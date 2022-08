Erfolgreiches Promotionprojekt: massholder|gutmayer gehen mit Zott Monte auf Schatzsuche

– Entwicklung der Promo-Mechanik

Bobingen, 1. August 2022. Die Werbeagentur massholder|gutmayer entwickelte gemeinsam mit dem Marketing-Team von Zott Monte eine neue Gewinnspiel-Aktion für die ganze Familie: „Monte kaufen, Schlüssel freirubbeln und direkt gewinnen!“, so der Titel der seit dem 1. Juli 2022 laufenden, dreimonatigen Verbraucher-Kampagne für das bekannte Milchcreme-Dessert der Genuss-Molkerei Zott.

Für ihre Monte-Sommerpromotion kooperierte die Genuss-Molkerei Zott in diesem Jahr mit den Experten der Werbeagentur massholder|gutmayer. Gemeinsam entwickelten sie die Idee einer leckeren Schatzsuche, bei der große und kleine Monte-Fans mit etwas Glück Preise im Gesamtwert von 75.000 Euro gewinnen können. Verlost werden unter anderem Aida-Kreuzfahrten für die ganze Familie sowie Koffersets, Deuter-Rucksäcke und JBL-Lautsprecherboxen im Monte-Design.

Vorgegeben durch die Molkerei war eine Rubbel-Mechanik sowie die Formate der Promofläche auf den Verpackungen der Aktionsprodukte. Die Werbeprofis konzipierten daraufhin eine ansprechende Promo-Mechanik und das Packaging zum übergeordneten Kampagnen-Thema „Schatzsuche“. Mittels eines Rubbelfelds in einem mehrseitigen und prominent platzierten Onpack-Sticker können nun seit dem 1. Juli 2022 Verbraucher:innen an der Aktion teilnehmen.

Neben der Promo-Mechanik und der Packaging-Gestaltung der unterschiedlichen Monte-Aktionsprodukte und Gewinne, entwickelten massholder|gutmayer auch POS-Materialen zur Unterstützung des Vertriebs. Dazu zählen ein Salesfolder für den Reinverkauf sowie Wobbler, transparente Kühlschranksticker, Regalschieneneinleger und eine eigene Landingpage für die Unterstützung beim Abverkauf. Über Letztere erhalten die Teilnehmer:innen durch Eingabe ihres Gewinncodes sofort die Information, ob und was sie gewonnen haben.

„Die Rubbel-Mechanik war für die Familien-Sommerpromotion vom Monte-Team vorgegeben. Ebenso die Positionierung der begrenzten Promoflächen auf den teilnehmenden Produkten. Das stellte uns vor einige Herausforderungen“, berichtet Dipl.-Designer und Geschäftsführer Marco Gutmayer. „Wir mussten eine Gewinnspielkampagne konzipieren, die mit der Thematik Rubbeln assoziiert wird, sich auf engem Raum abbilden lässt und die ganze Familie anspricht“, fasst Marco Gutmayer zusammen. „Mit dem Thema „Schatzsuche“ und der Suche nach einem passenden Schlüssel zur Schatztruhe haben wir ein schönes Motto für Jung und Alt gefunden, das darüber hinaus gut zur Marke Monte passt.“

Begleitende Marketing- und Kommunikations-Maßnahmen

massholder|gutmayer unterstützt die Molkerei Zott während der gesamten Gewinnspielzeit mit zusätzlichen werbewirksamen Marketing- und Kommunikations-Maßnahmen. Die Sommerpromotion erhält damit Sichtbarkeit und Reichweite. Hierzu zählen zielgerichtete Aktionen in den sozialen Medien und entsprechende Banner für die hauseigenen Kanäle der Molkerei.

„Die Idee, Konzeption und Realisierung des Gewinnspiels sprechen für sich. Die Aktion ist bereits in den ersten Wochen ein voller Erfolg. Bis jetzt haben mehr als 55.000 Monte-Fans teilgenommen und wir konnten schon zahlreiche Gewinner glücklich machen“, so Selina Griechbaum Junior Product Managerin bei der Molkerei Zott. „Wir freuen uns, die Sommer- und Urlaubszeit unserer Kundinnen und Kunden mit vielen tollen Preisen versüßen zu können.“

massholder | gutmayer ist eine klassische Werbeagentur und arbeitet seit über 20 Jahren mit Leidenschaft und Kreativität im Bereich Packaging-Design, POS Medien, Brand- und Corporate-Design sowie klassische Printmedien. Die Agentur steht für fokussiertes Design, anspruchsvolle Umsetzungen und Ideen, die zünden. massholder | gutmayer überzeugt mit Full-Thinking und individuellem Rundum-Service für seine Kunden. Die Gestalter sind nicht nur Kreative, sondern gleichzeitig bodenständige Realisten, Berater und Macher, die gemeinsam mit Kunden von A bis Z am Erfolg arbeiten!

