Est-ce que visiteurs abandonner récréation Frissons dans l’intérêt Sûreté ?

Tout le monde est désireux de voir des cascades dangereuses, du|quel que soit le|quel que soit le|quel que soit le|quel que soit le|peu importe le} menace ils posent vers interprètes. Dans un sondage, réalisé entre le 23/08/14 et le 02/10/14, Meetville.com (matchmaking application pour obtenir le approprié personne) déterminé grand public mindset vers des shows acrobatiques dangereux.

Problème lire: „Devrait haut risque acrobatique spectacles finir par être interdit pour éviter accidents? “ Avec une marge de 42 percent, massive vaste majorité (71 percent) a voté contre quitter stunt performance.

Cependant, la chance s’est avéré authentique. Plus tôt dans la journée cette année, neuf artistes être honnêtement blessé lors d’un coup de poils aériens tout au long Ringling Brothers et le cirque Barnum and Bailey émission. Providence community safety commissaire Steven Pare dit: „Ils ont utilisé this work fois. Malheureusement ce pince échec. Il snapped off. Il y a cela, nous ’sommes examinons, nous sommes témoignons la raison pourquoi c’est simplement arrivé d’être certain ce n’est pas se produit dans le long terme. Qui est tout partie de notre propre objectif, „garanti Pare.

32 634 individus véhiculés leurs opinions. From the USA participants étaient au nombre de 54 pour cent, du Canada – 4 percent, de Grande-Bretagne – 11 pour cent, de continent australien – 8 percent et d’autres pays – 23 %.

Alex Cusper, Meetville solution expert, réfléchit about opinion publique: „surchargé avec variés activité types, les hommes et les femmes sont difficile à wow aujourd’hui. Ceci dans turn sets élevé exigences pour les artistes, qui seront obligés de s’intégrer facilement. je crois que santé safety ne devrait pas vraiment être le coût pour public admiration, mais communauté approuve et fait artistes donnent leur consentement tout bien considéré. „

Meetville, le leader cellulaire dating service, sur une base régulière effectue enquête parmi leurs clients. Des milliers de personnes depuis États-Unis, Canada, Grande-Bretagne et Continent australien response une vaste sélection de préoccupations chaque mois. Vous trouverez les résultats sur le sondage ici même. Si vous devriez être enthousiaste à propos de analyse sur un sujet, assurez-vous de envoyez-nous un e-mail. Toute réimpression de ce contenu besoin suivi de près par cliquable site web liens avec le examen.