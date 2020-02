eresult Köln in neuer Hand: Richard Bretschneider übernimmt Standortleitung

Zum 1. Februar 2020 löst Richard Bretschneider Martin Beschnitt als Standortleiter des Kölner eresult-Büros ab. Martin Beschnitt kann sich somit zukünftig voll auf seine Rolle als geschäftsführender Gesellschafter konzentrieren.

Seit dem 1. Februar 2020 hat sich einiges geändert am eresult-Standort in Köln: Principal User Experience Consultant Richard Bretschneider übernahm kürzlich die Leitung des Teams und hat seitdem auch organisatorisch die Oberhand. Er wird damit nach intensiver Einarbeitungsphase offiziell in den Führungskreis der eresult GmbH aufgenommen. Zudem ist er in Vertriebsangelegenheiten Hauptansprechpartner für alle eresult-Kunden in der Region West.

“Ich habe großes Vertrauen in Richard. In den letzten Monaten hat er nach und nach die Verantwortlichkeit für die Mitarbeiter am Kölner Standort übernommen und dabei nicht nur Führungsqualitäten, sondern auch großes Empathievermögen und Organisationsfähigkeit bewiesen. Ich bin daher sehr zuversichtlich, dass Richard alle Aufgaben zu größter Zufriedenheit weiterführen und dabei sicherlich auch das ein oder andere Verbesserungspotential aufdecken wird. Ich wünsche ihm dabei viel Erfolg”, so geschäftsführender Gesellschafter und bisheriger Leiter des Standorts Köln Martin Beschnitt.

Richard Bretschneider ist seit April 2016 bei der eresult GmbH tätig. Als Principal User Experience Consultant hat er nicht nur Projekte für namhafte Kunden verantwortet und geleitet, sondern auch national und international zahlreiche Vorträge und Workshops gehalten, u. a. zu den Themen Design Sprints und “UX und künstliche Intelligenz”. Auch bei der Bitkom Akademie setzt er sich für eine Verbreitung der Themen Usability und User Experience Design ein.

Mit Übernahme der Standortverantwortlichkeit durch ihn kann sich Martin Beschnitt nun gänzlich auf seine Aufgaben als geschäftsführender Gesellschafter konzentrieren. Richard Bretschneider trägt somit maßgeblich dazu bei, dass eresults UX-Mission strategisch vorangetrieben werden kann.

Die eresult GmbH bietet seit 2000 maßgeschneiderte Beratungs- und Forschungsdienstleistungen im Bereich Usability, User Experience, Conversion Optimierung und Online-Marktforschung. Das 35 Mitarbeiter starke Beraterteam arbeitet für Unternehmen verschiedener Branchen (Handel, Finanzen & Versicherungen, Tourismus, Energie, Telekommunikation, Medien, Automobil, Pharma & Gesundheit, Non-Profit) und optimiert Online-Shops, Apps, responsive Designs und Steuerungssysteme für PKWs und Haushalte.

Als Full-Service User Experience-Agentur berät die eresult GmbH seine namenhaften Kunden im In- und Ausland entlang des gesamten Produktlebenszyklus – von der Anforderungsanalyse, Konzeption und dem Prototyping über die Evaluation und Optimierung bis hin zur kontinuierlichen Erfolgskontrolle.

Neben dem Hauptsitz in Göttingen ist die eresult GmbH aktuell an vier weiteren Standorten in Deutschland vertreten: Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München.

