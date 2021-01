Erfolgreich stilvoll im Business auftreten

Die Botschaft sind Sie!

In sehr vielen Unternehmen wird gespart wird ohne Ende. Auch das Wort “Krise” ist nicht nur ein Minusbegriff mit Endlosschleife. Damit ist das Vertrauen und Auftreten in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Die Menschen benötigen noch mehr Vertrauen in Sie, in Ihr Produkt und in Ihr Unternehmen. Persönlichkeit und authentisches Auftreten hängen ganz dicht beieinander.

Fachwissen

Der Erfolg im Berufs- und Geschäftsleben hängt einmal vom beruflichen Können ab. Natürlich, denn das wird ja auch vorausgesetzt. Allerdings schafft es keinen Mehrwert. Fleißig und loyal zu sein sowie gewissenhaft zu arbeiten, alles das fördert das berufliche Vorankommen nicht.

Image

Das eigene Image nachhaltig herauszustellen bringt den eigentlichen Erfolg. Dazu ist es erforderlich, sich selbst zu reflektieren und zu schauen, wo Handlungsbedarf ist. Die modernen Erkenntnisse des Selbstmarketings unterstützen Sie dabei.

Es ist nämlich wichtig, eine selbstbewusste und positive Vorstellung der eigenen Persönlichkeit zu vermitteln. Der persönliche Auftritt mit klaren Werten führt zu Respekt und positiver Anerkennung. Der eigene Auftritt sollte immer kompetent, authentisch, klar und sicher sein. So lässt der Erfolg nicht lange auf sich warten.

Selbstständige und Führungskräfte

Selbstständige und Führungskräfte, die mit einer Kunstledertasche oder billigen Plastikschuhen sowie Plastikkugelschreiber auftreten, werden eben nicht ernst genommen.

Generell gilt: Zeigen Sie mit Ihrem natürlichen, sicheren Auftreten und Ihrer Kleidung, wofür sie mit Ihrer ganzen Persönlichkeit stehen. Machen Sie aus Ihrem authentischen Auftritt ein Projekt, die Marke “ICH”.

Tipp

Die Kleidung hat nichts mit Statussymbolen zu tun. Die Bedeutung der Statussymbole hat nämlich sehr abgenommen, auch wenn sie noch nicht ganz verschwunden sind. “Kleide dich für die Position, die du haben möchtest und nicht für die, in der du dich befindest.”

Je direkter Sie über Ihre Person Vertrauen vermitteln und authentisch wirken, desto leichter wird unterm Strich die Kommunikation.

Nicola Schmidt – Wirkungsverstärkerin und Stilprofilerin

Nicola Schmidt ist Rednerin, Referentin und Trainerin für die Erfolgsfaktoren Kleidung, Körpersprache und Umgangsformen. Sie hilft ihren Kunden, ihr Image-Konzept zu entwickeln, um als Person auch optisch zu überzeugen. In den unterschiedlichsten Branchen motiviert sie Führungspersönlichkeiten und Mitarbeiter, sich authentisch und kompetent zu kleiden und entsprechend aufzutreten. Gerade wenn die Wirkung auf dem Prüfstand steht und das Image verbessert werden soll.

Kontakt:

Nicola Schmidt Image Impulse

Wirkungsverstärkerin

Image- und Managementtraining/ Vorträge

Willi-Lauf-Allee 2

50858 Köln

Telefon: +49 221.58 98 06 21

Telefax: +49 221.58 98 06 22

Mobil: 0163.33 20 955

contact@image-impulse.com

www.image-impulse.com

Kontakt

Nicola Schmidt Image-Impulse

Nicola Schmidt

Willi-Lauf-Allee 2

50858 Köln

0221-58980621

contact@image-impulse.com

http://www.image-impulse.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.