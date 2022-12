Eine anrührende Geschichte

Katinka fühlt sich von den Menschen missverstanden und oftmals sogar gequält. Niemand scheint sie auf Dauer behalten zu wollen und die bildschöne Hannoveranerstute muss sich immer wieder an neue Menschen und Reitställe gewöhnen. Sie sehnt sich nach Beständigkeit.

Doch dann trifft sie auf Jessi und plötzlich werden Katinka – zum ersten Mal in ihrem Leben – Liebe, Wertschätzung und Verständnis entgegengebracht. Langsam öffnet sich die Stute dem jungen Mädchen und offenbart ihr, was all die Jahre niemand sehen wollte.

Damit auch andere Menschen die Pferdeseele besser verstehen, erzählt Katinka ihre Geschichte.

Altersempfehlung: Ab 14 Jahren

Produktinformation:

Taschenbuch: ‎116 Seiten

ISBN-10: 3966980819

ISBN-13:‎ 978-3966980814

Auch als E-Book erhältlich!

Leseprobe:

Hektisch atmend stand ich da. Gerade noch in wildem Galopp über den großen sandigen Platz gefegt, versuchte ich nun, mich zu sammeln, und schnaufte laut. Meine Beine zitterten etwas.

Vor mir lag das Menschenmädchen, das ich bis vor wenigen Sekunden noch auf meinem Rücken getragen hatte, im Sand. Sie schrie laut, so, wie es die Menschen in meiner Gegenwart häufig taten. Mittlerweile wunderte ich mich darüber nicht mehr, denn es schien in der Natur dieser zweibeinigen Geschöpfe zu liegen, sich laut und unbeholfen zu geben.

Langsam raffte sich das Mädchen auf. Sie ritt erst seit einigen Wochen, seit jenem Tag, als ich aus dem schwankenden Pferdehänger ausgestiegen und an diesem Ort gelandet war, auf mir. Genau so oft, wie sie sich jedoch auf meinen Rücken geschwungen hatte, war sie aber auch von mir hinuntergefallen. Mit jedem weiteren Versuch wurde sie wütender darüber, saß oft angespannt und bretthart auf meinem Rücken und zog und zerrte schmerzhaft an dem Metallteil in meinem Maul.

Mit der Zeit hatte ich begriffen, dass ihr Name Karin war. Sie und eine andere, ältere Frau, deren Namen ich nicht kannte, beschäftigten sich oft mit mir. Doch obwohl sie ständig um mich herumschwirrten und seltsame Dinge mit mir veranstalteten, verstanden sie offensichtlich nicht, wie ich mich dabei fühlte.

Auch jetzt, in diesem Moment, kam die ältere Frau aufgeregt auf mich zugelaufen, nachdem sie sich durch den Holzzaun des sandigen Platzes gezwängt hatte.

»Verdammt noch mal!«, keifte sie laut und schnappte sich die Zügel, die vor meinen Vorderbeinen im Sand schleiften. »Geht’s dir gut, Karin? Kannst du aufstehen?«

Meine Ohren zuckten bei der Lautstärke hin und her. Wie von mir erwartet, schrie meine Reiterin umgehend unverständliches Zeug zu uns herüber.

»Ja, es geht schon. Dieses blöde Pferd macht mich noch völlig fertig!«

Damit rappelte sich Karin endgültig vom Boden auf und kam zu uns herübergelaufen. Mir fiel auf, dass ihr Gang etwas schwerfälliger als sonst war und sie das linke Bein nachzog.

»Ich verstehe es einfach nicht!«, murrte sie, als sie bei uns ankam und der älteren Frau die Zügel aus der Hand zog. Ich konnte ihre Wut spüren, obwohl sie mich nicht direkt berührte. Das machte mir Angst; zumal ich schon ahnte, was nun als Nächstes folgen würde.

© Marie-Therese Goldmann

Über die Autorin:

Marie-Therese Goldmann wurde am 14.06.1994 in Dresden geboren. Schon als Kind verschlang sie mit Begeisterung ein Buch nach dem anderen.

Ihren lang gehegten Wunsch, ein eigenes Buch zu veröffentlichen, erfüllte sie sich schließlich im Juni 2015 mit ihrem Erstlingswerk »Sieh es mit meinen Augen«, eine Geschichte aus der Sicht eines Pferdes.

Das Buch, gleichermaßen von Kindern und Erwachsenen gelobt, wurde über zweitausend Mal verkauft. Ein Jahr später erschien ihr zweites Kinderbuch: »Schnee – Das Pony aus dem Wald«.

Marie-Therese Goldmann arbeitet als Medizinische Fachangestellte in einer Kinderarztpraxis und lebt und schreibt in ihrer Wahlheimat Reichenberg.

