ELO ECM Suite 25: Konsequente Ausrichtung auf Low-Code und KI

ELO Digital Office veröffentlicht neue Version der Digitalisierungsplattform ELO ECM Suite:

Stuttgart, 4. August 2025 – Der Hersteller von Software für Enterprise-Content-Management (ECM) ELO Digital Office hat die neueste Version seiner Digitalisierungsplattform veröffentlicht. Die ELO ECM Suite 25 ermöglicht es Anwendern, Geschäftsprozesse digital abzubilden und damit zentrale Bereiche eines Unternehmens zukunftssicher aufzustellen. Im Zentrum stehen Technologien, die den Arbeitsalltag erleichtern, Prozesse automatisieren und die Effizienz nachhaltig steigern: Dazu zählen vor allem erweiterte Möglichkeiten zum Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) sowie der konsequente Low-Code-Ansatz. Darüber hinaus punktet die neue Version mit einer Vielzahl funktionaler Neuerungen, die in der Cloud, hybrid und On-Premises zur Verfügung stehen.

Die ELO ECM Suite 25 vereint intelligente Automatisierung, moderne KI-Technologie und Low-Code-Flexibilität in einer zentralen Digitalisierungsplattform. Der KI-gestützte ELO Assistant sowie die nahtlose Integration in Systeme wie SAP, Microsoft, DATEV oder Salesforce bilden die optimale Basis für Effizienzsteigerung, Sicherheit und Innovationskultur in Organisationen und Unternehmen. Flexible Bereitstellungsmodelle – Cloud, hybrid oder On-Premises – runden das Spektrum ab.

Low-Code-Ansatz für mehr Zukunftssicherheit

Dem Anwender steht mit der ELO ECM Suite 25 eine umfassende Low-Code-Plattform zur Verfügung. Sie ermöglicht es, individuelle Lösungen schnell und ohne Programmierkenntnisse zu konfigurieren. So können Formulare erstellt, Workflows definiert oder bestehende Prozesse flexibel angepasst werden. Eine intuitive Benutzeroberfläche und die intelligente Datenverarbeitung fördern damit die Innovationskultur im Unternehmen. Die jüngste Version der Suite lässt sich zudem noch nahtloser in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren.

ELO CEO Nils Mosbach ist vom Konzept der neuen Version mehr als überzeugt: „Mit dem Low-Code-Ansatz hatten wir bereits die Vorgängerversion auf eine völlig neue Grundlage gestellt, um für künftige Herausforderungen gewappnet zu sein und agil auf Marktanforderungen reagieren zu können. Die ELO ECM Suite 25 hebt nun die Digitalisierung im Unternehmen mit modernster Architektur und tollen Features auf das nächste Level. Darauf bin ich sehr stolz – denn damit geben wir unseren Kunden eine Lösung an die Hand, mit deren Hilfe sie sich nachhaltig wettbewerbsfähig aufstellen können.“

Künstliche Intelligenz mit echtem Mehrwert

Ein weiteres Highlight der neuen Software ist die Ergänzung von KI-Funktionalitäten: Der systemweit integrierte ELO Assistant bringt Künstliche Intelligenz direkt in die Geschäftsprozesse der Anwender: Inhalte werden analysiert, Daten extrahiert und beispielsweise bewertet; zudem können Fragen direkt im Chat beantwortet werden. Dadurch lassen sich wiederkehrende Aufgaben deutlich beschleunigen, wie z. B. Datenerfassung, Dokumentenklassifizierung oder Genehmigungsprozesse. Anwender können eigene Large-Language-Models (LLM) nutzen oder einen KI-Anbieter ihrer Wahl einbinden. Das alles als Unterstützung oder automatisiert an den richtigen Stellen.

Auch Holger Jischke, als Director Market and Products verantwortlich für das Produktmanagement bei ELO, ist von den neuen intelligenten Features fasziniert: „Das Thema KI ist für uns sehr vielversprechend. Unser KI-Entwicklungs-Hub in Saarbrücken hat mit Verve daran gearbeitet, unsere Produkte und Lösungen gezielt um KI-Funktionalitäten zu erweitern, die unsere Kunden wirksam unterstützen. So ist der ELO Assistant auf einen Einsatz im ELO Umfeld optimiert. Zudem lassen sich verschiedene Sprachmodelle für unterschiedliche Szenarien verwenden, sowohl öffentlich verfügbare als auch interne. Unsere Kunden dürfen also gespannt sein.“

Monatliches Abo-Modell ausgebaut

Doch damit nicht genug: Zahlreiche weitere Optimierungen der ELO ECM Suite 25 bringen nicht nur Vorteile für bestehende Kunden, sondern erleichtern auch den Einstieg für Neukunden spürbar. So wurden die Möglichkeiten, das ELO System über ein monatliches Abo-Modell zu beziehen, nachhaltig ausgebaut: „Gemeinsam mit unseren Business Partnern haben wir unser Subscription-Modell erweitert, da wir im Markt den deutlichen Wunsch nach solchen Angeboten festgestellt haben. Viele Unternehmen schätzen die Flexibilität, sowohl was die Lizenzierung als auch die Abrechnung angeht“, ergänzt Nils Mosbach.

Ebenfalls auf dem nächsten Level: zentrale Fachbereichslösungen

Neben der Digitalisierungsplattform entwickelt ELO auch seine Softwarelösungen für zentrale Fachbereiche kontinuierlich weiter: Die nächste Generation der Business Solutions punktet mit einem neuen Look and Feel, umfangreichen Auswertungsmöglichkeiten, KI-Funktionalität und optimaler Integration in die ELO ECM Suite. Mit ELO Invoice für das digitale Rechnungs- sowie ELO Contract für digitales Vertragsmanagement stehen Kunden nun zwei bewährte Produkte mit einer Vielzahl an Neuerungen zur Verfügung. Dabei bieten beide Softwarepakete die gewohnt zuverlässige strukturierte Datenverwaltung sowie transparente Abläufe und höchste Sicherheitsstandards – die ideale Basis für rechtskonformes Wachstum.

Das Resümee von Nils Mosbach fällt eindeutig aus: „Unser Entwicklungsteam hat sich richtig ins Zeug gelegt und mit der Version 25 entscheidende Neuerungen umgesetzt. Ich bin überzeugt, dass unsere Partner damit die Digitalisierung bei unseren Kunden auf das nächste Level bringen.“

Weitere Informationen zur neuen ELO ECM Suite: https://ecm-suite.elo.com/de-de.html