laufzeit und laufenden attraktiven Zinszahlungen zu profitieren.

Immobilien stehen für Stabilität und Werterhalt. Metropolen wie Frankfurt, München, Hamburg, Stuttgart, Berlin, Salzburg und Wien haben einen stetigen Bedarf an neuem Wohnraum. Der Wohnungsmarkt in den Metropolen kennt keine Krise und Eigennutzer suchen neue Wohnungen. Der ProReal Private 4 richtet sich an semiprofessionelle und professionelle Investoren. Die attraktive Projektpipeline der SORAVIA, die hohen stillen Reserven in diesen Projekten und die daraus resultierende hohe Investitionssicherheit machen den ProReal Private 4 sehr attraktiv. Die Nachfrage von Investoren ist noch einmal spürbar gewachsen, denn Sie suchen rentable und nachhaltige Anlagemöglichkeiten.

Kurze Laufzeit 3,5 Jahre

Attraktive Verzinsung 7 % p.a. ab sofort

Vierteljährliche Auszahlung

Streuung über mehrere attraktive Neubauvorhaben

Signifikantes Eigenengagement der SORAVIA

Nachhaltiges Investment

Hohe stille Reserven

Nachgewiesene Performance

Hohe Investitionsquote

Die ProReal Serie ist die Alternative zu klassischen Immobilieninvestments. Immobilien-Projektentwicklungen sind auch für institutionelle Investoren oder semiprofessionelle Anleger ein lukrativer Markt. Der ProReal Private 4 bietet ab einer Mindestsumme von 200.000 EUR für semiprofessionelle und professionelle Anleger eine attraktive Verzinsung.

Mehr Informationen: http://www.proreal-private.de

Tipp: Kurzläufer ProReal Secur (depotfähig ab 10.000 EUR)

Unterlagen bei der One Group anfordern oder direkt online investieren:

https://www.proreal-deutschland.de/unterlagen/proreal-secur/

