Eine kostenlose Teilnahme am Workshop der INV ist noch möglich

2bdifferent und BAUM e.V. veranstalten Online-Workshop zu Nachhaltigkeit in der Veranstaltungsbranche

Der „Online-Workshop der Initiative Nachhaltige Veranstaltungswirtschaft (INV)“ findet am 15. Mai 2025 von 13.45 bis 17.30 Uhr statt. Veranstalter sind BAUM e.V. in Kooperation mit 2bdifferent im Rahmen der Initiative Wirtschaft pro Klima. Alle, die sich für die Transformation der Veranstaltungswirtschaft einsetzen, Interesse an den genannten Themen und Inhalten haben und noch nicht Teil der Initiative Nachhaltige Veranstaltungswirtschaft (INV) sind, haben die Möglichkeit, an diesem Online-Workshop der INV am 15. Mai 2025 kostenfrei teilzunehmen.

Die Teilnahme bietet einen idealen Einstieg, um sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, konkrete Lösungen für nachhaltiges Veranstalten kennenzulernen und sich aktiv in die weitere Entwicklung der Branche einzubringen. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter https://www.wirtschaftproklima.de/veranstaltungen/3-ws-inv

Die Veranstaltung startet mit der Begrüßung und Einführung durch Yvonne Zwick, Vorsitzende von BAUM e.V. – Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften. Sie gibt einen Überblick zur Zielsetzung und Ausrichtung der INV sowie zur Rolle von Wirtschaft pro Klima als Plattform für unternehmerischen Klimaschutz.

Den Programmauftakt bildet der Business Case „Zirkuläre Mietmöbelmodelle für den Eventbereich“ mit Christian Eichenberger, CEO, Rent.Group. Er ist Gründer und CEO der Rent.Group, einem der führenden Anbieter für Mietmöbel im Event-, Messe- und Bürobereich mit über 30 Standorten in Europa, und gleichzeitig Fachvorstand im FWD – Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft, Sprecher der Bundeskonferenz Veranstaltungswirtschaft und Präsidiumsmitglied der IHK Gießen-Friedberg. Sein Schwerpunkt liegt auf nachhaltiger Logistik und zirkulären Geschäftsmodellen.

Anschließend folgen Einblicke in die INV-Projektgruppen mit einem Austausch, der von Yvonne Zwick und Jürgen May, CEO von 2bdifferent, moderiert wird. Fünf interaktive Breakout-Gruppen stellen ihre Arbeitsstände vor. Die Gruppen haben sich seit Jahresbeginn mehrfach über ihre INV-Teams-Kanäle getroffen und gemeinsam an der Weiterentwicklung der Themen gearbeitet. Im Workshop werden erste Zwischenergebnisse präsentiert und diskutiert.

Das Thema „Kreislaufwirtschaft“ fokussieren und leiten Anne-Sophie Müller und Fabian Höffner. Der Nachhaltigkeitsexperte bei Trash Galore berät zu zirkulären Eventlösungen und ist für Netzwerkaufbau und Partnerschaften zuständig. Anne-Sophie Müller ist Transformationsmanagerin für nachhaltige Kultur. Sie ist in der Leipziger Kulturszene verwurzelt und Expertin für Kreislaufwirtschaft in künstlerischen und kulturellen Kontexten.

„Nachhaltige Eventmobilität“ thematisiert Michael Böttger, Geschäftsführer der raumobil GmbH. Er entwickelt seit über 20 Jahren Mobilitätslösungen für Veranstalter und Kommunen mit Fokus auf Verkehrsvermeidung, Mitfahrplattformen und Shuttlekonzepte.

Mit dem Thema „Nachhaltige Lieferkette und Beschaffung“ befasst sich Heike Schönberg, Head of Procurement Strategy & Operations, FUNKE Mediengruppe. Die Wirtschaftsjuristin war 15 Jahre bei KPMG tätig, zuletzt als Head of Sustainability & Compliance im Einkauf, und verantwortet bei FUNKE unter anderem die Umsetzung von LkSG und CSRD im Einkauf.

