ELO erhält DATEV-Award für herausragende Zusammenarbeit – 1000 gemeinsame Projekte als starke Partnerschaftsbilanz

Besondere Auszeichnung für ECM-Hersteller aus Stuttgart:

Stuttgart/Nürnberg, 13. Juni 2025 – Im Rahmen des diesjährigen DATEV Kongresses hat die DATEV eG ihre führenden Marktplatz-Partner ausgezeichnet. In der Sonder-Kategorie „Zusammenarbeit DATEV & DATEV-Marktplatz Partner 2025“ ging der Award an die ELO Digital Office GmbH – als Würdigung einer besonders erfolgreichen und vertrauensvollen Partnerschaft. Überreicht wurde die Auszeichnung von Julia Bangerth, stellvertretende Vorstandsvorsitzende und COO der DATEV eG.

ELO zählt seit Jahren zu den Premium-Partnern auf dem DATEV-Marktplatz. Die Zusammenarbeit des Stuttgarter Herstellers von Software für Enterprise-Content-Management (ECM) und des fränkischen Spezialisten für die digitale Zusammenarbeit zwischen dem Mittelstand und deren steuerlichen Beraterinnen und Beratern startete 2019 mit einer Kooperationsvereinbarung. Schon ein Jahr später wurde das Produkt „ELO for DATEV“ auf den Markt gebracht – und entwickelte sich seither zu einer echten Erfolgsgeschichte: Über 1000 Kundenprojekte wurden in weniger als fünf Jahren gemeinsam realisiert.

Bereits im März dieses Jahres hatte ELO auf dem ELO ECM-Fachkongress eine Auszeichnung für genau diese 1000 Projekte an DATEV überreicht – nun folgt mit dem DATEV Award eine weitere offizielle Anerkennung für die intensive, produktive Zusammenarbeit der beiden Häuser.

Jutta Rößner, Geschäftsleitungsmitglied der DATEV eG, sagte dazu: „Wir freuen uns sehr, den Award an ELO vergeben zu können. Die langjährige Zusammenarbeit spiegelt unsere gemeinsamen Werte wider. Wir sind überzeugt, dass sich diese auch in der Zukunft in der gemeinsamen Arbeit im Sinne des digitalen Ökosystems für die Digitalisierung und Vernetzung des steuerberatenden Berufsstands mit Unternehmen bewähren werden“.

Nils Mosbach, CEO der ELO Digital Office GmbH, zeigte sich begeistert über die Auszeichnung: „Der Award ist ein Beleg für die über Jahre gewachsene vertrauensvolle und sehr gute Zusammenarbeit unserer beiden Unternehmen. Schon früh im Prozess der Kooperationsfindung haben wir gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge liegen und ähnliche Werte und Vorstellungen haben. Auf dieser Basis ist mit der Zeit eine wirklich enge Zusammenarbeit geworden, die auch deshalb so erfolgreich ist, weil alle Seiten – Kunden, DATEV und ELO – gleichermaßen davon profitieren. Daran wollen wir anknüpfen und noch viele weitere gemeinsame Projekte durchführen.“

Auch Christoph Hassler, Leiter Vertrieb Deutschland bei ELO Digital Office, unterstreicht die Bedeutung dieser Auszeichnung für das gesamte Team: „Wir sind alle sehr stolz auf das Erreichte und blicken gemeinsam weiter nach vorne – wir haben die nächsten 1000 Projekte schon fest im Blick. Gleichzeitig arbeiten wir auch weiter am Produktportfolio, um für die Kunden das Zusammenspiel der beiden Systeme weiter zu optimieren. Zum Beispiel sind wir derzeit dran, gemeinsam die Anbindung an die DATEV E-Rechnungsplattform umzusetzen. Zudem bilden wir weitere Partner aus, die sich in beiden Systemwelten sehr gut auskennen. So können diese Kunden bestmöglich beraten und unterstützen, wenn es darum geht, ihre Buchhaltung mit DATEV und unserer ECM Suite zu digitalisieren.“

Wer sich selbst ein Bild von der erfolgreichen Lösung machen möchte, hat dazu bei der ELO ECM-Tour Gelegenheit. Dort können Interessierte in Fachvorträgen mehr über die Lösung ELO for DATEV erfahren und sich im Ausstellungsbereich individuell beraten lassen.

Weitere Informationen:

Produktseite: www.elo.com/elo-for-datev

ELO ECM-Tour: www.elo.com/ecm-tour