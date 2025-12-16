Nürnberg – Am 15. Dezember wurde es plötzlich ganz still im schwarz-gelben Zelt auf dem Volksfestplatz. Die Premiere der brandneuen X-Mas Show startete mit einer außergewöhnlichen Liebesgeschichte im Flic Flac-Stil. Nach monatelanger Vorbereitung und intensiven Proben feierte das Ensemble eine rundum gelungene Premiere. Im voll besetzten Zelt begeisterten Artistinnen und Artisten aus aller Welt das Publikum mit waghalsigen Stunts, fliegenden Motorrädern und atemberaubender Akrobatik – und wurden zum Finale mit Standing Ovations gefeiert.

Spannender Wechsel zwischen Nervenkitzel, Action und Lovestory

Während der gesamten Inszenierung der diesjährigen Show wirkte ein leuchtendes, pulsierendes Herz als roter Faden. Die erst siebzehnjährige Stela Stankeviciute eröffnete die X-Mas Show mit einer emotionalen Liebesgeschichte, die als roter Faden durch den Abend führt. Doch typisch Flic Flac bleibt es nicht lange leise: Die Mad Flying Bikes katapultieren sich mit dröhnenden Motoren durchs Zelt und sorgen für den ersten Adrenalinschub, bevor Artistik-Duos erneut gefühlvolle Akzente setzen.

Die gesamte Show war ein aufregendes Wechselbad der Gefühle – leidenschaftlich, kraftvoll, draufgängerisch, hochspannend und mit starkem Statement im Finale. Von Messerwerfer-Act im Las Vegas-Stil über Feuerkünstler bis hin zur klassischen Trapezakrobatik bot Flic Flac Nürnberg eine perfekt ausbalancierte Inszenierung, die jedes Zuschauerherz eroberte.

„Ich habe schon sehr viele Shows gesehen und selbst auf der Bühne gestanden. Trotzdem berührt es mich jedes Jahr aufs Neue, wenn das, was monatelang nur in meinem Kopf existierte, plötzlich lebendig wird. Ich hoffe, diese Leidenschaft spürt auch unser Publikum“, erzählt Direktorin Larissa Kastein.

Über 130 Stunden Action zur Weihnachtszeit

Mit insgesamt 65 Vorstellungen bietet Flic Flac Nürnberg in diesem Jahr ein dichtes Showprogramm voller Action und Akrobatik. Über zwei Stunden pure Emotionen, fesselnde Artistik und Adrenalin. Zur Premiere in Nürnberg waren zahlreiche prominente Gäste geladen: Neben zahlreichen Influencern ließen sich auch lokale Größen aus Wirtschaft, Politik und Sport die Flic Flac Premiere nicht entgehen.

Geschäftsführer Alexander Sellin zeigt sich sehr zufrieden mit dem Premierenabend: „Was mich besonders gefreut hat: Die Energie auf der Bühne hat sich eins zu eins im Publikum widergespiegelt. Man hat gemerkt, dass die Leute Lust hatten, sich auf diese Show einzulassen – neugierig, offen und mit echter Begeisterung.“

Ein digitaler Regen aus Stories und Emotionen

Die Begeisterung für die neue X-Mas Show zeigte sich nicht nur im voll besetzten Zelt, sondern auch unmittelbar danach: in persönlichen Gesprächen, direktem Feedback – und in einer Flut von Stories, Reels und Kommentaren auf Social Media. Larissa Kastein: „Diese unmittelbare Reaktion – live und digital – zeigt uns, dass die Show emotional trifft und wir die Menschen erreicht haben. Das ist der schönste Beweis dafür, dass unsere Idee aufgegangen ist.“

In den kommenden Wochen wartet eine geballte Ladung Arbeit auf Direktorin Larissa Kastein – und das mitten in der festlichen Zeit sowie in den Weihnachtsferien. „Für uns und die Künstler ist das kein Problem, wir haben uns schon daran gewöhnt, dass Weihnachten nicht ganz so traditionell verläuft“, so Larissa Kastein. „Für Weihnachtsmarkt oder Plätzchenbacken werden wir nicht viel Zeit haben. Der Fokus liegt jeden Tag auf unserer Show. Wir wollen die hohe Qualität bis zum Schluss halten.“

Die Flic Flac X-Mas Show ist noch bis zum 11. Januar 2026 auf dem Nürnberger Volksfestplatz zu erleben. Viele Vorstellungen sind bereits stark ausgelastet. Tickets, Informationen sowie das neue kulinarische Angebot „Show & Schmankerl“ gibt es unter www.flicflac-nuernberg.de