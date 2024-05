Erfolgreicher Auftakt des ORANGE Cup mit dem AlpenSchwung im Golfclub Lichtenau

Nürnberg – Mit dem Turnier „AlpenSchwung“ startete der ORANGE Cup im Golfclub Lichtenau in die neue Saison. Die erfolgreiche Business-Turnierserie, die seit 2006 veranstaltet wird, begeisterte erneut und mit einer besonderen Mischung aus Sport, Genuss und Entertainment.

Eine Reise durch drei Welten

Seit 18 Jahren ist der ORANGE Cup ein Highlight im Nürnberger Golfkalender und eine Bereicherung für die lokale Golfszene. Die Serie bietet nicht nur packende Momente und sportliche Herausforderungen auf dem Green, sondern auch eine hervorragende Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.

Die diesjährige Turnierserie führt die Teilnehmer durch drei Welten: AlpenSchwung, SafariGolf und GletscherDrive. Jede Etappe verspricht eine einzigartige Mischung aus Sport, Natur und Abenteuer, mit außergewöhnlicher Rundenverpflegung, großen Emotionen, liebevollen Details, kulinarischen Köstlichkeiten und spannenden Überraschungen.

AlpenSchwung: Ein Tag voller Höhepunkte

Das AlpenSchwung-Turnier war komplett ausgebucht und bot den Teilnehmern von Beginn an ein besonderes Erlebnis. „Wir waren zuletzt 2013 mit dem ORANGE Cup in Lichtenau, und ich freue mich sehr, dass so viele bekannte Gesichter wieder dabei sind “ erklärt Veranstalterin Sabine Michel, die mit ihrem Team von smic! Events & Marketing alles richtig in Szene setzt.

Das mobile Coffee-Bike sorgte für den perfekten Start in den Tag, während die zünftige Rundenverpflegung die Golfer während des Spiels stärkte. Die Teilnehmer wurden nicht nur sportlich, sondern auch kulinarisch verwöhnt.

Ein Highlight war die Halfway-Verpflegung von Marc Städtler, langjähriger Partner Noris Rollrasen, wo Max Kandel, bekannt als Genussarchitekt mit Herz aus dem Opatija, die Teilnehmer mit süßem und herzhaften Kaiserschmarrn verwöhnte. Fun Fact: Um die Golfer ins Kaiserschmarrn-Paradies zu versetzen, wurden insgesamt 50 Eier, 7 kg Mehl und 3 kg Zucker verarbeitet.

Für alle, die einen zusätzlichen Energie-Booster brauchten, gab es Secco am Themenabschlag vom Bleimer Schloss und vom Autohaus Oppel Bier und Deftiges sowie denn ein oder anderen Alpenschnaps – die perfekten Begleiter, um die zweite Hälfte der Runde gestärkt anzugehen.

Ein unvergesslicher Abend in Lichtenau

Der Abend im Il Giardino bot mehr als nur ein kulinarisches Erlebnis. Das Restaurant, eine Hommage an die kulinarische Pracht der Insel Ischia, begeisterte die Gäste mit italienischer Gastfreundschaft.

Die Almdudler Bar, alpenrockige Beats und Almhütten-Moves mit DJ Heartbeat rundeten den Tag perfekt ab. Zum Abschied erhielt jeder Gast noch ein Überraschungsgeschenk.

Die Champions und ihre Preise

Die Bruttosieger Sonja Mündner und Sebastian Schalt erhielten einen Gutschein für ihre nächste Urlaubsreise mit Leitner Reisen. Die Nettopreise in drei Klassen wurden in Form von attraktiven Gutscheinen im Wert von je 100,00 € vergeben. Thomas Groene, Technik Vorstand der SCHULTHEISS Wohnbau AG überreichte Andreas Riemer, Robert Schülein, Peter Stich jeweils einen Einkaufsgutschein vom Golfhouse. Günther Schöppl, Ingrid Schöppl und Karin Obermillacher freuten sich jeweils über einen Gutschein für das Restaurant Gusto Naturale, der ihnen von Walter Schramm, HESCH INDUSTRIETECHNIK GMBH übergeben wurde. Eine Einladung zur Premiere von FlicFlac die X-Mas Show in Nürnberg erhielten Sabine Bandlow, Natalie Schell und Harald Graf.

Die Gewinner des Nearest to the Pin (Sonja Mündner und Oliver Keller) freuten sich über Gutscheine für das Restaurant Opatija, die im Namen der Konrad Städtler GmbH und Noris Rollrasen vergeben wurden. Für den Longest Drive erhielten Natalie Schell und Sebastian Schalt eine Maserati Probefahrt fürs Wochenende von Oppel Automobile. Die Pechvögel des Turniers gingen dank der SCHULTHEISS Wohnbau AG nicht leer aus und freuten sich über ganz besondere hochprozentige Trostpreise.

Was für ein unvergesslicher Tag für alle Teilnehmer und Sponsoren. Ein besonderer Dank geht an die Sponsoren SCHULTHEISS Wohnbau AG, Konrad Städtler GmbH und Noris Rollrasen, Leitner Reisen GmbH, Stadler Event Management GmbH, Oppel Automobile, HESCH und viele weitere für ihre partnerschaftliche und großzügige Unterstützung.

Die nächsten Turniere des ORANGE Cup: SafariGolf am 27. Juli im Golfclub Abenberg und GletscherDrive am 21. September im Golfclub Am Habsberg.

Mehr Informationen zur Anmeldung und Turnierserie finden Sie auf: https://orangecup.de