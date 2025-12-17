Eine Lesereise mit Abwechslung

Die folgenden Buchtipps bieten Kindern eine abwechslungsreiche Lesereise. Erzählungen, die magisch sind und Freude am Lesen machen. Langeweile kommt erst gar nicht auf. Und natürlich machen sich diese Werke auch gut als Weihnachtsgeschenk.

In dem Sinne schon einmal besinnliche Weihnachtsfeiertage und gute Wünsche für ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2026.

Buchtipps:

Streik der Buntstifte

Die Buntstifte fühlen sich nicht mehr wohl in ihrer Hülle. Sie finden, dass die Kinder nicht gut genug auf sie aufpassen und überlegen, was sie unternehmen können, damit es ihnen wieder besser geht. Tatsächlich gibt es eine Lösung des Problems … ein kleiner Junge versteht die Sprache der Buntstifte. Doch niemand will dem Kind Glauben schenken und sein Wunsch nach mehr Ordnung in der Federschachtel wird nur belächelt. Die Bunt- und Bleistifte sowie alle anderen Schreibgeräte treten in den Streik …

ISBN-13: 978-3745099133

ISBN-13: 978-3745099157

Die Abenteuer des kleinen Finn – eine spannende Mäusegeschichte für die ganz Familie

Der kleine Mäuserich Finn führt eigentlich ein recht beschauliches Leben in einem Garten. Er versteht sich sehr gut mit seinen Menschen, und sogar mit dem Kater des Hauses hat er ein freundschaftliches Verhältnis. Eines Tages jedoch ändert sich alles.

Die nette Familie zieht fort, und es kommen neue Menschen. Diese mögen Mäuse gar nicht, und zu allem Überfluss haben sie auch noch zwei Kater, die es ebenfalls auf Finn abgesehen haben. Als diese bösen Menschen Finns Wohnung unter Wasser setzen, muss er aus dem Garten fliehen.

Entkräftet und zutiefst traurig findet er in einer Scheune Zuflucht. Dort lebt die Maus Felix, die sich um den unglücklichen Finn kümmert und ihm das Leben auf dem Land und im Wald zeigt.

Die beiden erleben nun gemeinsam viele Abenteuer und meistern so manche Gefahr, was ihre Freundschaft von Tag zu Tag wachsen lässt.

Und am Ende der Geschichte warten noch ein paar tolle Lesetipps!

ISBN-13:‎ 978-3753499673

Nepomuck und Finn: Abenteuer in Norwegen

Viel zu lange haben sich Mäuserich Finn und Kobold Nepomuck schon nicht mehr gesehen. Doch es gibt da einen Plan!

Begleite die Mäuse und Kater Merlin auf ihrer aufregenden Reise über das Meer nach Norwegen und überrasche Nepomuck in seinem Kobolddorf. Erlebe ein wundervolles Sommerfest und aufregende Abenteuer mit den Freunden.

Als besonderes Bonbon gibt es diesmal Rezepte für landestypische Leckereien und zusätzlich ein paar tolle Ausflugstipps für Oslo.

Viel Spaß und gute Fahrt!

Mit Illustrationen von Andrea Horbach.

ISBN: 978-3756232406

Piku

Piku, der kleine Eisbär, lebt am Nordpol – normalerweise. Doch eines Tages wacht er auf und staunt. Sein Fell ist nicht mehr weiß, sondern lilablassblau mit Glitzersternen, und seine Eisscholle ist verschwunden. Er sitzt zwischen hohen Bäumen, die er noch nie zuvor gesehen hat.

Hier leben viele Tiere, die Piku bisher unbekannt waren. Deshalb ist er sehr vorsichtig. Bald erfährt er, dass er sich an einem Ort befindet, der Schwarzwald heißt. Seit geraumer Zeit treibt ein bösartiger Kobold in dem sonst so friedlichen Wald sein Unwesen. Mit seinen Streichen bringt der Unhold die Tiere immer wieder in Gefahr. Bisher konnte niemand ihn aufhalten. Ob Piku helfen kann?

ISBN-13: 978-3947083787

Nepomucks Abenteuer

Nepomuck ist ein lustiger Koboldjunge. Begleitet ihn in sein Kobolddorf hoch oben in den Wäldern Norwegens.

Er hilft dem Weihnachtsmann beim Geschenke verpacken in der Weihnachtswerkstatt und landet aus Versehen in einem der bunten Päckchen. So tritt er nun im Schlitten des Weihnachtsmanns seine Reise in die Welt der Menschen an. Welch spannende Abenteuer warten dort wohl auf den kleinen Kobold? Wird er bei Familie Liliental ein neues Zuhause finden?

Eine bezaubernde Geschichte für die ganze Familie.

ISBN-13:‎ 978-3837010046

Die gläserne Wand

Vier Schulkinder geraten, unabhängig voneinander, in eine andere Welt. Thomas wird von Springspähern verfolgt und ist auf die Hilfe einer kleinen Eichmaus angewiesen.

Sandra muss einer Katze helfen, das Fluchwort zu finden, um befreit zu werden.

Tina und Jörg fallen in einem Turm durch ein Zeitfenster in die Vergangenheit.

Die Suche nach einem Weg zurück beginnt.

ISBN-13: 978-3757803469

Kunterbunter Lesespaß für Kinder … und noch vieles mehr

In diesem Buch haben Ennepetaler gemeinsam zur Feder gegriffen. Zusammen für den guten Zweck, denn der gesamte Erlös kommt dem Kinderschutzbund Ennepetal zugute.

Alle Beteiligten stellten ihre Beiträge kostenlos zu Verfügung. Entstanden ist eine bunte Mischung unterhaltsamer Texte, die jedes Kinderherz erfreuen wird.

Das Buch ist aber nicht nur etwas für Kinder. Auch die, die im Herzen jung geblieben sind, werden ihre Freude an den Erzählungen haben.

Und natürlich gibt es auch noch ein paar Überraschungen.

Neugierig geworden?

ISBN-13: 978-3752627534

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

