Erfolgreiches ELO Auftaktevent in Spanien

Neue ELO Niederlassung lädt erstmals zu eigener Fachveranstaltung:

Stuttgart/Madrid, 10.06.2025 – Am 28. und 29. Mai hat die im Juni 2024 gegründete ELO Niederlassung in Spanien ihre erste große Fachveranstaltung durchgeführt. Das zweitägige Event bestand aus einem ELO Business Partner-Tag inklusive Abendevent, gefolgt von einem ELO ECM-Tag für die breite Öffentlichkeit. Insgesamt nahmen über 150 Besucher teil.

Der Hersteller von Software für Enterprise-Content-Management (ECM) adressierte bei seiner ersten großen Veranstaltung auf der iberischen Halbinsel Themen rund um sein Produktportfolio, aber auch Techniktrends wie die Themen KI und Cloud. Zudem stand die Anbindung der ELO Software an die Produktwelten von SAP und Microsoft 365 im Fokus. In Madrid kamen aus diesem Anlass ELO Partner, aber auch Kunden und Interessenten zu einem zweitägigen Fachevent zusammen. Vorträge gab es unter anderem von den ELO Experten in Spanien sowie von lokalen Business Partnern, aber auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Stuttgarter Hauptsitz des ECM-Herstellers waren vor Ort.

Sven Tomczak, Head of International Sales bei ELO Digital Office, freut sich über den positiven Start und das erfolgreiche Event: „Wir waren schon lange überzeugt, dass eine Niederlassung in Spanien wichtig für ELO ist und von dort positive Impulse ausgehen können. Daher ist es umso schöner, dass das erste Event vor Ort zeigt, dass dies der absolut richtige Weg war bzw. ist. Wir wollen in Spanien Großes bewegen und haben hierfür das erste deutliche Signal gesetzt. Partner und Kunden haben großes Interesse an unseren Produkten und Lösungen gezeigt. Das freut mich sehr und lässt mich positiv in die Zukunft auf dem spanischen Markt blicken.“

Auch Niederlassungsleiter Rodny Coronel zieht ein positives Fazit: „Die Vorbereitungen waren aufwendig und intensiv. Daher ist es umso schöner, wenn alles so gut klappt und das Event so erfolgreich abläuft. Das Team vor Ort hat – gemeinsam mit unseren Partnern – eine großartige Veranstaltung auf die Beine gestellt und ich habe zwei Tage lang in zahlreiche begeisterte Gesichter geblickt. Das hat mir gezeigt, dass sich die Mühe gelohnt hat. Darauf wollen wir aufbauen und ELO Spanien mittelfristig zu einem wichtigen internationalen Standort für ELO ausbauen.“

Die Veranstaltung war das Premierenevent der im Juni 2024 gegründeten ELO Niederlassung in Barcelona. Der Standort in Spanien ist der erste auf der iberischen Halbinsel und die insgesamt 21. Dependance in Europa. Zudem gibt es Niederlassungen in Afrika, Asien, Australien und Amerika. Insgesamt betreuen 25 ELO Standorte weltweit Partner und Kunden in über 40 Ländern.