Engagement für die Digitalisierung

Tobias Weber ist neues Mitglied im Kölner IHK-Ausschuss Digitalisierung und Innovation

Tobias Weber, geschäftsführender Gesellschafter der Kölner Agentur format:c live communication, engagiert sich in einer neuen Position ehrenamtlich in seiner Heimatstadt Köln: Der studierte Theaterwissenschaftler wurde 2025 in den IHK-Ausschuss Digitalisierung und Innovation der Industrie- und Handelskammer Köln berufen.

Dieser steht unter dem Vorsitz von Timo von Lepel, Geschäftsführer der NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH. Der Ausschuss fördert unternehmensfreundliche Rahmenbedingungen im Bereich Digitalisierung, begleitet politische Entscheidungsprozesse und setzt sich für die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaftsregion Köln ein. Besonders im Fokus stehen dabei die Potenziale und Herausforderungen des digitalen Wandels für kleine und mittlere Unternehmen.

Durch sein ehrenamtliches Engagement auf regionaler Ebene stärkt der Gründer und Geschäftsführer der Kölner Kreativ-Agentur format:c live communication die Verbindung zwischen Praxis, Branchenentwicklung und strategischer Zukunftsgestaltung. In sein neues Ehrenamt fließt auch seine langjährige und umfassende Erfahrung im Bereich Live-Kommunikation und Eventgestaltung mit ein. In der vorigen Legislatur war Tobias Weber bereits ständiger Gast in diesem Ausschuss.

format:c live communication GmbH

Die Kreativ-Agentur format:c live communication GmbH entwickelt seit 2014 Live-Kommunikations-Konzepte für ihre internationalen Kunden. Das Fundament für die Live-Erlebnisse, kreativen Workshops und beeindruckenden Filme bilden die vielseitigen Hintergründe des Agentur-Teams, das kreative Lösungen für Live-Kommunikation im Zusammenspiel von Raum, Medien und Inszenierung schafft. Zum Portfolio des Kölner Unternehmens gehören Content-Consulting, Projekt-Planung, Filmproduktion und Live-Regie.

Neuer Weyerstraßerweg 135

D-50969 Köln

Ansprechpartner: Tobias Weber und Natalie Driesnack

Tel.: +49 (0) 221 168 47 577

E-Mail: info@formatc-live.com

Internet: www.formatc-live.com