„Klimaschutz und CO₂-Reduktion“ sind die Schwerpunkte von Clemens Arnold, Managing Director bei 2bdifferent. Er begleitet seit über zehn Jahren Unternehmen und Organisationen der Veranstaltungsbranche bei der Entwicklung von Klimaschutzstrategien, CO₂-Bilanzen und Zertifizierungsprozessen.

„Kommunikation und Bewusstseinsbildung“ thematisiert Lena Hansen, Leiterin von Green Events Hamburg. Sie berät Städte, Festivals und Veranstalter zur wirkungsvollen Vermittlung von Nachhaltigkeit und ist in vielen Bildungsinitiativen aktiv vernetzt.

Im Anschluss stellen Jennifer Sior und David Baldig gemeinsam das „Manifest der Interessengemeinschaft nachhaltig agierender Eventagenturen“ vor, das konkrete Ziele in den Bereichen Klimaschutz, faire Lieferketten, nachhaltige Beschaffung und Kommunikation formuliert. David Baldig, Director Corporate Responsibility EMEAI bei George P. Johnson (GPJ), ist zuständig für die Nachhaltigkeitsstrategie der Agenturgruppe in Europa, Nahost, Indien und Afrika. Er ist Mitglied im globalen Corporate Responsibility Council von GPJ und hat die ISO 20121 für GPJ Deutschland eingeführt. Jennifer Sior, ist Sustainability Specialist bei m:con – mannheim:congress GmbH, bringt über zehn Jahre Erfahrung in der Kongressorganisation mit und gestaltet seit 2023 die Nachhaltigkeitsstrategie der Mannheimer Veranstaltungszentren.

Das Dialogformat „Let’s talk Greenovation“ der Audi Stiftung bildet den vorletzten Programmpunkt. Thomas Brunk, Managing Partner der Plusdrei GmbH, ist im Gespräch mit Stefan Lohmann. Thomas Brunk verantwortet seit vielen Jahren das Storytelling und die Kommunikation für Umweltprojekte und Stiftungen. Für die Audi Stiftung für Umwelt hat er das Format „Let’s talk Greenovation“ entwickelt – eine Bühne für innovative Nachhaltigkeitslösungen im Gespräch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Stefan Lohmann, Gründer von Sustainable Event Solutions, ist ein führender Nachhaltigkeitsexperte der Veranstaltungsbranche und Mitinitiator der INV. Mit dem „Sustainability Rider“ und den „16 Steps zur Klimaneutralität der Veranstaltungswirtschaft bis 2025“ hat er wichtige Tools zur Orientierung geschaffen.

Die Veranstaltung endet schließlich mit einem Blick auf die BAUM-Tagung 2025, die am 11./12. November im Signal Iduna Park in Dortmund stattfindet. Vorgesehen sind erste Überlegungen, wie die Ergebnisse der INV-Arbeitsgruppen im Rahmen der BAUM-Jahrestagung 2025 aufgegriffen und sichtbar gemacht werden können.

2bdifferent GmbH & Co. KG

2bdifferent gehört zu den führenden Spezialisten für Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft und richtet sich mit seinem Angebot speziell an die Event-, Messe-, Meeting- und Filmbranche sowie an das Sportbusiness. Die Beratungsagentur mit Sitz in Speyer definiert erfolgreich Nachhaltigkeitsstrategien mit klaren Zielen für Unternehmen und Institutionen in diesem Marktsegment und setzt diese erfolgreich um. Zur Kernkompetenz gehört es, Nachhaltigkeitsaspekte in glaubhafte und erfolgreiche Businessstrategien zu wandeln. Ein weiteres Kompetenzfeld umfasst die Analyse, Bewertung und Optimierung von Messen, Kongressen, Tagungen, Roadshows, Filmproduktionen, Corporate- und Sport-Events nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien. Das Bildungsangebot der 2bdifferent academy bündelt aktuelles Wissen zu zentralen Themen eines erfolgreichen CSR- und Nachhaltigkeitsmanagements für Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft und bietet eine große Bandbreite an Workshop-Themen zur Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft sowie individuelle Seminare, die einen kompakten und anschaulichen Überblick über die wichtigsten Handlungsfelder und Maßnahmen zur nachhaltigen Optimierung des Geschäftsbetriebes geben.

