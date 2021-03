Ein Ventilator für grosse Räume und eine Vielzahl an Einrichtungsstilen

In diesen letzten Monaten der Pandemie haben wir viel mehr Zeit zu Hause, in unseren vier Wänden verbringen müssen als jemals zuvor. Umso wichtiger für die Psyche ist es in dieser unsicheren Zeit, sich dort wohlzufühlen, wo man sich hauptsächlich aufhält. Nicht zuletzt hat dies dazu geführt, dass sich viele Menschen jetzt auch intensiver mit Verschönerungsmassnahmen der Wohnung beschäftigt haben.

Einer der wichtigsten Wohlfühlaspekte ist sicherlich ein gutes Raumklima. Dieses sorgt für Behaglichkeit und hängt von verschiedenen Faktoren ab, u.a. der Isolierung gegen eindringende Kälte oder Wärme sowie ein gut funktionierendes Heiz-oder auch Kühlsystem, das während des gesamten Jahres für eine angenehme Temperatur sorgt.

In Anbetracht steigender Aussentemperaturen durch den Klimawandel sind auch Klimaanlagen eine Möglichkeit, die Raumtemperatur anzupassen. Sie haben jedoch bekanntermassen den Nachteil, verhältnismässig energieaufwändig zu sein. Eine energieeffiziente und unter ökologischen Aspekten in Betracht zu ziehende Alternative sind ohne Zweifel Deckenventilatoren, die sich immer grösserer Beliebtheit auch in nördlicheren Gefilden erfreuen. Sie sind leise, lassen sich leicht installieren, sind flexibel einsetzbar und inzwischen auch in sehr vielen dekorativen Designs zu bekommen.

Die Vielfalt an hochwertigen Deckenventilatoren zeigt sich bei Casa Bruno, seit 1998 Spezialist für Ventilatoren bester Qualität . Für jeden Raum gibt es bei Casa Bruno den passenden Ventilator: für grosse oder kleine Zimmer, hohe oder niedrige Decken, mit Licht oder ohne – die Auswahl, auch an Stilrichtungen, ist einfach riesig und es lohnt sich, sich bei Casa Bruno zu informieren und beraten zu lassen.

Eines der neueren Modelle bei Casa Bruno ist ODYN – ein Ventilator speziell für grosse Räume. Mit seinen 9 Flügeln und einem Durchmesser von 2,13 Metern ist er dort genau richtig, wo eine möglich hohe Luftumwälzung erforderlich ist. Der besonders energiesparende Gleichstrommotor ist kräftig und leise, die 6 Geschwindigkeiten sind per Fernbedienung regelbar und erzeugen im Sommerbetrieb einen kühlenden Luftzug. Im Winterbetrieb dreht sich der Ventilator gegenläufig ohne einen merklichen Luftzug am Boden zu erzeugen, jedoch verteilt sich so warme Heizungsluft gleichmässig im Raum und sorgt für einen niedrigeren Heizbedarf.

Zusätzlich zum eleganten und schlichten Design des ODYN und einer ausgesprochen hochwertigen Verarbeitung mit viel Liebe zum Detail besitzt der ODYN eine integrierte 18 Watt LED-Lampe, die ebenfalls per Fernbedienung bedient wird. Im Lieferumfang ist eine Abdeckkappe enthalten, die die LED Lampe diskret bedeckt, falls der Ventilator nicht als Lichtquelle benötigt wird.

Eine Besonderheit ist, dass der ODYN sowohl drinnen als auch im Aussenbereich eingesetzt werden kann, denn er besitzt die Klassifizierung für den Einsatz in Feuchträumen. So sorgt dieser Deckenventilator – neben anderen Modellen – auch draussen auf der überdachten Terrasse stilvoll für Luft und Licht.

Der Ventilator ODYN hat nicht nur ein aussergewöhnlich elegantes Design, sondern er ist sowohl in weiss als auch in mattsilber lieferbar und passt so zu vielen Einrichtungsstilen.

Der Deckenventilator ODYN und auch die gesamte Produktpalette von Casa Bruno sind im Ausstellungsraum in Santa Ponsa oder im Internet unter www.casabruno.com zu finden.

Casa Bruno American Home Decor importiert seit 1998 besondere Outdoormöbel und amerikanische Ventilatoren. Als Vertriebspartner renommierter US-amerikanischer Hersteller bietet Casa Bruno in Santa Ponsa eine grosse Auswahl an öko-freundlichen, wetterfesten Möbeln wie z.B.Verandaschaukeln, Schaukelstühle, Adirondack Sessel oder Glider in vielen Farben. Alles direkt importiert und hergestellt in den USA.

Die Welt der Ventilatoren zeigt sich ebenfalls im Showroom von Casa Bruno. Mit mehr als 100 Ventilatoren in der Ausstellung und einem grossen Lager ist Casa Bruno der Spezialist für Deckenventilatoren. Ob moderner, tropischer oder mediterraner Stil – das sympathische und professionelle Team von Casa Bruno hilft gern bei allen Fragen rund um den Ventilator.

CASA BRUNO beliefert Privatkunden sowie Inneneinrichter, Architekten, Hotels und Restaurants, Referenzen vorhanden.

Die Verwaltung, Showroom und das Hauptlager sind in Spanien.Versand nach Deutschland oder Österreich ist für Privatkunden kostenlos.

