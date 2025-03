Erhöhtes Datenverlustrisiko bei Sonderangeboten? CBL Datenrettung warnt vor zweifelhaften Festplattenangeboten

Bei der kostenlosen Diagnose von Datenverlustfällen im Labor der CBL Datenrettung GmbH fallen immer wieder zweifelhafte bis eindeutig gefälschte Festplatten und SSDs auf. Die Kundschaft hatte bei ungewöhnlich billigen Angebote zugeschlagen, aber Schrott, Fälschungen oder falsch deklarierte Ware erhalten. Da man bei minderwertiger Hardware von einem erhöhten Ausfallrisiko ausgehen muss, steigt zugleich das Risiko eines Datenverlusts.

Ein Kunde ließ sich von CBL die Daten einer ausgefallenen 10 TB-Seagate-Exos-Festplatte wiederherstellen. Er hatte die heliumgefüllte Server-Festplatte sehr günstig als refurbished“, also als Gebrauchtware erstanden. Wie lange und intensiv der Datenträger allerdings zuvor genutzt wurde, war verschleiert worden: Das S.M.A.R.T. (Selbstüberwachungssystem des Datenträgers) war auf null Betriebsstunden zurückgesetzt worden. Der Anwender hatte seine Daten also einer Festplatte anvertraut, die möglicherweise jahrelange rund um die Uhr in einem Datenzentrum gelaufen war. War in diesem Fall nur die Haltbarkeit ungewiss, fallen andere Käuferinnen und Käufer auf kriminelle Fälschungen herein. In einer Samsung nachempfundenen SSD mit angeblich 1 TB Kapazität steckte hinter der USB-C-Schnittstelle eine kleine Platine, die einen USB-2-Anschluss zur Verfügung stellt. In diesem steckte ein 64 GB-USB-Stick. Dieser Betrug stellt sogar noch die Flash-Speicher-Unregelmäßigkeiten in den Schatten, die CBL Datenrettung vergangenes Jahr aufdeckte .

Vorsicht bei ungewöhnlich niedrigen Preisen

„Gebrauchte Datenträger sind immer ein Glücksspiel und wer sich darauf einlässt, sollte umso mehr darauf achten, Sicherheitskopien seiner Daten anzufertigen“, sagt Conrad Heinicke, Geschäftsführer CBL Datenrettung GmbH. „Wir haben selbst unlängst auf Amazon billige externe Festplatten gekauft. Sie waren als Neuware deklariert, es handelte sich allerdings um aufbereitete gebrauchte Hitachi-Festplatten mit neuem Etikett. Angesichts des Preises hatten wir so etwas erwartet, aber korrekt ist das nicht. Wie wir bei unseren Kunden sehen, kann man mit Hardware-Schnäppchen einige böse Überraschungen erleben. Das beginnt bei solchen falsch deklarierten Refurbished-Artikeln und reicht bis zu dreistem Betrug. Man sagt: ‚Wer billig kauft, kauft zweimal‘ – im Fall von Datenträgern können auch noch die Kosten einer Datenrettung dazu kommen.“

Wer sich mit einem Datenverlust an CBL Datenrettung wendet, geht keinerlei finanzielles Risiko ein: Diagnose und verbindlicher Kostenvoranschlag sind kostenlos und eine Rechnung wird nur bei erfolgreicher Wiederherstellung der benötigten Daten gestellt.

Über CBL:

CBL Datenrettung GmbH ist einer der erfolgreichsten deutschen Dienstleister für Datenrettung und Computerforensik. Mit proprietären Methoden stellt CBL Daten plattformunabhängig von allen möglichen beschädigten Datenträgern wie Festplatten, RAID-Systemen, SSDs, Smartphones, Magnetbändern, anderen magnetischen, optischen oder Flash-Speichern wieder her. Die Diagnose ist kostenlos, eine Rechnung wird nur im Erfolgsfall gestellt. Das nach ISO 9001:2015 zertifizierte Unternehmen mit Sitz in Kaiserslautern wurde im Jahr 2000 als deutsches Labor von CBL Data Recovery Technologies gegründet. CBL Data Recovery Technologies entstand 1993 in Markham bei Toronto und unterhält heute ein weltweites Netzwerk von Labors, Servicezentren und autorisierten Partnern in Argentinien, Australien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Japan, Malaysia, Marokko, Österreich, Singapur, Taiwan und den Vereinigten Staaten. Gebührenfreie Rufnummer für Deutschland: 0800 55 00 999, internationale gebührenfreie Rufnummer: 00800 873888 64

Weitere Informationen:

CBL Datenrettung GmbH, Von-Miller-Str.13, Büro E53, 67661 Kaiserslautern https://www.cbltech.de, https://www.cbl-datenrettung.de, https://www.cbltech.ch/ https://www.cbl-datenrettung.at/