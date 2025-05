Evelyne Kern hat mit ihrem Roman „Sand in der Seele“ (ISBN 978-3-93947-804-1) die Aufklärung über „Bezness“, das Geschäft mit den Gefühlen europäischer Frauen und Männer, begonnen. Die Journalistin Sabrina trifft in Tunesien den Mann, der ihr ganzes Leben verändert. Der schöne Araber Amor umgarnt sie. Anfällig für schöne Worte unterliegt sie seinem Charme, gibt ihre sichere Existenz in Deutschland auf, bringt ihre Ersparnisse nach Tunesien, baut dort ein wunderschönes Haus am Meer und heiratet ihre anscheinend große Liebe. Doch Amor hat sie nur wegen der deutschen Staatsangehörigkeit und anderer Vorteile, die er und seine Familie sich versprochen hatten, geheiratet. Zutiefst verletzt und gedemütigt nimmt Sabrina einen harten Kampf gegen einen riesigen arabischen Familienclan auf.

Die Aufklärung über „Bezness“ setzte Evelyne Kern auch mit ihrem zweiten Buch „1001 Lüge“ fort und wurde zur renommierten Ansprechperson für zahlreiche Betroffene von Ehebetrug in binationalen Partnerschaften.

Mit ganz anderen Erfahrungen kann Elfriede Schumacher aufwarten: Als Korrespondentin eines Warenhauses ging sie 1955 nach Namibia. In „Ein Windrad am Namibrand“ (ISBN 978-3-93947-881-2) verpackt sie ihre Erlebnisse im damaligen noch Deutsch-Südwestafrika und ein großes Stück deutscher Kolonialgeschichte in einem über 600-seitigen, unterhaltsamen und lehrreichen Roman.

Als Lehrerin ging Vera Mountney nach Ibadan in Nigeria.

Diese Zeit beschreibt sie in „Wenn Fledermäuse fliegen, träume ich von Nigeria“ (ISBN 978-3-95716-007-2). Das Buch ist als E-Book auch in englischer Sprache erhältlich unter dem Titel „When the Bats Fly, I Dream of Nigeria“ (ISBN 978-3-95716-409-4). Trotz Armut, Angst, Gewalt und Überlebenskampf, hat das Leben und Arbeiten in Nigeria die Autorin darin bestärkt, an das Gute im Menschen zu glauben. Auch wenn in diesem Land ein Frauenleben nicht viel zählt, so hat sie doch stolze und starke Frauen in Ibadan getroffen.

Im Verlag Kern finden die Liebhaber spannender Lektüre eine große Vielfalt. Alle Bücher können im Buchhandel oder im Online-Shop des Verlags bestellt werden. Eine Übersicht bietet http://www.verlag-kern.de/shop/