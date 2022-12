Einmal mit Franz Kafka auf der Leinwand – Jetzt bei der People Cast Agency anmelden

2019 gründete Silja Winiarski ihre Besetzungsagentur für Film und Fernsehen. Als Quereinsteigerin musste sie sich gleich mit einer Krisensituation auseinandersetzen, die globale Auswirkungen mit sich brachte und unter anderem die Filmbranche sehr schwer getroffen hat. Ihre Agentur steht für Diversität, Professionalität und auch den Mut, einmal etwas Neues zu wagen. Tugenden, die in der Filmbranche enorm wichtig sind. Die Integration von Komparsen und Statisten bei der Produktion liegt Silja Winiarski und ihrem Team sehr am Herzen und legt den Grundpfeiler für eine lebendige Arbeit im Bereich Film und Fernsehen. Jetzt ist die Geschäftsführerin der PCA People Cast Agency GmbH auf der Suche nach Statisten und Statistinnen für eine Produktion der besonderen Art in Wien (Österreich).

Mit den Stars am Set – die People Cast Agency macht es möglich

Für die Produktion einer Serie rund 100 Jahre nach dem Tod von Franz Kafka sucht die People Cast Agency nun Statistinnen und Statisten. Das neue humorvolle Projekt soll insgesamt sechs Folgen enthalten, die jeweils 45 Minuten umfassen und stellt eine Annäherung an die Figur Kafka dar. Der international erfolgreiche Bestsellerautor Daniel Kehlmann sowie Ausnahmeregisseur und Autor David Schalko übernehmen die Regie für dieses einzigartige Projekt in Wien. Begleitet werden beide von Reiner Stach, der weltweit unangefochten die definitive Biografie zu Kafka geschrieben hat.

Ein Wort von Silja Winiarski: Eine konzeptionelle Meisterleistung

In sechs Folgen erzählt die Serie das Leben von Franz Kafka, einem der größten und erfolgreichsten Schriftsteller des zwanzigsten Jahrhunderts. Sie wird an die dreibändige Biografie von Reiner Stach angelehnt und verkörpert Witz, Charme und das Leben in einer anderen Generation. Jede Folge erzählt eine individuelle Geschichte einer Figur, die im Mittelpunkt steht und damit den Fokus der Handlung bildet. Dennoch ist entscheidend, dass nahezu alle Figuren während der gesamten Serie vorkommen. Hierbei steht Kafka selbst nur bedingt im Mittelpunkt einer Identifikationsfigur, denn die Menschen wie Freunde, Familie und Geliebte, die ihn umgeben, sind genau die Charaktere, mit denen sich Zuschauerinnen und Zuschauer identifizieren können. Die erzählte Geschichte handelt von Freundschaft, Sympathie und Liebe in einer reinen Form, aber auch der Schattenseite und der Diskrepanz, welche diese mit sich bringt. Sie wird die Zuschauerinnen und Zuschauer überraschen und nahebringen, wie es war, mit einem Genie wie Franz Kafka in engem Kontakt verbunden gewesen zu sein.

Die People Cast Agency lädt ein: Bewerbung als Statistinnen und Statisten

In der Film- und Fernsehbranche lebt das Set und die Produktion vor allem von guten Statistinnen und Statisten. Genau deswegen ist Silja Winiarski auf der Suche nach passenden Menschen, die sich mit der Rolle identifizieren können. Interessentinnen und Interessenten können sich einfach per E-Mail unter Angabe der Konfektionsgröße, der Telefonnummer und eines Fotos bewerben. Außerdem stellt die People Cast Agency ein Onlineformular zur Verfügung, über welches ebenfalls eine Bewerbung eingereicht werden kann. Wie jede Produktion werden auch hier Komparsen und Statisten gesucht, die einer bestimmten Kategorie entsprechen. So sollten Bewerberinnen eine Konfektionsgröße von 34 bis 40 und Bewerber 48 bis 54 haben. Zudem ist es wichtig, dass keine gefärbten Haare, sichtbare Tattoos oder Piercings vorhanden sind, denn die Serie spielt in einer historischen Zeit. Die Gage wird den Teilnehmer:innen nach dem Dreh überwiesen und eine entsprechende Verpflegung wird vor Ort in Wien zur Verfügung gestellt.

Die People Cast Agency ist die verlässliche, flexible und humane Partnerin für alle deutsch- und englischsprachigen Film-, Fernseher- oder Content Produktionen im Raum Österreich und Umkreis. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, allen Menschen die Möglichkeit zu bieten, ein Teil des aufregendsten Arbeitsortes zu werden – das Set.

