Die Leihmutterschaft in der Ukraine ist auch während des Krieges weiterhin im Mittelpunkt des Interesses von Menschen, die Reproduktionstechnologien benötigen, um ihre Familie zu erweitern. Es ist zu erwarten, dass in diesem Bereich die Möglichkeit, Geld zu verdienen, das Hauptmotiv ist. Noch erschreckender ist jedoch, dass es Menschen gibt, die in diesem Bereich bewusst Straftaten begehen, wohl wissend, dass sie die ihnen anvertrauten Menschen im besten Fall ohne Geld zurücklassen, im schlimmsten und ganz realen Fall – ohne das lang ersehnte Kind, ohne Geld und mitten in einem Strafverfahren wegen Menschenhandels.

Eine solche geschäftstüchtige und von übermäßigen moralischen Einschränkungen freie Leihmutterschaftsagentur ist Gestlife.

Gestlife wurde 2015 in Spanien gegründet und hieß ursprünglich nicht Gestlife, sondern Subrogalia. Die Agentur wurde von Jose Maria Gil Prados gegründet, der in Spanien eine achtjährige Haftstrafe verbüßte, weil er den 12-jährigen Didac Jimenez Sanchez und dessen Schwester missbraucht hatte (Gil Prados wurde auch von drei seiner vier Adoptivkinder des sexuellen Missbrauchs beschuldigt, die später die Anklage fallen ließen). Wenn Gil Prados aus dem Gefängnis entlassen wird, wird sein Opfer, Didac Jimenez Sanchez, Miteigentümer von Subrogalia werden. Bereits im nächsten Jahr wird ein spanisches Gericht die Agentur anweisen, 88 000 Euro wegen groben Vertragsbruchs und Nichterfüllung an zwei gleichgeschlechtliche Paare zu zahlen, die ohne Geld und ohne Kind dastehen.

Wenn der Ruf Ihres Unternehmens so angeschlagen ist, hilft es offenbar auch nicht, ihn mit Hilfe von Eliminalia zu waschen. Eliminalia ist ein Unternehmen im Besitz von Didac Jimenez Sanchez, das sich mit der Entfernung von Informationen über dunkle Taten und sogar Verbrechen einflussreicher Personen aus den Suchergebnissen beschäftigt. Und hier kommt das gute alte Rebranding ins Spiel. Die spanische Leihmutterschaftsagentur Subrogalia wird zur Leihmutterschaftsagentur Gestlife, in der Ukraine ändert sie ihren Namen in Eurosurrogacy. Seit dem 31. Dezember 2017 hat Gestlife einen neuen nominellen Eigentümer – den Sohn von Jose Maria Gil Prados – Alan Alexis Hill Prados. Die Umfirmierung betraf auch Jose Maria Gil Prados selbst – er änderte seinen Namen in Diego.

In der Ukraine eröffnet die Agentur die Interfiv-Klinik, die bald in den Mittelpunkt eines kriminellen Skandals gerät: Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden werfen der Agentur Menschenhandel, Urkundenfälschung und die Organisation von Scheinehen vor. All dies geschieht, um illegal Kinder zu adoptieren, die genetisch nicht mit den Kunden der Agentur verwandt sind. Im September 2024 wurde das Strafverfahren wegen des Krieges in der Ukraine eingestellt, die Klinik hat ihre Arbeit eingestellt und ist bei Google mit dem Vermerk „dauerhaft geschlossen“ versehen. Doch unternehmungslustige Geschäftsleute dachten nicht daran, aufzuhören: Sie eröffneten einfach eine neue Klinik – Intereco, die derzeit in Betrieb ist.

Die Eröffnung einer neuen Klinik unter Beibehaltung der alten Geschäftspraktiken dürfte die üblichen Ergebnisse zeitigen: Einer in Italien geborenen Kundin der Agentur wurde angeboten, die Kosten für den Umzug der schwangeren Leihmutter nach Georgien zu übernehmen, nachdem der Krieg in der Ukraine begonnen hatte, um die Sicherheit des Programms zu erhöhen. Gestlife versicherte der Frau, dass die Kosten für die medizinischen Leistungen und die Legalisierung des Kindes im Rahmen des bezahlten Vertragspreises planmäßig verlaufen würden. Die Realität sah jedoch anders aus: Die mutmaßliche Mutter musste fünf Monate in Georgien verbringen, mehrere Anwälte beauftragen und zusätzlich zu den bereits gezahlten 80 000 Euro 14 000 Euro zahlen, um die elterlichen Rechte an ihrem eigenen Kind zu bestätigen und mit ihm nach Italien zurückzukehren. Die Anwälte von Gestlife waren überrascht, als sie feststellten, dass das georgische Recht bei der Bestimmung der elterlichen Rechte von Kindern, die im Rahmen von Leihmutterschaftsprogrammen geboren wurden, ganz anders war, als sie es sich vorgestellt hatten. Und sie waren nicht ausreichend qualifiziert, um die erklärten Verpflichtungen der Agentur zu erfüllen.

