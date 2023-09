Eric Herbelin über das Meistern von Führungsqualitäten für den unternehmerischen Erfolg

Eric Herbelin ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit in der komplexen Arena des modernen Geschäftslebens. Im Laufe seiner Karriere, die sich über mehrere Länder und Marktsegmente erstreckt, hat er sich als Führungskraft profiliert, die weiss, wie man Daten für strategische Gewinne einsetzt.

„Qualitativer Service ist der Grundstein für die Langlebigkeit eines Unternehmens“, erklärt Herbelin. Er betont, dass echte Innovation dann entsteht, wenn sich Unternehmen auf das Niveau des von ihnen angebotenen Service konzentrieren, was sich wiederum auf das langfristige Wachstum und die Stabilität auswirkt. Aber wie kann man die Servicequalität oder den Erfolg eines innovativen Ansatzes messen? Laut Herbelin liefert die Analytik den Schlüssel dazu.

„Es ist entscheidend zu wissen, was Ihr Unternehmen antreibt“, erklärt er. Für Herbelin bietet die Analytik die evidenzbasierte Unterstützung, die echte Innovation erfordert. „Sie können sich nicht auf Ihr Gefühl verlassen, Sie brauchen harte, verwertbare Daten“, fügt er hinzu.

Bereits 2001 erkannte Herbelin den Bedarf an besseren Datenanalysen und entwickelte sein eigenes Tool, um diesen Bedarf zu decken. „Daten gab es im Überfluss, aber sie wurden nicht ausreichend genutzt“, erinnert er sich. Sein Tool, ursprünglich eine einfache Excel-Tabelle, entwickelte sich zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für die Erfassung wichtiger Geschäftskennzahlen in seinen Unternehmen.

In seinen Führungspositionen überwacht Herbelin häufig sowohl strategische als auch operative Entscheidungen. Er merkt an: „Um grosse Entscheidungen zu treffen, müssen Sie die finanziellen Feinheiten Ihrer Branche verstehen und auf Ihrem Markt profitabel arbeiten.“ Analysen sind für dieses Verständnis von entscheidender Bedeutung und fliessen in die Geschäfts- und Finanzplanung ein.

Aber Herbelins Leben besteht nicht nur aus Daten und Zahlen. Wenn er nicht gerade in Analysen oder Strategien vertieft ist, geht er in die Natur und fährt Rad, um sich zu entspannen. „Diese Momente helfen mir, meine Ideen zu destillieren und zu erkennen, was wirklich wichtig ist“, sagt er.

In einer Welt, die von Daten überschwemmt wird, in der es aber an verwertbaren Erkenntnissen mangelt, ist Eric Herbelin ein Leuchtturm. Seine Methoden zeigen, dass Analytik und Innovation eine Symbiose bilden, die sich gegenseitig befruchten und so einen Kreislauf des nachhaltigen Wachstums schaffen. Für Unternehmen, die nach einer Formel für langfristigen Erfolg suchen, ist Herbelins Ansatz ein Leitfaden, dem man folgen sollte.

Obwohl er den Schwerpunkt auf Daten legt, weiss Herbelin, dass das menschliche Element nicht ignoriert werden darf. Für ihn sind Analysen mehr als nur Zahlen; sie sind Erzählungen, die helfen, das Kundenverhalten, die Mitarbeiterzufriedenheit und die Marktdynamik zu verstehen. Diese ganzheitliche Sichtweise ist der Schlüssel dazu, innovative Technologien in bestehende Systeme zu integrieren, anstatt sie nur als Zusatz zu verwenden.

Herbelins Methodik beinhaltet eine Feedbackschleife. Er verwendet Analysen nicht nur zur Überwachung der Leistung, sondern auch zur Vorhersage von Trends, so dass proaktive Änderungen statt reaktiver Anpassungen möglich sind. Diese vorausschauende Strategie setzt ihn an die Spitze seiner Branche und macht ihn zu einem gefragten Berater und Redner. „Es geht nicht nur darum, aufzuholen, sondern vorne zu bleiben. Wenn Sie nicht innovativ sind, stagnieren Sie“, argumentiert Herbelin.

Ausserdem ist sein Führungsstil sehr kooperativ. Er glaubt, dass es ein Fehler ist, die Datenanalyse auf eine einzelne Abteilung zu beschränken. „Daten sollten der Blutkreislauf eines Unternehmens sein, der durch jede Abteilung zirkuliert und jede Entscheidung beeinflusst“, meint er. Indem er den Zugang zu Analysen demokratisiert, fördert Herbelin eine Kultur der Neugierde und Innovation in seinen Teams. Dies ermöglicht es den Mitarbeitern auf allen Ebenen, einen sinnvollen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens zu leisten und so sowohl das individuelle als auch das kollektive Wachstum zu fördern.

Ein weiteres innovatives Element von Herbelins Ansatz ist sein Fokus auf die ethische Nutzung von Daten. „Transparenz ist nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Verpflichtung“, sagt er. Der ethische Umgang mit Daten ist ein Eckpfeiler seiner Geschäftsphilosophie, der sicherstellt, dass seine Methoden nicht nur effektiv, sondern auch vertrauenswürdig sind.

Während Analysen sein Hauptaugenmerk sind, betrachtet Herbelin die Anpassungsfähigkeit dennoch als sein grösstes Kapital. Da sich die Märkte weiterentwickeln und neue Technologien auftauchen, ändern sich auch die Tools für die Datenerfassung und -analyse. Herbelin ist immer auf der Suche nach Tools der nächsten Generation, die die Leistungsfähigkeit weiter optimieren können. „In einer schnelllebigen digitalen Landschaft ist die Fähigkeit, sich anzupassen, genauso wichtig wie ein starkes Fundament“, sagt er abschliessend.

Eric Herbelin zeichnet sich dadurch aus, dass er die Datenanalyse mit einem differenzierten Verständnis des menschlichen Verhaltens, der Marktdynamik und ethischer Überlegungen kombiniert. Sein multidimensionaler Ansatz liefert nicht nur eine Momentaufnahme der Lage eines Unternehmens, sondern einen dynamischen Plan für zukünftiges Wachstum. Es ist kein Wunder, dass Herbelins Strategien in einer Welt, die nach umsetzbaren Erkenntnissen verlangt, eine unschätzbare Vorlage darstellen.