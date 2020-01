Enchilada-Gruppe setzt auf QSL

Friedrichsdorf, 21. Januar 2020 — Meyer Quick Service Logistics (QSL) übernimmt nun die Restaurantbelieferung und einzelne weitere Services für die Enchilada-Gruppe. Diese umfasst insgesamt zehn Franchise-Konzepte und über 100 Betriebe in ganz Deutschland, von mediterranen Spezialitäten über urbane Küche bis hin zu hochwertigen Burger-Restaurants. Die Enchilada-Gruppe gehört zu den 30 größten Gastronomieunternehmen Deutschlands.

QSL ermöglicht mit klaren Strukturen und transparenten Prozessen, den Einkauf der Restaurants weiter zu bündeln und Prozesse zu vereinfachen. „Wir haben unser Serviceangebot zudem für diese Kundengruppe mit komplexen Artikelstrukturen und geringeren Stoppgrößen weiterentwickelt“, berichtet Florian Entrich, Geschäftsführer von QSL. Die Enchilada-Gruppe profitiert zudem bei ihrer weiteren Expansion von dem flächendeckenden Logistiknetzwerk des Systemgastronomie-Spezialisten. „Wir freuen uns, dass wir die Enchilada-Gruppe als Kunden gewinnen konnten“, so Florian Entrich weiter.

Weitere Infos unter www.quick-service-logistics.de

Meyer Quick Service Logistics GmbH & Co. KG (QSL):

Die Meyer Quick Service Logistics GmbH & Co. KG (QSL) organisiert die Vollversorgung von Quick-Service-Restaurants, Convenience Shops, Bäckereien und Restaurants der Verkehrsgastronomie. Dafür betreibt das Unternehmen 24 Lager und 32 Cross Dockings in Deutschland, Österreich, der Schweiz und neun weiteren europäischen Ländern. QSL beliefert 3.900 Restaurants der Marken Autogrill, Burgerista, Burger King, BurgerMe, Ditsch, Five Guys, Fresh Point, Hans im Glück, Ikea, KFC, Kochlöffel, Pizza Hut und Starbucks.

Die 1949 gegründete Ludwig Meyer GmbH & Co. KG ist ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen. Der Spezialist für Frischetransporte und Lebensmittellogistik beliefert den europäischen Lebensmittel-Einzelhandel und Großküchen.