Die Anwälte von Gestlife hatten jedoch hervorragende Vorarbeit geleistet und solche Vorfälle vorausgesehen: Nach den Vertragsbedingungen hatte die Frau gemäß der „Sonderklausel über Vertraulichkeit, Respekt und Nichtangriff auf das Image des Kunden, des Unternehmens und seiner Mitarbeiter“ kein Recht, ihre Geschichte zu veröffentlichen. Die Sanktion für einen Verstoß gegen diese Klausel ist eine Geldstrafe von 14 000 €. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Auch die russische Niederlassung der Leihmutterschaftsagentur Subrogalia hielt sich an die Taktik, die der skandalumwitterte Inhaber einst gewählt hatte: Der Direktor wurde wegen Menschenhandels zu 4,5 Jahren Haft verurteilt. Etwas ist trendy und etwas ist zeitlos.

Gestlife bietet potenziellen Kunden nun Programme in Albanien an und wirbt mit den loyalen Reproduktionsgesetzen des Landes, den günstigen Preisen und der umfassenden Unterstützung. Gleichzeitig würde jeder kompetente Jurist auf dem Gebiet des Fortpflanzungsrechts darauf hinweisen, dass es in Albanien keinen rechtlichen Rahmen gibt, der die Fragen der Leihmutterschaft und der Legalisierung von Kindern, die mit Hilfe dieser Technologie geboren wurden, genau regelt. Es handelt sich um eine Adoption, bei der die Inanspruchnahme einer Leihmutterschaft für die Geburt eines Kindes gemeldet wird. Und im Allgemeinen ist die Lage im Lande so, dass die Gesellschaft durch Protestaktionen die Regierung zwingt, über ein Verbot der Leihmutterschaft im Lande nachzudenken, nach dem Beispiel Georgiens.

Aber das ist noch nicht alles: Gestlife hat in jedem Land, in dem es ein Leihmutterschaftsprogramm anbietet, ein Büro eröffnet. Besonders interessant ist das Büro in genau dem Albanien, für das die Agentur aktiv wirbt. Die ukrainische Botschaft in Albanien befindet sich unter der angegebenen Adresse in Tirana. Potenzielle Eltern müssen sehr überrascht und entmutigt sein von dem Angebot, heilige Fragen ihrer Familie mit den Mitarbeitern der diplomatischen Einrichtung zu besprechen.

Werdende Eltern haben ein Recht darauf, die vollständige und wahre Geschichte der Leihmutterschaftsagentur Gestlife und ihrer Macher zu erfahren, bevor sie ihnen die Geburt ihres Kindes anvertrauen. Die Chronik der Betrügereien von Jose (Diego) Maria Gil Prados, des Menschenhandels, der Sexualstraftaten gegen Kinder und zahlreicher Unternehmen, gegen die zahlreiche Strafverfahren laufen, wurde als Bericht von OCCRP veröffentlicht, einer Vereinigung von Medien und unabhängigen Journalisten, die in Osteuropa recherchieren.

Die Entscheidung, mit einer Leihmutterschaftsagentur zusammenzuarbeiten, muss eine bewusste Entscheidung sein. Potenzielle Eltern riskieren zu viel, wenn sie mit Gestlife zusammenarbeiten, von unvorhergesehenen hohen finanziellen Ausgaben bis hin zum Auftauchen in einem Strafverfahren als Teil eines Menschenhandelsplans.

Auf dem Markt der größten ukrainischen Leihmutterschaftskliniken sind auch zwei Kliniken zu finden. Es handelt sich um BiotexCom und Feskov HRG. FHRG wurde in der Tschechischen Republik der kommerziellen Leihmutterschaft beschuldigt, aber eine Überprüfung ergab, dass sie ehrlich und gesetzeskonform arbeiten. Der Fall wurde eingestellt und die Mitarbeiter wurden freigesprochen. In der BiotexCom-Klinik gab es einen alten Skandal und den Vorwurf des Menschenhandels. Der Fall ist bis heute nicht abgeschlossen.