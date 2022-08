Ennepetaler Textschmiede schreibt Buch für den guten Zweck

Die Anthologie „Kunterbunter Lesespaß für Kinder … und noch vieles mehr“ der Ennepetaler Textschmiede bietet eine bunte Mischung an Geschichten, die jedes Leserherz erfreuen wird. Lesespaß für Jung und Alt und ein Buch für den guten Zweck. Geschrieben von Menschen für Menschen, denn der gesamte Erlös kommt dem Kinderschutzbund Ennepetal zugute.

Mitwirkende:

Sarai, Conny Born-Maijer, Ede Niemeier, Christel Kummer, Reinhold Kummer, Lisa Teutloff, Regina Willim, Lisa M. Bulla, Klaus-J. Teutloff, Tanja Rösler, Britta Kummer und Petra Backhoff

Freuen Sie sich auf diese tollen Geschichten, die noch zusätzlich durch Illustrationen untermalt werden:

Zeit mit Tilda, Jona und die Zaubertür, Der kleine Bohrer, Katerpersönlichkeit mit Charme, So schön kann ein Teddyleben sein, Ben, Manchmal kommt es anders, Wo ist Heinrich …, Ende gut, alles gut, Das kleine Eichhörnchen, Meine kleine Reise zur großen Freundschaft, Unser stacheliger Freund, Sammy, Winterfreuden, Ringo, Lulu das kleine Pony, Mein kleiner Flatterfreund, Samir kommt in die Schule, Lauras Herbstferien, Sternenstreif, Die Sage vom Fuchsschwanzhalter

Buchbeschreibung „Kunterbunter Lesespaß für Kinder … und noch vieles mehr“

In „Kunterbunter Lesespaß für Kinder … und noch vieles mehr“ haben Ennepetaler gemeinsam zur Feder gegriffen. Zusammen für den guten Zweck, denn der gesamte Erlös kommt dem Kinderschutzbund Ennepetal zugute.

Alle Beteiligten stellten ihre Beiträge kostenlos zu Verfügung. Entstanden ist eine bunte Mischung unterhaltsamer Texte, die jedes Kinderherz erfreuen wird.

Das Buch ist aber nicht nur etwas für Kinder. Auch die, die im Herzen jung geblieben sind, werden ihre Freude an den Erzählungen haben.

Und natürlich gibt es auch noch ein paar Überraschungen.

Neugierig geworden?

Trailer:

https://youtu.be/xwLUmxK26OI

Produktinformation:

Taschenbuch: 120 Seiten

ISBN-13: 978-3752627534

Herausgeber: BoD – Books on Demand; 1. Edition (4. November 2020)

Sprache: Deutsch

Auch als E-Book erhältlich!

Über den Kinderschutzbund Ennepetal:

Gemeinsam für die Zukunft aller Kinder

Unter diesem Motto haben sich im Jahre 1953 in Deutschland Menschen unter dem Dach des Kinderschutzbundes (DKSB) zusammengeschlossen.

Mit diesem Vorsatz wurde auch im Jahre 1982 der Ortsverband Ennepetal gegründet, der sich nach wie vor zur Aufgabe macht, Kinder stark zu machen, ihre Fähigkeiten zu fördern, sie ernst zu nehmen und ihre Stimme zu hören, um sie so auf die verantwortliche Gestaltung ihres eigenen Lebens in unserer Gesellschaft vorzubereiten.

Anschrift:

Kinderschutzbund Ennepetal e.V.

Voerder Str. 58

58256 Ennepetal

02333 8384838

info@kinderschutzbund-ennepetal.de

http://kinderschutzbund-ennepetal.de/

Wichtiger Hinweis: Bücher, die bei Amazon derzeit nicht verfügbar sind, mit Versandgebühr oder zu überteuertem Preis von Zwischenhändlern angeboten werden, finden Sie oftmals versandkostenfrei in anderen Online-Shops wie z.B. Thalia, buch24.de, Weltbild, Hugendubel, bücher.de oder BoD. Es kostet nichts außer ein wenig Zeit, sich zu informieren.

Kontakt:

Reinhold Kummer

58256 Ennepetal

http://www.buchstabensueppchen.jimdofree.com

Info.Reinhold.Kummer@t-online.de