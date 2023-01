Ein profitabler Goldproduzent, der unter dem Bargeld gehandelt wird – Aufnahme der Coverage Diese Gold-Aktie jetzt kaufen nach 58.420% mit Great Bear Resources ($GBR). Jetzt 329% mit Gold Hot Stock Starcore International Mines Ltd (ISIN: CA85525T2020, WKN

Starcore International Mines Ltd: Ein profitabler Goldproduzent, der unter dem Bargeld gehandelt wird – Aufnahme der Coverage

Portfolio-Übersicht

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.003.png

Starcore (ISIN: CA85525T2020, WKN: A2AACF, Ticker: V4JA, TSX: SAM, #SAM, $SAM) besitzt auch das in der Frühphase befindliche Molybdängrundstück Ajax in British Columbia, wo eine 600 x 650 Meter große mineralisierte Zone abgegrenzt wurde. Jüngste Probenahmen ergaben hohe Werte von Silber, Kupfer, Blei und Zink.

San Martin Mine

Starcore (ISIN: CA85525T2020, WKN: A2AACF, Ticker: V4JA, TSX: SAM, #SAM, $SAM) ist Eigentümer und Betreiber der unterirdischen Gold-Silber-Mine San Martin. Das Projekt erstreckt sich über 12.992 Hektar und umfasst zwei Untertageminen (San Jose und San Martin).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.004.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.005.jpeg

Die aktuelle Ressourcenschätzung umfasst sechs epithermale Adern (San Martin, San Jose I, San Jose II, Area 28, Area 4700 und Area 29). Die San Martin-Ader, die über 2 km verfolgt wurde, hat Breiten zwischen 1,5 und 30 Meter.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.006.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.007.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.008.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.009.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.010.png

Ressourcenpotenzial

Die Analysten von Fundamental Research glauben, dass das Projekt Potenzial für eine Ressourcenerweiterung hat, da die jüngsten Bohrungen in mindestens drei Zielgebieten auf Mineralisierungen gestoßen sind. Für die Erkundung des südwestlichen und östlichen Teils der Mine wurde ein Budget von 1 Mio. USD bereitgestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.011.jpeg

Opodepe Projekt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.012.jpeg

Starcore (ISIN: CA85525T2020, WKN: A2AACF, Ticker: V4JA, TSX: SAM, #SAM, $SAM) erwarb dieses Projekt im Jahr 2015, in Sonora gelegen, in einem Gebiet mit mehreren produzierenden Minen. Das Projekt beherbergt zwei Lagerstätten: Die Porphyr-Kupfer-Molybdän-Lagerstätte El Creston (große Tonnage/geringer Gehalt) und die epithermale Lagerstätte Teocuitlan mit geringer Sulfidierung (hoher Gold- und Silbergehalt).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.013.jpeg

Die Lagerstätte El Creston (Kupfer-Molybdän)

Basierend auf historischen Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 56.904 Meter, wurden bisher sechs mineralisierte Molybdän-Kupfer-Zonen identifiziert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.014.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.015.jpeg

Die Analysten von Fundamental Research glauben, dass es ein Potenzial für eine Ressourcenerweiterung gibt, da mindestens vier weitere Zonen das Potenzial haben, Ressourcen hinzuzufügen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.016.jpeg

Das Management hat 0,5 Mio. USD für ein Explorationsprogramm, einschließlich Vermessungen, geophysikalischer Studien und geologischer Modellierung, bereitgestellt.

Management und Geschäftsführung

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.017.png

Kurzbiografien des Managementteams und der Vorstandsmitglieder, wie vom Unternehmen zur Verfügung gestellt:

Robert Eadie – CEO und Direktor

In den letzten 20 Jahren war Herr Eadie aktiv an börsennotierten Rohstoffunternehmen beteiligt, die über 100 Millionen Dollar für verschiedene Explorations- und Erschließungsprojekte auf der ganzen Welt aufbrachten. Im Laufe der Jahre hat sich Herr Eadie einen Ruf als Katalysator hinter verschiedenen erfolgreichen neu gegründeten Rohstoffunternehmen erworben.

