estos GmbH besetzt Führungsebene in Vertrieb und Marketing neu

Hille Vogel und Melanie Bender verlassen das Unternehmen

Starnberg, 10. Januar 2024

Die estos GmbH, ein führender Anbieter von Unified Communications und Collaboration-Lösungen im DACH-Raum, baut ihren Vertrieb um. Das Ziel ist es, die Vertriebspartner künftig noch besser zu unterstützen und gemeinsam kontinuierlich erfolgreicher zu werden, so der Starnberger Softwarehersteller. In diesem Zuge gehen das Unternehmen und Hille Vogel, Vice President Sales, und Melanie Bender, Vice President Marketing, künftig getrennte Wege. Oliver Heim übernimmt interimsmäßig die Leitung des Vertriebs. Die Stelle soll alsbald neu besetzt werden. Christian Zinke, bisher Leitung Unternehmensentwicklung beim Softwarehersteller, ist jetzt Vice President Marketing.

„Wir trennen uns in sehr freundschaftlichem Einvernehmen von Hille Vogel und danken ihr von ganzem Herzen für ihr Engagement bei estos“, sagt Dr. Alexander Seyferth, Geschäftsführer der estos GmbH. „Hille Vogel hat das Unternehmen in unterschiedlichen Führungspositionen 15 Jahre lang mit Leidenschaft begleitet. Ihr unermüdlicher Einsatz hat maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen. Wir wünschen ihr für ihre persönliche und berufliche Zukunft nur das Beste!“

„Auch Melanie Bender sagen wir herzlichst „Danke“ für ihr tatkräftiges Engagement und ihre wertvolle Arbeit, die sie ganz im Sinne von estos eingebracht hat“, fährt Dr. Alexander Seyferth fort. „Selbstverständlich wünschen wir Melanie Bender ebenso alles erdenklich Gute für Ihre persönliche und berufliche Zukunft.“

estos plant für 2024 weitere Maßnahmen, um gemeinsam mit ihren Distributoren und Resellern noch stärker am Markt zu werden. So wird der Hersteller in Vertrieb, Entwicklung und Service investieren und das Partnermodell vereinfachen. Außerdem stehen zusätzlich zu den stetigen Verbesserungen der bestehenden Produkte neue, zukunftsorientierte Lösungen auf der Agenda. „Sie dürfen gespannt sein auf das estos Jahr 2024“, so das Resümee des Geschäftsführers.

Die estos GmbH entwickelt innovative Kommunikationssoftware und -lösungen für Unified Communications. Faire Partnerschaften auf Augenhöhe, eine hervorragende Benutzererfahrung und eine hohe Kundenzufriedenheit sorgen für den Erfolg des Softwareherstellers. Innovation und Erfahrung zeichnen ihn aus: estos entwickelt bereits seit 1997 professionelle Standardsoftware für Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen optimieren. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg sowie weitere Niederlassungen in Deutschland.

