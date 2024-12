ES WEIHNACHTET SEHR …

Liebe Sport-, Schützen- und Karnevalsbegeisterte,

Wieder einmal geht ein Jahr zu Ende und Weihnachten rückt näher. Mit ihrer besinnlichen Atmosphäre gehört die Weihnachtszeit für viele zur schönsten Zeit des Jahres. Festlich geschmückte Straßen und Geschäfte und die vielen Weihnachtsmärkte laden zum Verweilen ein und sorgen für eine besondere Stimmung. Weihnachten ist auch das Fest der Geschenke. In diesem Sinne freuen wir uns, Ihnen in den nächsten Wochen ein attraktives Angebot mit Weihnachts-Sonderpreisen präsentieren zu können.

Sport-Angebote (Sonderaktion zur Weihnachtszeit)

Colorpokal-Serie: ab 16,11 € (= 10 % Rabatt)

NEU: Pokal in 3 verschiedenen Größen (27,0 x 10,0 cm, 28,0 x 10,0 cm, 29,5 x 12,0 cm), auf einem Marmorsockel, mit einem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind gratis).

Klassikpokal-Serie: ab 8,91 € (= 10 % Rabatt)

NEU: Pokal in 10 verschiedenen Größen (von 22,0 x 7,0 cm bis 32,5 x 12,0 cm), auf einem Marmorsockel, mit einem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen gratis).

Marmortrophy-Serie: nur 22,41 € (= 10 % Rabatt)

NEU: Trophy aus massivem Marmor (12,8 cm hoch) in Gold, Silber und Bronze, mit einem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind gratis).

Weihnachts-Rabatte sichern, solange der Vorrat reicht: www.pokale-sack.de

Schützen-Angebote (Sonderaktion zur Weihnachtszeit)

Klassikorden-Serie: nur 21,51 (= 10 % Rabatt)

Orden (5,9 x 5,9 cm) in 11 verschiedenen Farbkombinationen, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens auf der Rückseite sowie einer Schützenauflage Ihrer Wahl auf der Vorderseite.

Klassikorden-Serie: nur 21,51 (= 10 % Rabatt)

Orden (5,5 x 5,5 cm) in Altsilber und 7 verschiedenen Farbkombinationen, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens auf der Rückseite sowie einer Schützenauflage Ihrer Wahl auf der Vorderseite.

Klassikorden-Serie: nur 21,51 (= 10 % Rabatt)

Orden (5,3 x 5,3 cm) in 9 verschiedenen Farbkombinationen, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens auf der Rückseite sowie einer Schützenauflage Ihrer Wahl auf der Vorderseite.

Weihnachts-Rabatte nutzen, solange der Vorrat reicht: www.schuetzenorden-sack.de

Karnevals-Angebote (Sonderaktion zur Weihnachtszeit)

3D-Brillantorden: ab 6,03 € (= 10 % Rabatt)

NEU: Dreidimensionaler Orden (9,5 x 8,6) in den abgebildeten Farben, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens, Band oder Kordel in Wunschfarbe sowie Schmucksteinen in 4 verschiedenen Farben.

Colororden: ab 4,46 € (= 10 % Rabatt)

NEU: Orden (8,0 x 5,5 cm) in den abgebildeten Farben, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens sowie Band oder Kordel in Wunschfarbe.

3D-Colororden: ab 6,21 € (= 10 % Rabatt)

NEU: Dreidimensionaler Orden (9,0 x 7,6) in den abgebildeten Farben, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens sowie Band oder Kordel in Wunschfarbe.

Weihnachts-Rabatte nicht verpassen, solange der Vorrat reicht: www.karnevalsorden-sack.de

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest sowie alles Gute für das kommende Jahr.

Ihr Heinz-Josef Sack und das gesamte Team

Vereinsbedarf Sack gehört zu den führenden Anbietern für Vereinsbedarf und Auszeichnungen in den Bereichen Sport, Schützen und Karneval. Zum Angebot gehören u. a. Pokale und Medaillen, Pins und Anstecknadeln, Schützenorden und Karnevalsorden. Die Artikel gibt es nicht nur in Standardausführung, sondern auch als Sonderanfertigung nach den individuellen Wünschen der Kunden. 20 geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie modernste computergesteuerte Maschinen und 2.000 qm Lager- und Produktionsflächen sorgen für professionelle Abwicklung der Aufträge. Alle Artikel können auch über einen Online-Shop bestellt werden.

