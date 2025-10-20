Energiegeladen und sicher über die Feiertage – ZAGG liefert Hightech-Geschenkideen für Technik-Fans

Shannon, Irland (20. Oktober 2025) – Mit ZAGG®, einem weltweit führenden Anbieter von Zubehör und Technologien für den mobilen Lifestyle, kommt Hightech unter den Weihnachtsbaum. Neben hochwertigem Displayschutz und stylischen Cases für die neue iPhone-17-Reihe, sorgen die leistungsstarken Powerstations der Marke mophie für leuchtende Augen und volle Akkus an den Festtagen. Auch die neue AirPods Max-Ladestation und die vielseitige Pro Keys 2 Tastatur sind echte Weihnachts-Highlights für Apple-Liebhaber.

Bestens geschützt: Cases und Displayschutz fürs neue iPhone

Sicher steht in diesem Jahr bei vielen ein neues iPhone auf dem Wunschzettel. Damit der smarte Begleiter möglichst lange makellos bleibt, sollte der passende Schutz direkt mit verschenkt werden. Die iPhone 17-Accessoires von ZAGG, wie der Bildschirmschutz der XTR5-Serie und die vielfältigen Cases – mit und ohne Kick-Stand – bieten nicht nur höchste Sicherheit für Bildschirm und Gehäuse, sondern überzeugen auch durch modernes Design und nachhaltige Materialien.

Kabellos laden mit Stil: powerstation® wireless slim stand 5K

Die neue mophie powerstation® wireless slim stand 5K (UVP 59,95 €) ist die perfekte Kombination aus Powerbank und Handyhalterung. Dank moderner Qi2-Ladetechnologie lädt sie kompatible Smartphones kabellos und besonders effizient. Ihr schlankes Design macht sie zum idealen Begleiter für Reisen, den Schreibtisch oder das Homeoffice. Und mit dem integrierten Standfuß bleibt das Gerät beim Streamen oder Videochat immer im perfekten Blickwinkel.

Für echte Apple-Fans: die AirPods Max-Ladestation

Ordnung trifft Design: Die mophie Ladestation für AirPods Max (UVP 139,95 €) ist ein eleganter Charger für Apples Premium-Kopfhörer. Sie sorgt nicht nur für eine aufgeräumte Ablage, sondern auch dafür, dass die AirPods Max immer einsatzbereit sind. Das matte Finish und die durchdachte Formgebung machen sie zum stilvollen Accessoire für jedes Zuhause.

Erhältlich exklusiv bei der Telekom und auf eu.zagg.com.

Produktivität zum Mitnehmen: ZAGG Pro Keys 2 fürs iPad Pro 11″ (M4)

Mit dem ZAGG Pro Keys 2 (UVP 109,99 €) wird das iPad Pro 11″ (M4) zum mobilen Arbeitsplatz. Das Bluetooth-Keyboard-Set verfügt über hintergrundbeleuchtete Tasten, eine abnehmbare Folio-Abdeckung und einen integrierten Apple Pencil-Halter. So lassen sich E-Mails, Präsentationen oder Notizen überall bequem und präzise erledigen – perfekt für alle, die auch unterwegs produktiv bleiben möchten.

Voller Energie im Racing-Design – nicht nur zu Weihnachten

Die limitierten Oracle Red Bull Racing Powerstations von mophie® sorgen überall und jederzeit für vollgeladene Akkus. Ihr robustes Design aus widerstandsfähigem Aluminium macht sie perfekt für den Alltag und greift Elemente legendärer Formel-1-Strecken auf – ein Must-Have für alle Motorsportfans!

Powerstation ® 5K (44,95 Euro UVP) : Kompakt wie ein Lippenstift, liefert die 5.000-mAh-Powerbank genug Energie, um ein iPhone 15 Pro in nur 30 Minuten auf 50 Prozent zu laden.

: Kompakt wie ein Lippenstift, liefert die 5.000-mAh-Powerbank genug Energie, um ein iPhone 15 Pro in nur 30 Minuten auf 50 Prozent zu laden. powerstation ® (64,95 Euro UVP): Mit 10.000 mAh Kapazität reicht sie für zwei volle Smartphone-Ladungen; zwei USB-Ports ermöglichen das parallele Laden mehrerer Geräte.

Mit 10.000 mAh Kapazität reicht sie für zwei volle Smartphone-Ladungen; zwei USB-Ports ermöglichen das parallele Laden mehrerer Geräte. powerstation ® Pro (84,95 Euro UVP): Das 20.000-mAh-Topmodell lädt bis zu drei Geräte gleichzeitig und sorgt mit bis zu 91 Stunden Streamingzeit für maximale Ausdauer.

Das 20.000-mAh-Topmodell lädt bis zu drei Geräte gleichzeitig und sorgt mit bis zu 91 Stunden Streamingzeit für maximale Ausdauer. Powerstation plus ® mini (59,95 Euro UVP): Bietet 5.000 mAh sowie einen USB-C-Anschluss und ein integriertes Kabel – für unkompliziertes Laden ohne zusätzliches Zubehör.

Bietet 5.000 mAh sowie einen USB-C-Anschluss und ein integriertes Kabel – für unkompliziertes Laden ohne zusätzliches Zubehör. Powerstation plus® und Powerstation plus® MV1 (84,95 Euro UVP): Dank integriertem USB-C- und Lightning-Kabel lassen sich bis zu drei Geräte gleichzeitig versorgen; 10.000 mAh laden ein iPhone 15 Pro in nur 25 Minuten auf 50 Prozent.

Verfügbarkeit/Garantie

Die High-Speed-Powerstations im Oracle Red Bull Racing-Design sind in streng limitierter Stückzahl auf mophie.com, redbullshop.com sowie bei ausgewählten Händlern weltweit verfügbar. Mophie gewährt eine Herstellergarantie von zwei Jahren ab Kaufdatum durch den ursprünglichen Endverbraucher. Diese deckt Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch ab, sofern ein entsprechender Kaufnachweis vorgelegt wird. Die iPhone-17-Accessoires und die Pro Keys 2 Tastatur sind auf zagg.com und bei ausgewählten Händlern zu bekommen. Die AirPods Max-Ladestation ist exklusiv im Telekom-Shop und auf zagg.com erhältlich.

