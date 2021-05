Videos werden als Marketinginstrument immer wichtiger

Im Bereich der Marketingmaßnahmen gibt es derzeit sehr viele Möglichkeiten. Es ist deswegen nicht immer einfach, die richtigen für sich als Unternehmer auszuwählen. Zudem raten Ihnen viele Marketer zum Einsatz von Videos als Marketinginstrument. Warum dies so ist und auch die Verlagsservice MBH UG zu Videos rät, wird nachstehend näher beschrieben.

Videos, die fesseln

Videos haben den wesentlichen Vorteil gegenüber schriftlichen Informationen, dass sie viele Inhalte in einer kurzen Sequenz vermitteln können. Sie machen es der Zielgruppe einfacher, sie tatsächlich zu erfassen. Bildliche Werbung mit Fotos geht in diese Richtung, wobei Videos den emotionalen und erklärenden Charakter noch etwas mehr erhöhen können. Zusätzlich können gleichzeitig mehrere Aussagen in die Videosequenz einbinden.

Produkte, die Videos einfordern

Wenn es um die angesprochene Erklärung von Produkten oder Dienstleistung geht, ist ein Video das Element der Wahl. Manchmal sind nämlich die Produkte sehr erklärungsbedürftig, die sich eben auch nicht so leicht in Worte fassen lassen. Anderseits sind es Produkte, die neu auf dem Markt kommen und somit erst ein Bedarf bei der Zielgruppe entstehen muss. Jene muss nämlich erkennen, welchen Nutzen sie mit den neuen Produkten haben könnte. Gerade in solchen Fällen der Markteinführung rät deshalb die Verlagsservice MBH UG zur gezielten Verwendung von Videos, da sie einfacher komplexe Sachverhalte erklären und stärker einen Kaufanreiz auslösen können.

Kanäle, die Videos einfordern

Bei den sozialen Kanälen beziehungsweise sozialen Medien, wie sie oft genannt werden, ist die Möglichkeit von Video-Präsentationen möglich. Instagram, LinkedIn oder Facebook spielen in diesem Bereich ganz vorne mit. Diese Möglichkeit erfordert es zugleich unbewusst, dass Sie sie auch für Ihre Produkte und Dienstleistungen nutzen sollten. Laut der Ansicht von vielen Marketern oder auch der Verlagsservice MBH UG reichen ansehnliche kurze Videos, die bereits einen großen Effekt erzielen und das Interesse der Follower oder Zuschauer erhöhen werden. Hier spielen die Vorbilder der Fernsehspots zwar eine wesentliche Rolle, wobei die Umsetzung aber nicht so aufwendig sein muss und eben Ihrem Budget angepasst werden sollte. So reichen abwechselnde Bilder, Schriftzüge und kleinen Animationen und eine ansprechende Musik schon als Einstieg für viele Unternehmen völlig aus.

Medienagentur

Firmenkontakt

Verlagsservice MBH UG

Michael Blume

Klosterstrasse 14

37269 Eschwege

0565180126440

info@vmbh.eu

https://www.vmbh.eu/erfolgsgeschichte-video-als-marketinginstrument-2

Pressekontakt

Verlagsservice MBH UG

Michael Blume

Klosterstrasse 14

37269 Eschwege

0565180126440

info@vmbh.eu

https://www.vmbh.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.