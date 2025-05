Eine Farbe. Ein Tag. Viele Unikate: Morgen startet der Lightline Day bei Feuerwear

Köln, 13. Mai 2025 – Der Countdown läuft, die Spannung steigt: Morgen verwandelt sich der Feuerwear-Webshop für einen Tag in eine leuchtende Bühne für Feuerwehrschlauch in Neon-Gelb. Der Lightline Day ist da: Nur am 14. Mai bringt das Label seine komplette Produktpalette in der limitierten Lightline-Edition an den Start. Vom eleganten Gürtel bis hin zum großen Rucksack – alles erstrahlt in knalligem Neon-Gelb, gefertigt aus originalem Feuerwehrschlauch. Das absolute Highlight: Die brandneue Moonbag Ori und die stylische Crossbody Bag Oscar feiern ihre Premiere – und der beliebte Rucksack Edgar zeigt sich ebenfalls erstmals im auffälligen Look.

Damit möglichst viele Fans ihr persönliches Unikat sichern können, gibt es vier Verkaufsstarts: um 6 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr und 17 Uhr. Wie in den vergangenen Jahren wird auch diesmal mit einer extrem hohen Nachfrage nach der limitierten Sonderedition gerechnet. Wer eins der begehrten Stücke ergattern möchte, sollte also unbedingt rechtzeitig unter www.feuerwear.de/lightline dabei sein.