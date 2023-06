Juni 7, 2023



Erfolgreiche Beziehung garantiert – mit diesen 3 unverzichtbaren Schritten zum Liebes-Glück!

Die Selbstreflexion und Selbstkenntnis, die Stärkung der Weiblichkeit und das Leben der Kern-Werte der Liebe sind die Grundlage für eine erfolgreiche Beziehung und wenn es darum geht, den Partner um den Finger zu wickeln, gibt es viele Tipps und Tricks, die oft nicht zum gewünschten Ergebnis führen. Das liegt oft daran, dass die grundlegenden Punkte nicht berücksichtigt werden. In diesem Buch erfährst du unter anderem, wie du den Prozess in 3 Schritten einfach und erfolgreich meistern kannst.

Denn den Partner um den Finger zu wickeln ist ein Prozess in vielen Etappen. Die drei Schritte, die in diesem Kapitel vorgestellt werden, sind unerlässlich, um dieses Ziel erfolgreich zu erreichen.

Der 3-Schritte-Plan für eine glückliche Beziehung: Liebe, Weiblichkeit und Selbstreflexion

Du wirst in vielen Büchern, überall im Internet Tipps und Tricks bekommen, um deinem Partner den Kopf zu verdrehen. Viele tun es und haben nie Erfolg bzw. erreichen sogar das Gegenteil. Warum? Weil sie die wichtigsten Punkte nicht berücksichtigen. Wenn du einen Mann um deinen Finger wickeln willst, ihn dazu bringen willst, dass er fast alles für dich tut, ist dies ein Prozess in vielen Etappen.

Schritt 1: Die Vorarbeit leisten – Selbsterkenntnis und Selbstreflektion

Die Phase, um sich selbst zu studieren: Wer bin ich? Was will ich?

Du kannst nicht ein Korn in die Erde stecken, ohne vorher die Erde vorbereitet zu haben. Auch hier musst du zuerst das Feld vorbereiten. Diese Vorarbeit besteht darin, dich selbst zu kennen, dich selbst zu analysieren und somit auch deinen Partner.

Schritt 2: Deine Weiblichkeit stärken und die Kern-Werte der Liebe lernen und anwenden

Die Phase der Akzeptanz und das Vertrauen in sich selbst. Die Erde braucht die richtigen Düngemittel und diese sind in deinem Fall deine Weiblichkeit und die wichtigsten Werte, die du im Alltag leben solltest.

Dieser Schritt allein kann ausreichen, um deinem Partner den Kopf so zu verdrehen, dass er deine „Unterhose trägt“, wie man in meiner Kultur sagt.

Schritt 3: Alltags-Tipps und Tricks und Weisheiten

Ohne Schritt 2 wirken die Alltags-Tricks nicht authentisch und bringen dauerhaft keinen Erfolg. Im Gegenteil erkennen Männer so etwas als Manipulation und bewusst oder unbewusst widersetzen sie sich und es führt zur Streiterei, Frustration und sogar Feindschaft.

So wickelst du jeden Mann um den Finger – natürlich und authentisch 6,99 € – 21,99 € Jetzt einkaufen

ebenfalls bald erhältlich bei…

Über den Autor und Verleger

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.

Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

WARNUNG:

Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.

Email: leser@dantse-dantse.com

Schriftsteller und Verleger: www.indayi.de

Wissenslehre: www.mycoacher.jimdo.com

Gründer: www.klicklac.de

Folge uns auf Instagram, Facebook, Twitter und TikTok!

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt. Der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft. Sie berührt und bewegt. Unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft.

Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht. Sondern am liebsten unter den Teppich kehrt. Unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern. Seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig. Von Liebesromanen und Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung. Aber auch Erotik, Liebe und Erziehung kommen nicht zu kurz. Außerdem erwarten die Leser:innen spannende Thrillern und Krimis, psychologische Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte. Von Kochbüchern bis hin zu Kinder– und Jugendbüchern bietet indayi edition alles!. Mehr über den Verlag entdecken!

Folge uns auf Instagram, Facebook, Twitter und TikTok!