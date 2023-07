ENDEGS erhält TOP 100-Innovator-Siegel 2023

Besondere Innovationskraft zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet

Pförring/Augsburg, 18. Juli 2023 – Die ENDEGS GmbH, Experte für die industrielle Emissionsminderung, wurde wiederholt als eines der innovativsten mittelständischen Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet. Bei der Verleihung des TOP 100-Innovator-Siegels 2023 in Augsburg gratulierte Ranga Yogeshwar dem Unternehmen persönlich zu diesem Erfolg. Der Wissenschaftsjournalist ist Mentor des Innovationswettbewerbs TOP 100, der die Grundlage für die Auszeichnung bildet. ENDEGS zählt nunmehr im dritten Jahr in Folge zu den TOP 100-Innovatoren.

Das TOP 100-Innovator-Siegel wird auf Basis eines wissenschaftlichen Auswahlprozesses vergeben. Unter der Leitung des anerkannten Forschers Prof. Dr. Nikolaus Franke bewertet eine Jury die teilnehmenden Unternehmen in unterschiedlichen Kategorien. Dazu gehören innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima und innovative Prozesse. Das TOP 100-Siegel wird seit 1993 für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge vergeben. Im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit 2023 in Augsburg wurden alle diesjährigen TOP 100-Innovatoren geehrt. Die Übergabe der TOP 100-Trophäe erfolgte durch Ranga Yogeshwar.

„Wir sind stolz, zum dritten Mal in Folge zu den innovativsten deutschen Mittelständlern zu gehören“, sagt Kai Sievers, Gründer und Geschäftsführer der ENDEGS GmbH. „Innovation ist ein wichtiges Thema für uns, dem wir auch in der täglichen Arbeit unsere volle Aufmerksamkeit widmen.“

Innovative Technologien für die nachhaltige Emissionsminderung

Mit mehr als 16 Jahren Erfahrung in der Emissionsminderung hat ENDEGS über 1.500 Projekte erfolgreich durchgeführt. Das Unternehmen verfügt über mehrere Patente, unter anderem hat ENDEGS in Duisport – dem Hafen von Duisburg – die erste legale Möglichkeit zur umweltfreundlichen Entgasung von Tankschiffen auf dem Rhein geschaffen.

„Unsere Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Branchen – von der Öl- und Gas-Industrie über Chemie und Petrochemie bis hin zu Häfen und der Lebensmittel-Industrie“, sagt Kai Sievers. „So unterschiedlich wie unsere Kunden sind auch die Stoffe, die zum Einsatz kommen – und die in den unterschiedlichen Industrien verwendeten Stoffe verändern sich regelmäßig. Fortlaufende Innovationen sind daher für uns sehr wichtig: Wenn unsere Technologien für bestimmte Stoffe nicht geeignet sind, müssen wir sie anpassen, um die entsprechenden Anwendungsbereiche zu erweitern.“

Kürzlich nahm ENDEGS in Malaysia an einem internationalen Innovationswettbewerb zur Emissionsminderung teil und erreichte mit seinen Technologien eine Top 20-Platzierung. Insgesamt hatten sich über 500 Unternehmen und Organisationen mit mehr als 3.000 Ideen beworben.

Anfang 2023 reisten Vertreter von ENDEGS außerdem mit einer Delegation des bayerischen Wirtschaftsministeriums nach Saudi-Arabien und Bahrain. Die Reise ist Teil des geplanten Geschäftsausbaus – mit zwei Niederlassungen in Saudi-Arabien und Bahrain bietet ENDEGS künftig seine innovativen Services auch auf der Arabischen Halbinsel an.

ENDEGS ist Experte für eine sichere, saubere und nachhaltige Emissionsminderung. Das Unternehmen entwickelte die weltweit erste auf einem Anhänger montierte, autonom betriebene Verbrennungsanlage. Diese verbrennt flüchtige organische Verbindungen (VOC) und gefährliche Luftschadstoffe (HAP) mit einer Verbrennungsrate von über 99,99 %. Die Stickstoff-Services mit mobilen Verdampfern und Stickstofftanks ermöglichen den Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasen wie LNG. Zudem bietet ENDEGS als Rental Service einen ferngesteuerten Roboter für die Tankreinigung an.

Firmenkontakt

ENDEGS GmbH

David Wendel

Am Gewerbepark 8

85104 Pförring

+49 162 243 34 86

+49 8403 2094 113



http://www.endegs.com

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Nico Reinicke

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

+49 2661 912 600

+49 2661 912 602 9



https://www.sprengel-pr.com

Bildquelle: Bildquelle: KD Busch/compamedia