Salvador Garcia – Chief Operations Officer und Direktor

Über 39 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie in Mexiko; vor seiner Tätigkeit bei Starcore (ISIN: CA85525T2020, WKN: A2AACF, Ticker: V4JA, TSX: SAM, #SAM, $SAM) war Herr Garcia Country Manager in Mexiko für First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker: FMV, TSX: FR, NYSE: AG) Zuvor arbeitete Herr Garcia 25 Jahre lang in verschiedenen Positionen bei Luismin (das von Goldcorp gekauft wurde). Während seiner Zeit bei Goldcorp war er für den Betrieb der Minen Tayoltita und San Antonio verantwortlich und war an der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb der Minen Los Filos, El Sauzal und Peńasquito beteiligt. Herr Garcia hat einen Bachelor-Abschluss in Bergbauingenieurwesen von der Guanajuato University School of Mines in Mexiko.

Pierre Alarie – Vorsitzender und Direktor

Herr Alarie war von 2015 bis 2019 Botschafter von Kanada in Mexiko. Herr Alarie war über 30 Jahre lang in leitenden Positionen in kanadischen und lateinamerikanischen Unternehmen tätig und verfügt über Erfahrung in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Akquisitionen, Teamleitung und strukturierte Finanztransaktionen. Von September 2019 bis Dezember 2021 war er Managing Director von ATCO, Lateinamerika.

Gary Arca – CFO und Direktor

Herr Arca ist ein Chartered Professional Accountant und seit 1980 Mitglied des Canadian Institute of Chartered Professional Accountants und des British Columbia Institute of Chartered Professional Accountants. Herr Arca war von 1996 bis Dezember 2005 Partner in zwei verschiedenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Seit 2005 ist er als Direktor zahlreicher börsennotierter Rohstoffunternehmen tätig.

Jordan Estra – Direktor

Herr Estra verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzen und strategische Planung. Zu seinem Hintergrund gehört seine Erfahrung als führender Research-Analyst für eine Reihe internationaler Investmentbanken. Herr Estra schloss sein Studium am Babson College (Internationale Wirtschaft) mit Auszeichnung und an der Columbia University Graduate School of Business (Finanzen) mit Auszeichnung ab. Er hat in der United States Army (Medical Corps) gedient.

Federico Villaseńor – Direktor

Herr Villaseńor erlangte 1972 einen B.Sc. im Bergbauingenieurwesen an der Universidad de Guanajuato, 1976 einen Master of Science an der Columbia University in New York City und 1985 einen Abschluss in Finanzwesen am Instituto Tecnologico de Mexico. Herr Villaseńor war Mitglied des Vorstands der mexikanischen Bergbaukammer.

Tanya Lutzke – Direktor

Frau Lutzke hat über zehn Jahre Erfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen und Bankwesen. Frau Lutzke stammt aus Vancouver und besuchte die University of British Columbia.

Die FRC-Bewertung für das Managementteam des Unternehmens lautet 4,1 von 5,0.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.018.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.019.png

Finanzdaten

Im H1 GJ/2023 war die Produktion 5% niedriger als im Vorjahr (aufgrund niedrigerer Gehalte) und die Cash-Kosten stiegen 16% höher als im Vorjahreszeitraum (aufgrund niedrigerer Gehalte und Inflation).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.020.png

Der Umsatz im H1 GJ/2023 sank um 10% im Vergleich zum Vorjahr aufgrund einer geringeren Produktion/Güteklassen. Die Bruttomargen gingen im Jahresvergleich zurück (von 36% auf 25%), liegen aber weiterhin über dem Branchendurchschnitt (19%). EPS und FCF waren ebenfalls rückläufig.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.021.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.022.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.023.png

FRC-Bewertung und Rating

MCAP von 9 Mio. USD und Betriebskapital von 10 Mio. USD implizieren, dass SAM (ISIN: CA85525T2020, WKN: A2AACF, Ticker: V4JA, TSX: SAM, #SAM, $SAM) einen negativen EV hat. Juniorproduzenten werden mit EV USD 4k/oz Jahresproduktion gehandelt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.024.png

Die Analysten von Fundamental Research erwarten, dass SAM (ISIN: CA85525T2020, WKN: A2AACF, Ticker: V4JA, TSX: SAM, #SAM, $SAM) 11 Koz AuEq pro Jahr in den Jahren 2023 und 2024 produzieren wird.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.025.png

Auf der Grundlage ihrer Reserven/Ressourcenbasis schätzen die Analysten von Fundamental Research den fairen Wert von San Martin auf 0,23 USD pro Aktie und von El Creston auf 0,31 USD pro Aktie.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.026.png

