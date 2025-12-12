Ergebnisse des 44.CDH-Vertriebsbarometers vom November 2025

Handelsvertreter: Leichte Verbesserung der Lage und der Umsätze aber pessimistischere Erwartungen

Im 44. Online-Vertriebsbarometer der CDH im November 2025, hat über ein Viertel (27,6%) der Teilnehmer ihre aktuelle Geschäftslage mit gut oder sehr gut beurteilt. Der Anteil der positiven Beurteilungen war damit gegenüber dem vergangenen Sommer etwas höher (+2,5%) und überstieg den Anteil der um 4% rückläufigen negativen Bewertungen von 25,7%. Der Anteil der zufriedenstellenden Beurteilungen stieg um 1,6% auf 46,7%.

Der Anstieg positiver Beurteilungen gilt in etwas geringerem Maße (+1,6%) auch für die durchschnittliche Beurteilung der eigenen Branchenlage, die aber wesentlich kritischer gesehen wurde. Der gegenüber der Geschäftslage deutlich niedrigere Anteil der (sehr) guten Beurteilungen (11,8%) der Branchenlage blieb weiterhin deutlich hinter den stärker gestiegenen (+2,5%) schlechten Einschätzungen (37,4%) zurück. Gut die Hälfte (50,7%) der Teilnehmer beurteilten allerdings die Lage ihrer Branche mit zufriedenstellend (-4,2%).

Die kurzfristigen und die langfristigen Geschäftsaussichten wurden dagegen noch schlechter beurteilt als im letzten Sommer, wobei die kurzfristigen Perspektiven von weit mehr Handelsvertretern pessimistisch (+2,5% auf 29,4%) als optimistisch (-2,8% auf 8,1%) gesehen wurden. Langfristig erwartete aber nur jeder vierte Teilnehmer (+1,6% auf 25,6%) eine Verschlechterung, aber auch nur noch wenig mehr (-7,9% auf 27,5%) eine Verbesserung. Keine Veränderung erwarteten kurzfristig unverändert 58,3% und langfristig 31,3% (+2,2%) der Teilnehmer.

Die wichtigsten Ergebnisse

• 27,6% der Teilnehmer (+2,5%) beurteilten ihre eigene aktuelle Geschäftslage als gut oder sehr gut. So positiv beurteilten aber nur 11,8% (+1,6%) auch die aktuelle Lage ihrer Branche. 46,7% (+1,6%) bzw. 50,7% (-4,2%) der befragten Handelsvertreter hielten ihre Geschäfts- bzw. Branchenlage für zufriedenstellend. Der Anteil der schlechten Beurteilungen der Geschäftslage ging gegenüber dem vergangenen Sommer um 4% auf 25,7% zurück. Der entsprechende Anteil negativer Beurteilungen der Branchenlage stieg um 2,5% auf 37,4%.

• Weniger als jeder zwölfte Teilnehmer (8,1%), 2,8% weniger als im Sommer, rechnete kurzfristig mit einer Verbesserung der Geschäftslage. Kurzfristige Verschlechterungen erwarteten mit 29,4% deutlich mehr Handelsvertreter, auch +2,5% mehr als im Sommer, aber immer noch deutlich weniger, als der unveränderte Anteil von 58,3% der Teilnehmer, die kurzfristig keine Änderungen erwarteten.

• Die langfristigen Perspektiven sah mit 31,3% der größte Einzelanteil der Teilnehmer unverändert, 2,2% mehr als im Sommer. Etwas weniger, um 1,6% wuchs der Anteil von jetzt 25,6% der Befragten, die langfristig eine Verschlechterung erwarteten. Der Anteil der Optimisten ist dabei gleichzeitig um 7,9% auf 27,5% der Befragten zurückgegangen und liegt damit nur noch knapp über dem Anteil der Pessimisten. 15,6% der Handelsvertreter (+4,2%) hielten die langfristigen Perspektiven ihrer Branche für nicht beurteilbar.

• Im Vergleich zur letzten Erhebung im vergangenen Sommer ist der Anteil der Teilnehmerbetriebe mit einer Steigerung des vermittelten Warenumsatzes im dritten Quartal 2025 gegenüber dem Vorquartal um 11% auf 32,7% spürbar gewachsen. Der 62,5-prozentige Anteil derjenigen, die einen Rückgang ihres vermittelten Warenumsatzes hinnehmen mussten, ist um 8,4% zurückgegangen.

Berlin, den 11. Dezember 2025

Über die CDH

Die Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb e. V. wurde 1902 gegründet und repräsentiert mehr als 34.000 Handelsvermittlerbetriebe aller Branchen auf der Großhandelsstufe. Zu den Mitgliedern gehören vor allem Handelsvertretungen, d.h. selbständige Unternehmen, die Produkte zwischen Industriebetrieben, zwischen Industrie und Handel oder zwischen Groß- und Einzelhandel vermitteln. Die CDH vertritt die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber dem Gesetzgeber, der Regierung und den zuständigen Ministerien auf Landes- und Bundesebene sowie gegenüber den Gremien der Europäischen Gemeinschaft.