Ganz gleich, ob Ihr Kind versehentlich den Wasserhahn in der Badewanne oben offen gelassen hat, ob in der Dusche unten ein Rohr geplatzt ist oder ob der Abfluss im Waschbecken verstopft ist und überläuft – all diese Probleme können sich zu einem überfluteten Badezimmer auswachsen, bevor Sie es überhaupt bemerken.

Deshalb ist es wichtig zu wissen, was zu tun ist, wenn Ihr Badezimmer überflutet wird. So können Sie immer beruhigt sein und wissen, wie Sie Ihr Eigentum retten können.

1: Abstellen der Wasserversorgung und der Elektrik

Wenn Ihr Badezimmer durch eine interne Quelle überflutet wurde (Wasser aus Ihren Abflüssen und Rohren, und nicht durch Hochwasser aufgrund von Unwetter), sollten Sie sofort Ihren Absperrhahn finden und die Wasserzufuhr abstellen. Dadurch wird verhindert, dass noch mehr Wasser eindringt und den Schaden vergrößert.

Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie auch sicherstellen, dass Ihre elektrischen Geräte über die Sicherung abgeschaltet sind. Bei einem überschwemmten Raum besteht immer die Gefahr eines Stromschlags, und wenn sich Ihr Badezimmer im ersten oder zweiten Stock befindet, besteht die Möglichkeit, dass das Wasser weiterläuft und die Beleuchtungskörper an der Decke darunter in Mitleidenschaft zieht.

Wir empfehlen immer, einen ausgebildeten und qualifizierten Elektriker einen betroffenen Raum räumen zu lassen, bevor Sie versuchen, ihn zu betreten.

Versicherungsansprüche für ein überschwemmtes Badezimmer

Wenn in Ihrem Badezimmer ein Wasserschaden aufgetreten ist, sollten Sie sich auch die Zeit nehmen, einen Schaden bei Ihrer Hausratversicherung geltend zu machen. Wenn der Anspruch erfolgreich ist (in der Regel, weil der Schaden plötzlich aufgetreten ist, z. B. durch einen Unfall, den ein Kind verursacht hat, oder einen Rohrbruch), können Sie mit dem Geld, das Sie aus dem Anspruch erhalten, professionelle Reparaturarbeiten bezahlen.

2: Kontrolle der Schäden

Handelt es sich bei dem von der Überschwemmung zurückgelassenen Wasser um Wasser der Kategorie 1, also um „sauberes Wasser“, sollten Sie dieses mit wenig Mühe entfernen oder kontrollieren können. Diese Art von Wasser stammt aus einem Leck in einer Versorgungsleitung, einem Waschbeckenhahn, dem Wasserhahn einer Badewanne oder einem Duschkopf und ist nicht verunreinigt. Daher können Sie es gefahrlos handhaben. Möglicherweise können Sie das Wasser aufwischen oder alte Handtücher verwenden, um das Wasser aufzusaugen.

Handelt es sich bei dem stehenden Wasser um Wasser der Kategorie 2, das auch als „Grauwasser“ bezeichnet wird, oder um Wasser der Kategorie 3, das als „Schwarzwasser“ bezeichnet wird, sollten Sie nicht versuchen, es selbst zu entfernen oder zu behandeln. Graues Wasser, das z. B. aus einer Toilette kommt, die zwar Urin, aber keine Fäkalien enthält, kann bei versehentlichem Verzehr oder in manchen Fällen auch bei bloßem Kontakt zu Unwohlsein führen.

Schwarzwasser hingegen gilt als äußerst unhygienisch, da es sich meist um gebrauchtes Wasser handelt, das in die öffentliche Kanalisation geleitet wird. Dazu gehört auch Toilettenwasser, das Fäkalien enthält. Es ist für den Menschen schädlich und sollte unter keinen Umständen von Personen gehandhabt werden, die keine qualifizierten Techniker sind.

Wenn die Überschwemmung aus einem Badezimmer im Obergeschoss kommt und durch die Decke sickert, sollte das Wasser in einem Eimer aufgefangen werden.

3: Aufräumen

Je nach Kategorie des Wassers, das Ihr Badezimmer überflutet hat, erfordert der Reinigungsprozess mehr Sorgfalt und Aufmerksamkeit.

