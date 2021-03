Einbruch in Gaststätte durch Fernüberwachung gestoppt

Täter von Hochsicherheitsalarmsystem überrascht

Ratingen/Witten, 05.03.2021 Am späten Abend des 27.02.21 erhält die VdS-zertifizierte Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) von Verisure in Ratingen ein Alarmsignal vom Freizeittreff Herbede. Sofort überprüft eine qualifizierte NSL-Fachkraft aus der Ferne über Bild und Ton das Objekt. Heftige Schläge gegen ein Fenster sind zu hören, dann zersplittert Glas. Der erfahrene NSL-Operator ruft sofort die örtliche Polizei, die sich direkt auf den Weg macht. Im Objekt ist niemand zu erkennen, weshalb er die ZeroVision® Sichtschutzbarriere nicht auslöst. Offenbar hat der Täter/die Täterin bei Entdecken der professionellen Hochsicherheitsalarmanlage die Flucht ergriffen.

Nun informiert der Rund-um-Sicherheitsanbieter die Betreiberin des Freizeittreffs sowie den Securitas Wachdienst; diese eilen herbei. Vor Ort bestätigt die Inhaberin, dass ein Rollladen hochgedrückt und eine Scheibe eingeschlagen wurde. Da die Alarmanlage den/die Eindringlinge aber rechtzeitig vertrieben hat, fehlt zum Glück sonst nichts. Jetzt macht sich auch bezahlt, dass die Kundin beim Kauf der Alarmanlage die Wiederherstellung der Sicherheit nach Einbruch versichert hat. Die NSL-Fachkraft stellt gleich den Kontakt zur Europe Assistance her, so dass ein Glaser bestellt werden kann. Der Herbeder Freizeittreff kommt dank des Verisure Alarmsystems mit aufgeschalteter NSL somit ohne größeren Schaden davon.

Was macht Verisure?

Verisure ist der führende europäische Anbieter von professionell überwachten Hochsicherheits-Alarmsystemen und zertifiziertem Rund-um-die Uhr Fern-Monitoring. Mit durchschnittlich 600.000 Installationen jährlich sorgt Verisure für die Sicherheit von 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern Europas und Lateinamerikas. Das Unternehmen schützt Privathaushalte und Kleinunternehmern mittels modernster Sicherheitslösungen und verhilft ihnen damit zu einem sorgenfreieren Leben. Verisure ist in vielen Ländern bereits bekannt für seine innovativen Produkte und Dienstleistungen, hohe Kundenorientierung sowie exzellenten Vertriebsleistungen. Auch in Deutschland wächst Verisure trotz der weltweiten Pandemie rapide. Obwohl das Unternehmen hier erst seit Ende 2018 aktiv ist, schützen die Sicherheitsexperten unter der Leitung von Alvaro Grande Royo-Villanova mit mittlerweile fast 300 Mitarbeitern bereits 7.000 zufriedene Kunden in NRW, Hessen, Berlin, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Verisure, das Unternehmen

1988 als Sparte der schwedischen Firma Securitas AB gegründet, wurde Verisure (bzw. Securitas Direct) rasch zum eigenständigen Anbieter erschwinglicher Alarmanlagen für Privathaushalte. 1993 kam das live-Monitoring, also die Rund-um-die Uhr-Überwachung durch Mitarbeiter der eigenen Notruf- und Serviceleitstellen hinzu. 1996 wurde das Angebot auf Kleinunternehmen ausgeweitet. Seit den 1990er Jahren expandiert die Verisure Gruppe mit Hauptsitz in Genf in Europa sowie in Latein- und Südamerika. Das globale Unternehmen geführt von CEO Austin Lally tätigt heute rund 600.000 Installationen im Jahr, beschäftigt über 17.000 Mitarbeiter und schützt insgesamt über 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern, darunter Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien und seit Ende 2018 auch Deutschland.

Was bedeutet Verisure?

“Veri” kommt von Verifizierung. Damit ist gemeint, dass die VdS-zertifizierten Fachkräfte der hauseigenen 24/7 Notruf- und Serviceleitstelle in Ratingen bei eingehenden Signalen des Hochsicherheits-Alarmsystems überprüfen, ob es sich um es sich um einen Fehlalarm oder einen Notfall handelt. Bei letzterem werden sofort Wachdienst, Polizei, Feuerwehr oder Notarzt eingeschaltet und bei Bedarf die nebelartige Sichtbarriere ZeroVision® ausgelöst. Das “Sure” steht für Sicherheit, Zuverlässigkeit und den von Verisure gewährten Rundum-Schutz.

