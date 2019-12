eprimo erneut „Deutscher Champion“ der Stromversorger

Auszeichnung für Energiediscounter

– „Sechskampf“ der Besten in den Disziplinen Service, Produkt, Preis, Marke, Filiale und Digitalisierung

Neu-Isenburg, 23. Dezember 2019. Zum zweiten Mal kürt die Tageszeitung DIE WELT in Kooperation mit der Analysegesellschaft ServiceValue die besten der besten Unternehmen in 41 Branchen und ehrt sie exklusiv mit dem Titel „Deutscher Champion“ (DIE WELT vom 5. Dezember 2019). Im Bereich Stromanbieter wurde der Energiediscounter eprimo wie im Vorjahr als alleiniger „Deutscher Champion“ ausgezeichnet.

Die Tageszeitung DIE WELT und ServiceValue führen seit Jahren deutschlandweite Untersuchungen zur Kundenbegeisterung durch und zeichnen in sechs Wettbewerben die Champions in den Kategorien „Filiale“, „Service“, „Produkt“, „Preis“, „Marke“ und „Digitalisierung“ aus. Auf Grundlage der Einzelrankings ermittelten die Tester jetzt zum zweiten Mal für 41 Branchen jeweils den Besten der Besten, den „Deutschen Champion“. Neben eprimo gehören unter anderem Amazon, REWE, die Barmer, Apollo Optik, Jack Wolfskin, DHL, Bose und Melitta zur aktuellen Champions League der Unternehmen. Grundlage jeder einzelnen Untersuchung sind unabhängige Befragungen zur Kundenbegeisterung sowie im „Club der Besten“ ein umfassendes Management-Audit. eprimo wurde in diesem Jahr von der WELT bereits als Preis- und Digital-Champion der Energieversorger ausgezeichnet.

Über eprimo:

eprimo beliefert private Haushalte mit Strom und Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt der Energiediscounter die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Strom- und Gas-Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo Ökostrom- und Ökogas-Angebote im Discountmarkt etabliert. Heute gehört eprimo bundesweit zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von grüner Energie.

