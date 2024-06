Einzelhandelsinvest mit sofort attraktiver Verzinsung

Der Klassiker mit Einzelhandelsimmobilien im Bestand, bonitätsstarken Mietern und einer attraktiven Verzinsung!

Der Lebensmitteleinzelhandel erweist sich als krisenfest mit einer wirtschaftlichen Stabilität. Außerdem dient der Lebensmittel-einzelhandel der Grundversorgung der Bevölkerung, somit ist er systemrelevant. Die großen Lebensmittel-Einzelhandelskonzerne verfügen über Top-Bonitäten. Die Mieteinnahmen sind besonders sicher, da die Mieten gerade bei hohen Inflationsraten automatisch steigen.

Deutsche Einkaufsmärkte gelten schon immer als krisensicher. Die FIM Gruppe als Spezialist für deutsche Einzelhandelsimmobilien hat in den vergangenen Jahren eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte geschrieben und besticht durch ein ausgewogenes Verhältnis von Sicherheit und Ertrag.

FIM Einzelhandelsinvest ein herausragendes und planbares Investment:

Investition in attraktive deutsche Einzelhandelsimmobilien

FIM ist Bestandshalter und hat langfristige Mietverträge mit REWE, LIDL, KAUFLAND, ALDI, EDEKA etc.

Bonitätsstarke Mieter garantieren planmäßige und kalkulierbare Überschüsse

Über 100 Immobilien im Bestand durch kontinuierlichen Investitionsaufbau

Vermögenswerte mit laufender Liquidität und komfortablem Sicherheitspolster

Krisensicherer stabiler Markt der Nahversorger – Grundbedürfnis Essen und Trinken

Vermögensanlage mit kurzer Laufzeit und attraktiver Verzinsung

Inflationsschutz durch Kopplung der Mieten an den Lebenshaltungsindex

Sicherer Cashflow durch langfristige Mietverträge mit extrem bonitätsstarken Mietern

Herausragender Bonitätsindex (Ausfallwahrscheinlichkeit 0,05 %)

Sofort attraktive monatliche Zinszahlungen

https://www.einzelhandelsinvestment.de/

Seit rund 40 Jahren bietet die CVM GmbH attraktive Investments mit bonitätsstarken Mietern.

