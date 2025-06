elfplus+ unterstützte den Deutschen Entertainment Award 2025

Technische Produktion der Awardverleihung übernommen

Bereits zum dritten Mal in Folge verantwortete die Kölner Production Company elfplus+ Veranstaltungstechnik die technische Umsetzung des Deutschen Entertainment Awards (DEA). Die Preisverleihung fand am 5. Juni 2025 in der Location The New Yorker Harbour.Club Köln statt und würdigte herausragende Leistungen im Bereich TV-Entertainment.

Projektleiter Pascal Bolz zeichnete sich bei elfplus+ für die technische Gesamtkoordination verantwortlich. Auftraggeber war die Produktionsallianz, eine unabhängige Interessenvertretung der deutschen Produzentinnen und Produzenten von Film-, Fernseh- und anderen audiovisuellen Medien.

Rund 350 Gäste aus Medien, Politik und Wirtschaft waren anwesend, als die Sektion Entertainment der Produktionsallianz die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger in vier Kategorien auszeichnete. Moderiert wurde der Abend von Tülin Sezgin und Tony Bauer.

elfplus+ übernahm die komplette technische Ausstattung in den Bereichen Beleuchtung, Beschallung und Video. Für die hochauflösende Contentzuspielung setzte das elfplus+ Team auf LEDitgo rX2+ Blackface Panels mit 2,6 mm Pixelpitch, die ein brillantes visuelles Bühnenbild ermöglichten.

Auch bei der Beschallung vertraute das Team von elfplus+ auf bewährte Systeme: Lautsprecher der Y- und V-Serie von d&b audiotechnik sorgten für eine differenzierte und durchsetzungsstarke Beschallung im gesamten Veranstaltungsraum. Ergänzt wurde das Audio-Setup durch die neue Digitalpult Yamaha DM7, deren Benutzerführung sich im anspruchsvollen Live-Betrieb einmal mehr bewährte.

Mit dem Engagement beim DEA unterstreicht elfplus+ einmal mehr seine Position als kreativer Technikpartner für hochwertige Liveproduktionen und Awardformate. Die nahtlose Zusammenarbeit mit dem Veranstalter sowie den beteiligten Dienstleistern – darunter Kaiserschote Event Catering sowie Screenworks – trug zu einem reibungslosen Ablauf und einer emotionalen Preisverleihung bei.

Daniel Deckers, Geschäftsführer von elfplus+: „Die wiederholte Beteiligung von elfplus+ am Deutschen Entertainment Award bestätigt einmal mehr unser Engagement für die Umsetzung innovativer, technisch anspruchsvoller Veranstaltungen mit professionellem Anspruch.“

Preisträger des DEA 2025:

Best Adaptation: The Piano (UFA Show & Factual | VOX)

Best Development: Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz (Vitamedia Film | VOX/RTL+)

VFF Best Talent: Carina Hlusiak (Magic Moves | ZDF) & Caroline Russwurm (Kaulitz & Kaulitz | Netflix)

Sonderpreis der Film- und Medienstiftung NRW: Sing meinen Song – das Tauschkonzert – Eko Fresh (VOX)

elfplus+ Veranstaltungstechnik

elfplus+ schafft besondere Erlebnisse für Kunden und Mitarbeiter. Der erfahrene Full-Service-Dienstleister liefert neben klassischen Leistungen im Bereich Licht-, Ton- und Videotechnik für Messen und Business-Events auch hochindividuelle Sonderanfertigungen, die individuell und 100 Prozent galatauglich sind. Für seine anspruchsvollen Projekte greift der Meister- und Ausbildungsbetrieb auf über 100 Spezialisten im Netzwerk zurück. Die Full-Service-Veranstaltungstechnik kam bisher in namhaften Business-Locations wie dem Palais Prinz Carl, dem Mercedes-Benz Museum oder dem Hilton in Köln zum Einsatz. Abgerundet wird das Portfolio durch einen Mietpark, der professionelle und modernste Licht-, Ton- und Videotechnik vorhält und auch im Dry-Hire zur Verfügung steht

elfplus+ Veranstaltungstechnik GmbH

Bobstraße 36

D-50676 Köln

Ansprechpartner: Daniel Deckers

E-Mail: daniel.deckers@elfplus.de

Tel.: +49 (0) 2234 430 26 10

Internet: www.elfplus.de