EURONICS vereinfacht und beschleunigt die Auftragsabwicklung mit ZetesMedea ImageID

Hamburg, 14. Oktober 2025 – Die EURONICS Deutschland eG, Teil der führenden europäischen Kooperation für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte EURONICS International, hat mit ZetesMedea ImageID die Auftragsabwicklung im Logistikzentrum in Ditzingen optimiert. Mithilfe der Machine Vision-Lösung lassen sich in einem Arbeitsschritt mehrere Barcodes, Seriennummern und IMEI (International Mobile Equipment Identity)-Nummern erfassen und dekodieren. Das steigert die Effizienz, reduziert Fehler und verkürzt die Versandzeiten.

Schnelleres und präziseres Scannen

Von Ditzingen aus werden bundesweit rund 1.200 Einzelhändler beliefert und pro Tag circa 2.500 Pakete versendet. Allein 1.000 Pakete mit etwa 7.000 Artikeln stammen aus dem Kleinteilelager, wo Smartphones, Kopfhörer, USB-Sticks und ähnliche Produkte aufbewahrt werden.

Dort werden die kommissionierten Teile sorgfältig an vierzehn Packtischen gescannt, mit den Auftragsdaten abgeglichen, verpackt und für den Versand etikettiert. Beim Scannen der Smartphones geht es nicht nur um die Modellbezeichnung der verkauften Handys, sondern vor allem um die Serien- und IMEI-Nummern. Diese kleben im Mini-Format auf den zum Teil nur 25 mm hohen Verpackungen. Besonders herausfordernd für den Scan sind Dual-SIM-Smartphones, die über zwei IMEI-Nummern verfügen, von denen jedoch nur eine erfasst werden darf.

Bearbeitungszeit um 10 bis 15 Prozent reduziert

Der frühere Scan-Prozess war teilweise langsam und fehleranfällig. Durch die Integration von ZetesMedea ImageID profitiert EURONICS nun von schnellerem und präziserem Scannen und reduziert die Bearbeitungszeiten um etwa 10 bis 15 Prozent. Das System erfasst bis zu 30 Artikel in drei bis vier Sekunden und verbessert damit den Versandprozess deutlich. Bei Fehlern und Abweichungen leuchtet eine rote Signallampe und der entsprechende Barcode wird auf dem Kontroll-Monitor rot markiert. Im positiven Fall werden die Barcodes grün markiert und die Signalampel leuchtet in Grün. „Nun können auch weniger erfahrene Mitarbeiter effizient scannen, was die Personalplanung in Spitzenzeiten erleichtert“, so Karsten Esbach, Logistikleiter bei EURONICS.

Nahtlose SAP-Integration

„ZetesMedea ImageID erkennt und liest die relevanten Etiketten und vergleicht die gescannten Informationen mit den in SAP hinterlegten Auftragsdaten. Geprüft wird, ob der gescannte Artikel ein Bestandteil des Auftrags ist und ob die Mengen stimmen. Die nahtlose Integration mit SAP war entscheidend für unseren Erfolg“, so Daniela Keim, SAP-Logistikexpertin bei EURONICS.

Echtzeit-Verifizierung zur Qualitätssicherung

Die Bildaufnahmen der erfassten Artikel sowie die Serien- und IMEI-Nummern werden zudem in einer Datenbank zur Qualitätssicherung gespeichert. Durch die lückenlose Fotodokumentation der Machine-Vision Technologie von Zetes kann EURONICS bei späteren Reklamationen jederzeit beweisen, dass der Artikel zum Versandzeitpunkt von außen unbeschädigt war. Nicht zuletzt erfolgt der gesamte Scan-Prozess mit einer gleichbleibend hohen Qualität.

Über Zetes

Zetes ist ein Technologieunternehmen, das auf Supply-Chain-Optimierung und Bürgeridentifizierung spezialisiert ist. Mit den Supply Chain-Lösungen schaffen Unternehmen Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit in ihrer gesamten vernetzten Lieferkette. Die Sparte Personenidentifizierung bietet öffentlichen Behörden und supranationalen Institutionen Lösungen für die Authentifizierung von Bürgern für die Ausgabe von sicheren Personalausweisen und Reisedokumenten und für die Erstellung nationaler Register oder von Wählerverzeichnissen.

Zetes hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter in 22 Ländern Europas, Nahosts und Afrikas. In 2017 wurde Zetes ein Tochterunternehmen der Panasonic Corporation. Weitere Informationen sind unter www.zetes.com/de oder im Newsletter erhältlich. Zetes in Social Media: LinkedIn.

Die Supply-Chain-Lösungen von Zetes

Mit dem zentralen Lösungsangebot und Zugriff auf modernste Technologien erreichen Organisationen, Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit von der Verpackungsanlage durchgehend bis zur Filiale. Das Know-how von Zetes erstreckt sich über ein breites Branchenspektrum: Einzelhandel, Pharmazeutische Industrie und Gesundheitswesen, Lagerhaltung und Distribution, Lebensmittel und Getränke, Produktion, Transport und Logistik, Automobilindustrie, Post und Kurierdienste.

Kontakt für Medienanfragen:

Zetes GmbH

Flughafenstraße 52b

22335 Hamburg

Cordula Steinhart

Tel. +49 (40) 532 888 0

cordula.steinhart(at)de.zetes.com

Stemmermann – Text & PR

Hinter dem Rathaus 1

23966 Wismar

Tanja Kaak

Tel. +49 (0)3841 22 43 14

info(at)stemmermann-pr.de

Bild: Quelle: Zetes/ Fotograf: Marcus Walter