Wenn Sie mit der Reinigung eines Bereichs beginnen, der von Wasser der Kategorie 1 betroffen ist, ist es wichtig, ihn so schnell wie möglich zu trocknen. Öffnen Sie Fenster und Türen, um die Luft so weit wie möglich zu zirkulieren. Zum Trocknen des Raums kann es auch erforderlich sein, Teile des Teppichs oder der Teppiche zu entfernen, die sich mit Wasser vollgesogen haben, da sie anfällig für Schimmelbildung und Mehltau sind.

Wenn Sie versuchen, ein Badezimmer zu reinigen, das zuvor von Wasser der Kategorie 2 überflutet wurde, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die entsprechende Schutzausrüstung tragen, wie z. B. eine Schutzbrille, Schuhwerk und dicke Gummihandschuhe. Außerdem sollten Sie es nach Möglichkeit vermeiden, Wasserreste zu verspritzen.

Verwenden Sie ein Haushaltsdesinfektionsmittel, um die betroffenen Bereiche zu desinfizieren, und stellen Sie sicher, dass Sie die von Ihnen verwendeten Mopps und Geräte stets desinfizieren. Alle Teppiche, Handtücher oder Matten, die aufbewahrt werden können, sollten sofort gewaschen werden. Wenn Sie einen Teppichboden haben, sollte dieser von einem professionellen Unternehmen behandelt werden. Befallene Dielen und Trockenbauwände sollten ebenfalls von einem Fachmann behandelt werden.

Da Wasser der Kategorie 3 immer als gefährlich einzustufen ist, sollten Sie niemals versuchen, diese Art von Hochwasser selbst zu beseitigen oder zu beseitigen. Wenden Sie sich stattdessen immer an eine erfahrene Firma, die über Kenntnisse und Ausbildung in der Entwässerungstechnik verfügt

Alle Geräte, die eine Überschwemmung verursacht haben, von defekten Toiletten bis hin zu verstopften Duschabflüssen und Waschbecken, sollten nicht benutzt werden, bis das Problem behoben ist.

4: Behebung des Schadens

Die Maßnahmen, die Sie ergreifen sollten, um Ihr überflutetes Badezimmer zu reparieren, hängen von dem entstandenen Wasserschaden ab. Wenn der Schaden beispielsweise aus einem Badezimmer im ersten oder zweiten Stock stammt und durch die Gipsdecke sickert, können Sie alle Risse mit Glasfasergewebeband abdichten und diese Stelle verputzen. Dieser Bereich kann dann gebleicht und mit einer schmutzabweisenden Grundierung versiegelt werden, bevor Sie ihn überstreichen, damit sich keine Wasserflecken bilden können.

5: Kontaktaufnahme mit einer professionellen Firma

Als Eigentümer der Immobilie sind Sie möglicherweise für die Reparatur und Wiederherstellung Ihres Badezimmers nach einem Wasserschaden verantwortlich. Schließlich kommt das Wasser höchstwahrscheinlich aus den Abflüssen von Badewanne, Waschbecken, Toilette oder Dusche irgendwo in Ihrer Wohnung. Wenn also ein Teppich ruiniert ist, die Elektrik defekt ist oder eine Decke repariert werden muss, werden Sie wahrscheinlich das Gefühl haben, dass Sie derjenige sind, der dafür sorgen sollte, dass der Raum wieder in Ordnung gebracht wird.

Trotzdem würden wir Ihnen empfehlen, keine größeren Reparatur- oder Restaurierungsarbeiten selbst durchzuführen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie keine Erfahrung im Heimwerken, Bauen oder Restaurieren haben, da die Möglichkeit besteht, dass weitere ungewollte Schäden verursacht werden. Je nach Ausmaß der Schäden (vor allem am Boden oder an der Decke) besteht auch die Möglichkeit, dass Sie sich selbst in Gefahr bringen.

Wir empfehlen immer, einen professionellen Reparatur- und Sanierungsdienst zu beauftragen, um größere Schäden in Ihrem überfluteten Badezimmer zu beheben.

Xtra Systemtrocknung – Professionelle Hilfe bei Wasserschaden

