Ein gesteigertes Erlebnis mit dem IPEVO Uplift – Mehrgelenkiger Arm für Smartphones

Das führende Unternehmen im Bereich der Bildungstechnologie, IPEVO, hat soeben die neueste Ergänzung seines Angebots an kreativen Lösungen angekündigt, den IPEVO Uplift mehrgelenkigen Arm für Smartphones.

Mit dem Uplift können Sie Ihr Telefon hochhalten, buchstäblich ohne Ihr Telefon hochzuhalten. Ganz gleich, ob Sie Ihr Smartphone als Dokumentenkamera oder Webcam verwenden, der IPEVO Uplift ist die perfekte Lösung für die Aufgabe. Das einfache und doch anspruchsvolle Design des Uplift basiert auf einer einfachen Philosophie: Qualität.

Die drehbare Halterung und der mehrgelenkige Arm des Uplift ermöglichen es dem Benutzer, die Ausrichtung und den Winkel seines Telefons schnell und einfach anzupassen, während die solide Metallbasis für maximale Stabilität sorgt und Bildschwankungen effektiv verhindert. Die Möglichkeit, nahtlos zwischen dem Zeigen Ihres Gesichts und dem Projizieren von Dokumenten zu wechseln, macht Uplift sowohl für den Unterricht als auch für Online-Konferenzen zu einem großartigen Werkzeug. Trotz seines robusten und stabilen Designs benötigt Uplift nur eine kleine Stellfläche, wodurch sich mehr Platz und Möglichkeiten unter dem Kameraobjektiv des Telefons bieten.

Verwenden Sie Uplift darüber hinaus zusammen mit der IPEVO-iDocCam-App, um Ihr visuelles Kommunikationserlebnis zu vervollständigen. Verwandeln Sie Ihre Einrichtung in eine Dokumentenkamera, indem Sie den Video-Feed Ihres Smartphones auf einen großen Bildschirm übertragen und Ihrem Publikum alles unterhalb des Objektivs präsentieren.

Nach einem erfolgreichen Soft-Launch an ausgewählten Standorten wird der IPEVO-Uplift nun offiziell für 57,02 € (exkl. MwSt.) eingeführt und kann über die Website von IPEVO Deutschland oder Amazon erworben werden.

Darüber hinaus bietet der Amazon-Store von IPEVO Deutschland den IPEVO Uplift bequem als Einzelkauf oder im Bundle mit dem IPEVO PadPillow Stand für iPad an, um Ihre gewünschte Arbeitseinrichtung zu vervollständigen.

Weitere Informationen über IPEVO-Uplift Mehrgelenkiger Arm für Smartphones finden Sie unter: https://international.ipevo.com.tw/de/Uplift_Multi-angle_Arm_for_Smartphones.html

Amazon: https://www.amazon.de/dp/B08JPZ94Y8

Bundle: https://www.amazon.de/-/en/dp/B08PDW1RTV/ref=sr_1_11?dchild=1&keywords=ipevo&qid=1607331156&s=ce-de&sr=1-11

IPEVO hat seinen Sitz in Sunnyvale (Kalifornien) und ist ein EdTech-Unternehmen, das vielseitige visuelle Kommunikationswerkzeuge produziert und vertreibt. IPEVO denkt bei der Entwicklung seiner Produkte stets an die Benutzer und bietet einfache, erschwingliche Software, Dokumentenkameras und Kommunikationswerkzeuge an, mit denen Menschen in einer vernetzten Welt unkompliziert und effizient Inhalte erstellen, unterrichten, lernen, inspirieren und zusammenarbeiten können.

Kontakt

IPEVO B.V.

Oscar Tu

Beursplein 37

3011AA Rotterdam

–

oscartu@ipevo.com

https://international.ipevo.com.tw/de/Uplift_Multi-angle_Arm_for_Smartphones.html

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.