Die Analysten von Fundamental Research starten die Coverage mit einem BUY-Rating und einer Fair-Value-Schätzung von 0,73 USD pro Aktie. Da die Aktien unter dem Barwert gehandelt werden, sind die Analysten der Meinung, dass SAM (ISIN: CA85525T2020, WKN: A2AACF, Ticker: V4JA, TSX: SAM, #SAM, $SAM) auf dem aktuellen Kursniveau deutlich unterbewertet ist. Die Analysten von Fundamental Research erwarten eine Erholung des Goldpreises, wenn die US-Notenbank (voraussichtlich in den kommenden Monaten) weniger aggressiv wird.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.027.png

Risiken

Die Analysten von Fundamental Research glauben, dass das Unternehmen den folgenden Hauptrisiken ausgesetzt ist (nicht vollständig):

– Der Wert des Unternehmens ist von den Metallpreisen abhängig

– Risiken bei der Entwicklung und Exploration

– Fremdwährungsrisiken

– Keine Garantie, dass das Unternehmen alle seine Projekte gleichzeitig vorantreiben kann

Die Analysten von Fundamental Research stufen das Risiko mit 4 (spekulativ) ein.

ANHANG

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.028.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68859/AC01-16-23-AC01.029.png

Fundamental Research Corp. Equity Rating Skala:

Buy – Die erwartete jährliche Rendite übersteigt 12% oder die erwartete Rendite ist risikoadäquat.

Hold – Die erwartete jährliche Rendite liegt zwischen 5% und 12%.

Sell – Die erwartete jährliche Rendite liegt unter 5% oder die erwartete Rendite ist nicht risikoadäquat.

Suspended oder N/A Rating – Die Berichterstattung und das Rating wurden ausgesetzt, bis das Unternehmen weitere Informationen zu den jüngsten Ereignissen vorlegen kann.

Fundamental Research Corp. Risiko Rating Skala:

1 (Low Risk) – Das Unternehmen ist in einer Branche tätig, in der es eine starke Position einnimmt (z.B. Monopol, hoher Marktanteil usw.), oder es ist in einer regulierten Branche tätig. Die Zukunftsaussichten für die Branche sind stabil oder positiv. Das Unternehmen erwirtschaftet einen positiven freien Cashflow und hat in der Vergangenheit Rentabilität erzielt. Die Kapitalstruktur ist konservativ mit wenig oder keiner Verschuldung.

2 (Below Average Risk) – Das Unternehmen ist in einer Branche tätig, in der die Fundamentaldaten und die Aussichten positiv sind. Die Branche und das Unternehmen sind relativ weniger anfällig für systematische Risiken als Unternehmen mit einem Risiko-Rating von 3. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit Rentabilität erzielt und seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, positive freie Cashflows zu generieren (auch wenn der aktuelle freie Cashflow aufgrund von Kapitalinvestitionen negativ sein kann). Die Kapitalstruktur des Unternehmens ist konservativ mit geringem bis mäßigem Einsatz von Fremdkapital.

3 (Average Risk) – Das Unternehmen ist in einer Branche tätig, die eine durchschnittliche Sensibilität für systematische Risiken aufweist. Die Branche kann zyklisch sein. Gewinne und Cashflow reagieren empfindlich auf wirtschaftliche Faktoren, obwohl das Unternehmen bewiesen hat, dass es in der Lage ist, positive Gewinne und Cashflow zu erzielen. Die Verschuldung entspricht dem Branchendurchschnitt, und die Deckungsquoten sind ausreichend.

4 (Speculative) – Das Unternehmen hat in der Vergangenheit kaum oder gar keine Gewinne oder Cashflows erwirtschaftet. Die Verschuldung ist höher. Diese Unternehmen befinden sich möglicherweise in der Anlaufphase oder in einer Turnaround-Situation. Diese Unternehmen sollten als spekulativ betrachtet werden.

5 (Highly Speculative) – Das Unternehmen hat in der Vergangenheit weder Gewinne noch Cashflow erwirtschaftet. Sie sind möglicherweise in einer neuen Branche mit neuen und unerprobten Produkten tätig. Die Produkte befinden sich möglicherweise in der Entwicklungsphase, in der Testphase oder in der Zulassungsphase. Diese Unternehmen können in Liquiditätsschwierigkeiten geraten und sind möglicherweise auf externe Finanzierung angewiesen. Diese Aktien gelten als hochspekulativ.

