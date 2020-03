ERFOLGREICHES SOFT OPENING DES IBIS REGENSBURG

REGENSBURG, 21. Februar 2020 – Im Rahmen eines Soft Opening hat das ibis Regensburg seine ersten Gäste begrüßt. Die offizielle Eröffnung des neuen 135 Zimmer-Hotels am Stobäusplatz erfolgt gemeinsam mit dem benachbarten Novotel im Verlauf der nächsten zwei Monate – geleitet werden beide Häuser von Katja Dietz, der Hotelbetreiber ist als Franchisepartner von Accor die AP Investhotel GmbH.

Während im Novotel die Handwerker noch mit den letzten Arbeiten beschäftigt sind und in der gemeinsamen Tiefgarage die Maler die letzten Pinselstriche erledigen, genießen an der Bar des ibis bereits entspannte Gäste ihren Cappuccino, an der Rezeption quittieren andere beim Check-out die Frage nach der Zufriedenheit mit einem „Ja, sehr!“. Das freut zuallerst Katja Dietz, die seit August 2018 vor Ort in Regensburg mit ihrem Team die Eröffnung vorbereitete bzw. vorbereitet. Die Hoteldirektorin führte davor u.a. das Radisson Blu Badischer Hof Hotel in Baden-Baden und das Wyndham Garden Lahnstein Koblenz.

Ein Hotel für Businesspeople und Städtereisende

Ob außen oder innen. Architektur und Design des ibis Regensburg werden bestimmt durch klare Linien und einer offenen Rauminterpretation, die durch besondere Akzente unterbrochen wird. Der Eingang des fünfgeschossigen, kompakten Eckhauses an der Greflinger-/Weißenburgstraße wird durch ein Vordach und dem in diesem Bereich zurückgezogenen Erdgeschoss unterstrichen. Die Fassade der Obergeschosse ist als Wechselspiel hell-dunkel gestaltet, das durch die versetzten Fenster betont wird.

Im Eingangsbereich sind die Übergänge von Lobby mit Rezeption, Lounge und Bar fließend und „entsprechen moderner Gastfreundschaft, die im hellen und offenen Ambiente Entspannungsbereiche, Kommunikationstreffpnunkte und Business-Ecken flexibel kombinieren“, so Katja Dietz, die genau diesen Ansatz als Hauptargument anführt, warum sich hier Geschäftsreisende und Touristen, Familien ebenso wie Pärchen und Alleinreisende wohl fühlen“. Gerade in Kombination mit der Novotel-Schwester decke man von Budget bis Midscale die unterschiedlichsten Ansprüche an einem Standort ab.

Eine international erfahrene Hoteldirektorin

Um eine Doppeleröffnung zu organieren und zwei Hotels zu leiten, ist viel Erfahrung nötig. Mit Katja Dietz hat die AP Investhotel GmbH eine Hoteldirektorin gewonnen, die darüber hinaus mit reichlich internationaler Expertise aus drei Kontinenten zu überzeugen weiß – die 58 jährige versteht auch das ibis Regensburg als Hotel. In dem sich Gäste aus aller Herren Länder wohlfühlen.

Entsprechend war auch ihr Fokus bei der Rekrutierung der rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „Als Hotel der Region für die Region haben wir darauf geachtet, dass unser Personal vor allem in Regensburg und Umgebung zuhause ist, aber auch auf einen internationalen Mix, so dass wir die meisten unserer Gäste in ihrer Muttersprache ansprechen können“, so Katja Dietz, die hier mit sehr gutem Beispiel vorangehen kann.

Weitere Informationen unter www.ibis.com

**

Seit 1974 ist ibis wegweisend. Hotelgäste und Locals zugleich überzeugt ibis mit trendigem Style und Zimmern, die sich wie zu Hause anfühlen. Hinzukommen einladende Gemeinschaftsbereiche, lebhafte Bars und ein modernes F&B-Konzept. Die Marke ist bekannt für ihre Liebe zur Musik und bietet Gästen, neben ausgewählten Playlists, den Zugang zu exklusiven Live-Events mit aufstrebenden Künstlern. Egal, wohin die Reise führt, ibis ist immer die richtige Wahl. Mit über 1.200 Hotels und mehr als 150.000 Zimmern in über 65 Ländern ist ibis weltweiter Marktführer im Economy-Sektor.

ibis ist die Economy-Marke von Accor, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe für Augmented Hospitality, die einzigartige Erlebnisse in mehr als 5.000 Hotels und Apartmentanlagen in 110 Ländern bietet.

