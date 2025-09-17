Erleichterte Telematik-Anbindung: YellowFox schafft OEM-Schnittstelle zu BMW

Zu den verfügbaren Grundfunktionen gehören die Live-Ortung in der Karte, Kilometerstand, Zündungsstatus, Alarmmanagement, Fahreridentifikation via QR-Code sowie umfassende Reporting- und Nachweisfunktionen. Ergänzend stehen – abhängig von Marke und Modell – weitere Datenpakete bereit, darunter Informationen zu Verbrauch, Werkstatt- und Service, Reifen, E-Power und mehr.

Breites Schnittstellen-Portfolio

Mit der neuen Partnerschaft erweitert YellowFox sein Schnittstellen-Portfolio: Von führenden Fahrzeug- über Trailer- und Maschinenherstellern bis hin zu branchenspezifischen Drittanwendungen steht Unternehmen damit eine umfassende Integrationslösung zur Verfügung.

Das Thema OEM-Schnittstellen fügt sich in das Konzept von YellowFox ein, eine ganzheitliche Lösung bereitzustellen. Die Schnittstellen sind Teil des modularen Ökosystems, das Unternehmen dabei unterstützt, zentrale Prozesse und die gesamte Flotte in einer Anwendungsumgebung zusammenzuführen – und Insellösungen zu vermeiden.

„Die Anbindung von BMW ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung unserer Connected OEM Services“, sagt Hendrik Scherf, Geschäftsführer der YellowFox GmbH. „Sie unterstreicht unsere Fähigkeit, heterogene Flotten effizient und gesetzeskonform zu verwalten und zu steuern.“

Fahrzeuge, Trailer und Maschinen mit eigener OEM-Telematik können künftig per Knopfdruck in das YellowFox-Portal integriert werden. Für Objekte ohne werkseitige Lösung bietet YellowFox weiterhin Nachrüsthardware an, sodass auch gemischte Flotten zentral überwacht und gesteuert werden können. Quelle: YellowFox