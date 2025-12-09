Erfolgreicher Ausbildungsabschluss: Zwei neue Aroma-Meditations-Coaches zertifiziert – internationale Hybrid-Prüfung unter Leitung von Ariane Krahl

Die AromaMind® Academy hat zwei Absolventinnen erfolgreich zur Aroma-Meditations-Coachin & 4D Code Master zertifiziert. Die Abschlussprüfung wurde erstmals international hybrid durchgeführt und von Europas Meditationsexpertin Ariane Krahl geleitet. Die gezeigten Sessions überzeugten durch professionelle Gefühlsführung, energetische Arbeit und spürbare emotionale Transformation.

Dänemark/Frankfurt – 05.12.2025 – Mit einem feierlichen Abschluss wurden Alexandra Hock (Marokko) und Jessica Scharf (Deutschland) erfolgreich zertifiziert und mit dem Instituts-Diplom zur Aroma-Meditations-Coachin & 4D Code Master ausgezeichnet. Die Prüfung fand unter Leitung von Ariane Krahl, Europas Expertin für neue Meditation und leichte Transformation, statt. Die Co-Prüferin Millena Schindler war dabei live aus Frankfurt zugeschaltet, wodurch die Zertifizierung erstmals international hybrid durchgeführt wurde.

Während der Abschlussprüfung führten die Absolventinnen vollständige Aroma-Meditations-Sessions durch – bestehend aus Gefühlsführung, energetischer Arbeit, Atemtechnik, Gesprächsführung sowie der gezielten Anwendung ätherischer Öle zur emotionalen Regulation und Tiefenentspannung. Externe Gäste nahmen als Testteilnehmer*innen teil und erlebten die Wirkung live mit.

Die Rückmeldungen waren eindeutig:

Viele berichteten von einem Gefühl der inneren Weite, einer Herzöffnung sowie spürbarer Emotionslösung innerhalb kurzer Zeit.

Die Ausbildung erstreckte sich über sechs Monate intensiver Praxis- und Lernphasen. In dieser Zeit erwarben Alexandra Hock und Jessica Scharf fundierte Fähigkeiten in emotionaler Aromatherapie, Meditation, Coaching und energetischer Transformation, wodurch sie Menschen künftig sicher, professionell und mit spürbarer Wirkung begleiten können – im 1:1, in Gruppenformaten oder eingebettet in bestehende Angebote wie Yoga, Energiearbeit oder Beratung.

Ariane Krahl würdigte die Leistung ihrer Prüflinge mit persönlichen Worten:

„Diese Frauen haben bewiesen, wie sanft und dennoch kraftvoll Transformation wirken kann. Beide tragen ein großes Potenzial, diese Arbeit weiterzugeben – in Coaching, Yoga, Praxisarbeit oder eigenen Kursen. Unsere Vision ist klar: mehr Frauen befähigen, Transformation in die Welt zu bringen.“

Die Zertifizierung befähigt die Absolventinnen, Aroma-Meditations-Sessions professionell anzuleiten und sowohl in bestehenden Praxen, Coachings und Begleitungen zu integrieren, als auch eigene Angebote aufzubauen. Die Nachfrage nach alternativen Transformationsmethoden steigt – besonders im Bereich Stressregulation, Burnoutprävention und emotionaler Heilung.

Stimmen aus der Prüfung

• „Ich fühle mich, als hätte jemand mein Herz geöffnet.“ – Teilnehmerin

• „Tief, sanft, wirkungsvoll. Eine Erfahrung, die bleibt.“ – Gast Suse S.

• „Ein neuer Weg für Frauen, die transformieren wollen – ohne Schmerz.“ – Ariane Krahl

Weiterführende Informationen

– Nächster Ausbildungszyklus startet 2026

– Anerkanntes Instituts-Diplom und Zertifikat der AromaMind® Academy

– Ausgerichtet auf Frauen im Coaching-, Healing- & Holistic-Business

– Möglichkeit zur anschließenden Weiterbildung im Business Success Flow sowie im Diplom Aroma Transformationstrainer

Pressekontaktdaten:

Krahl Innovation Solutions I/S S.Krahl

Hvemarken 10

6300 Grasten

Dänemark

Kurzzusammenfassung:

Die AromaMind® Academy hat zwei Absolventinnen erfolgreich zur Aroma-Meditations-Coachin & 4D Code Master zertifiziert. Die Prüfung wurde erstmals international hybrid durchgeführt und zeigte die hohe Wirksamkeit der Methode in emotionaler Regulation und Tiefenentspannung. Externe Gäste bestätigten die deutliche transformative Wirkung der Sessions.

Copyright Bild: Justin Bockey