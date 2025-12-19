

Ein Weihnachtsgeschenk muss nicht teuer sein, es muss nur von Herzen kommen.

In diesem Sinne schon einmal besinnliche Weihnachtsfeiertage und gute Wünsche für ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2026.

Mäuseausmalbuch

In diesem Ausmalbuch haben Mäuse das Sagen.

Hauche den niedlichen Nagern mit tollen Farben Leben ein und gestalte das Buch ganz nach deinem Geschmack. Du wirst sehen, das macht richtig Spaß.

Ideal als Geschenk, für gemeinsame Zeit mit der Familie und stundenlange kreative Unterhaltung. Da kommt keine Langeweile auf.

Die Ausmalbilder sind einseitig bedruckt, damit das Durchscheinen der Farben verhindert wird. Die Umrisse sind dick und schwarz gehalten, damit sie gut zu erkennen sind. Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften.

ISBN-13:‎ 978-3695104451

Malbuch für Senioren

Entdecken Sie die beruhigende Welt des Ausmalens.

Es ist bewiesen, dass Ausmalen entspannt und Stress abbaut. Es trainiert die Konzentrationsfähigkeit, und die Feinmotorik wird gefördert.

Also ran an die Stifte! Sehen Sie selbst, wie viel Spaß das macht!

Die Ausmalbilder sind einseitig, damit das Durchscheinen der Farben verhindert wird.

Die Umrisse sind dick und schwarz gehalten, sodass sie gut zu erkennen sind.

Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften.

ISBN-13:‎ 978-3758342707

Neue Abenteuer mit Nepomuck und Finn

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn nehmen Dich auf spannende Abenteuer mit.

Sei gewiss, wo die zwei auftauchen, ist immer etwas los. Sie haben es nämlich faustdick hinter den Ohren und sind stets zu neuen Späßen aufgelegt. Freundschaft und gegenseitiges Vertrauen sind sehr wichtige Aspekte in dieser Geschichte. Denn, wer wünscht sich nicht einen Freund, auf den er sich voll und ganz verlassen kann?! Zusätzlich gibt es passende Ausmalbilder zum Text.

So kannst Du Deiner Kreativität freien Lauf lassen und das Buch nach Deinen Vorstellungen mitgestalten.

Natürlich warten am Ende auch noch ein paar tolle Überraschungen auf Dich!

Neugierig geworden?

Dann nichts wie los!

ISBN-13: 978-3749454280

Zacs großes Abenteuer

In „Zacs großes Abenteuer“ treiben Zwerge, Magier, Riesen und Drachen ihr Unwesen. Mit all seiner Kraft stellt sich ihnen ein Junge entgegen. Unterstützt von seinen Freunden, setzt er sich für das Gute ein, denn böse Mächte wollen die Menschheit vernichten.

Und dann ist da diese unbekannte geheimnisvolle Stimme, die Zac heimsucht. Ist sie von einem Freund oder Feind?

„Zacs großes Abenteuer“ handelt von Freundschaft, Mitgefühl, positivem Miteinander, Zusammenhalt, Mut und Liebe. Dinge, die im heutigen Leben so wichtig sind und leider oft in Vergessenheit geraten.

ISBN-13: 978-3758310737

Vegetarisches Grillvergnügen – so einfach geht´s

Jeder denkt, wenn er das Wort grillen hört, sofort an saftige Steaks, Burger und Würstchen. Und der Vegetarier bekommt die Beilage. Falsch gedacht!

Auch als Vegetarier kann man die Grillsaison in vollen Zügen genießen, wie die Rezepte in diesem Kochbuch zeigen.

Und natürlich gibt es auch Ideen für leckere Salate, Butter und Dips, denn die dürfen bei einem richtigen Grillvergnügen auf keinen Fall fehlen.

Bestimmt werden diese vegetarischen Köstlichkeiten auch bei Ihnen die Lust aufs Grillen wecken. Also dann nichts wie ran an den Grill und los!

ISBN-13: 978-3752683950

Kummers süße Verführungen

In „Kummers süße Verführungen“ finden Sie köstliche Rezepte für kleine und große Schleckermäulchen.

Egal ob Waffeln, Pfannkuchen, Crêpes, Fingerfood, Aufläufe, Desserts oder Marmelade, hier ist für jede Naschkatze etwas dabei. Sie wissen ja, Süßes bewegt die Sinne, ist wunderbar verführerisch, angenehm schmeckend und macht uns glücklich und zufrieden.

Und diejenigen, die aus was für Gründen auch immer darauf achten, nicht so viel Industriezucker/raffinierten Zucker zu sich zu nehmen, entdecken in diesem Büchlein schmackhafte Gerichte, die ihren Reiz haben und himmlisch lecker sind.

Kummers wünschen Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!

ISBN-13: 978-3756223688

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/