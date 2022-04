ELEMENT C gewinnt Etat der Autorisierungsplattform authorized.by®

München, 6. April 2022__ Die Kommunikationsagentur für PR und Brand Design, ELEMENT C, gewinnt den Etat der Autorisierungs-Plattform authorized.by. Die Zusammenarbeit fokussiert sich zunächst auf ein umfangreiches Kommunikations-Consulting. Ziel ist es, im Rahmen eines Werkstatt-Umfeldes eine gehaltvolle und aussagekräftige Themenstrategie zu erarbeiten.

Über die B2B-Autorisierungsplattform von authorized.by können Markenhersteller vertrauenswürdige Händler für den Vertrieb ihrer Produkte im digitalen Handel mit Hilfe des Echtzeit-Siegels „Authorized Partner“ zertifizieren. Das Besondere: Alle autorisierenden Marken erscheinen im Siegel und zeigen dem Verbraucher, dass er ein Originalprodukt erwirbt. Das Gütesiegel, das mit fälschungssicheren Zertifikaten verbunden ist, kann durch den TÜV-ShopIdent erweitert werden – ein Easy Audit, das authorized.by gemeinsam mit dem TÜV-Saarland durchführt.

Zu den Kunden gehören mittlerweile über 2.250 namhafte Brands unterschiedlicher Branchen wie Patek-Philippe, Estee Lauder, Thule, VAUDE, MTD-Products, Napoleon, Deuter, Patagonia, Stabilo sowie mehr als 2.600 Retailer, wie beispielsweise Globetrotter, Sporthaus Schuster oder Autoteile Immler.

authorized.by ist Member of TÜV Saarland Group und exklusiver Autorisierungspartner von eBay.

„Der Markt für Autorisierungsplattformen zeichnet sich durch hohe Markteintrittsbarrieren aus“, sagt Christoph Hausel, Co-Owner und Managing Director bei ELEMENT C. „Als Neuling in die D21-Phalanx der etablierten Gütesiegel im E-Commerce vorzudringen ist nicht ganz einfach. Dabei bietet das junge Unternehmen ein unglaubliches Wachstumspotential, weil es mit seiner Autorisierungsplattform und durchdachten Siegellösung vieles anders und genau deshalb vieles richtig macht. Das bestätigen namhafte Kunden, die bereits zu Tausenden das authorized.by Echtzeit-Siegel nutzen und dabei mehr als 10.000 Partnerschaften eingegangen sind. Denn: Die Two-Sided Platform ist gleichzeitig ein Netzwerk für Unternehmen, denen Vertrauen und Sicherheit besonders wichtig ist. Der Erfolg liegt unserer Auffassung nach vor allem am schlanken und sehr einfach anzuwendenden Autorisierungsprozess sowie an dem starken Partner TÜV Saarland. Unsere Aufgabe ist es deshalb, in unserem MarTech-Netzwerk unbesetzte, aber trotzdem relevante Themenbereiche zu identifizieren und diese mit dem sehr starken authorized.by-USP zu füllen. Hier profitieren wir von unserem Kompetenz-Mix aus Beratung, Strategie, Netzwerk und Themen-Entwicklung, der diese Zusammenarbeit vorantreiben wird.“

Über Authorized.by®

authorized.by ist eine Autorisierungsplattform zur Vertrauensbildung und Performancesteigerung im digitalen Handel. Online-Shops profitieren von der sichtbaren Bestätigung als autorisierter Markenpartner durch das Echtzeit-Siegel „Authorized Partner“ und TÜV-ShopIdent, von der Optimierung der Time-to-Market-Phase über Product Content-Pushs von Herstellern sowie von der Erweiterung des Partnernetzwerkes. Bei allen Beteiligten gewährleistet das Siegel Transparenz, Vertrauen und Sicherheit im digitalen Handel. Verbraucher erkennen durch das Echtzeit-Siegel mit fälschungssicheren Zertifikaten autorisierte Partner und deren Markenprodukte auf einen Blick. authorizedby ist Member of TÜV Saarland Group, Solution Partner der GS1 und exklusiver Autorisierungspartner von eBay.

Mehr erfahren unter authorized.by

Über ELEMENT C

ELEMENT C ist eine inhabergeführte Kommunikationsagentur mit den Units PR und Brand Design. Seit 17 Jahren steht die Agentur mit Sitz in München für strategische Beratung nach individuellen Anforderungen und unterstützt als Sparringspartner bei kommunikativen Herausforderungen. Durch die Integration von PR und Brand Design bietet ELEMENT C die idealen Services, um Unternehmen erfolgreich am Markt zu verankern. Das Leistungsspektrum reicht von der Strategieberatung, Krisenkommunikation und Content-Erstellung bis hin zur Entwicklung von Corporate Designs, Webdesign und crossmedialen Grafik-Leistungen. Mit einem eigenen, weltweiten Netzwerk an Partneragenturen deckt ELEMENT C auch optimal Herausforderungen in internationalen Märkten ab.

Weitere Infos unter www.elementc.de

Kontakt

ELEMENT C

Christoph Hausel

Aberlestraße 18

81371 München

08972013720

08972013710

c.hausel@elementc.de

https://elementc.de/