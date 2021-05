Erfolgsgeschichte: 35 Jahre SKD Immobilien in Eberbach

Eberbach, Mai 2021 SKD Immobilien in Eberbach schreibt Erfolgsgeschichte. Seit 35 Jahren steht das Unternehmen für qualitativ hochwertige Immobilienvermittlung. SKD Immobilien ist mit der Stadt Eberbach und der Umgebung eng verbunden. Über 35 Jahre entwickelte es eine überragende Lokalexpertise und erarbeitete sich einen Namen als Qualitätsmakler der Region.

Bereits im Mai 1986 gründeten vier Familien die Firma SKD Immobilien GmbH. Von den Familiennamen der Gründer Sattler, Siefert, Karl und Dexheimer leiten sich auch die Firmeninitialen “SKD” ab. 1997 übernahm die heutige Gesellschafterin Beate Albert den Betrieb von Erich Dollinger. Erich Dollinger führte das Unternehmen seit 1994.

1998 trat Eberhard Krötz als weiterer geschäftsführender Gesellschafter in das Unternehmen ein. Herr Krötz brachte als IHK zertifizierter Gutachter für Immobilienbewertung seine Expertise ein. Gleichzeitig konnte SKD Immobilien sein Dienstleistungsangebot im Immobilienmarketing deutlich erweitern.

1998 beschäftige das Unternehmen drei Mitarbeiter. Heute sind insgesamt 7 Mitarbeiter beschäftigt. Damit zählt SKD Immobilien zu einem der größten Maklerunternehmen im Neckartal und zu den Top 5 der Immobilienbüros im Odenwald, Bauland und dem Kraichgau.

Das Maklerunternehmen erweiterte sukzessive sein Leistungsangebot in der Immobilien-Vermarktung. Zu den Kernleistungen Immobilienbewertung, Immobilienverkauf und Vermietung bietet SKD auch das Erstellen von Energieausweisen an. Außerdem unterstützt SKD Immobilien unterstützt Immobilien-Verkäufer zudem bei der Hausentrümpelung und beim Umzug. Kunden können so ein “Rundum-Sorglos-Paket” beim Immobilienverkauf erwarten.

Unternehmensdarstellung

SKD Immobilien Eberbach – Gründungsjahr: 1986, Rechtsform: GmbH, Geschäftsführer Eberhard Krötz

Seit über 35 Jahren konnte sich das Unternehmen SKD Immobilien GmbH auf dem Immobilienmarkt im Rhein-Neckar-Kreis und Neckar-Odenwald-Kreis sowie im Kraichgau erfolgreich positionieren und als Immobilienexperte für Wohnhäuser und Eigentumswohnungen profilieren.

Das Unternehmen wächst weiter! Mit der Gründung der 1. Eberbacher Mietbörse stellt es mit das größte Mietangebot (Wohnungen/Häuser) in Eberbach und Umgebung dar.

Jede Immobilienvermittlung wird in unserem Unternehmen durch einen persönlichen Ansprechpartner betreut. Bei der Immobilien-Bewertung, Immobilienverkauf und -vermietung von Immobilien zählt das Unternehmen zu den besten. Daher der Leitspruch: Zwei zufriedene Kunden beim Notar!

Pressekontakt:

Beate Albert

SKD Immobilien GmbH

Neuer Markt 14-15

69412 Eberbach

Tel.: 06271 78000

Email: info@skd-immobilien.de

Web: https://www.skd-immobilien.de