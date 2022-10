Ein Drachenkind erobert die Welt

Als Mortimer Smok aus seinem Ei schlüpft, beginnt für ihn und seine Eltern eine aufregende Zeit.

Buchbeschreibung: Mortimer Smok: Ein kleiner Drache erobert die Welt

Der kleine Drache Mortimer Smok ist ein ganz normaler Drachenjunge. Er ist neugierig und wissbegierig, aber vor allem ist er ausgesprochen abenteuerlustig. Ein ganz normales Drachenkind eben. Bis auf eine klitzekleine Kleinigkeit …

Mortimers Abenteuer sind zum Vorlesen oder Selberlesen gedacht. So, wie der kleine Drachenjunge die Welt entdeckt und Neues lernt, erfahren kleine Zuhörer und junge Leser auf unterhaltsame Weise allerlei Wissenswertes.

Zum Buch geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/mortimer-smok-ein-kleiner-drache-erobert-die-welt/

Produktinformation:

Gebundene Ausgabe: 96 Seiten

ISBN-10: 3961116121

ISBN-13: 978-3961116126

Leseprobe:

»Mortimer! Er wird Mortimer heißen!«, donnerte Maximus Smok durch die Höhle.

»Mortimer? Wie kommst du nur auf solch eine Idee?«, schnaubte Estrella Smok, seine Frau.

Liebevoll betrachtete sie das hellgrün-lila gesprenkelte Drachenei, das vor ihr lag. Vor fast acht Monaten hatte sie mit Hingabe Blätter, Heu und Blüten gesammelt.

Karina Moebius: Mortimer Smok – Ein kleiner Drache erobert die Welt (Karina Verlag, 2018)Damit hatte sie in der Höhle ein Nestchen gebaut und ihr Ei hinein gelegt. Nach der endlosen Zeit des Wartens war es jetzt nur noch eine Frage von wenigen Tagen, bis sich ihr Drachenkind den Weg ans Licht bahnen würde.

»Und wieso bist du dir so sicher, dass wir einen Jungen haben werden?«, wollte sie wissen.

»Weil wir echte Smoks sind und Smoks immer als erstes einen Jungen bekommen!«, behauptete der angehende Vater stur.

»Aha, wenn du meinst …« Estrella gab sich geschlagen. Heute war mit Maximus nicht vernünftig zu reden. Das musste die große Aufregung um das erste Ei in der Familie sein.

»Ich bin hungrig«, wechselte sie das Thema. »Warum fliegst du nicht eine Runde um die Berge und besorgst uns etwas zu essen? Ich bleibe jetzt sicherheitshalber hier und passe auf unser Ei auf!«

»Immer ich!«, maulte Herr Smok, zog es aber doch vor, einer Diskussion mit seiner lieben Frau auszuweichen, und machte sich eilig auf den Weg.

»Mein Maximus«, dachte Estrella, »Er tut nie etwas freiwillig. Alles muss ich ihm anschaffen!«

Herr Smok war erst in ein paar Stunden wieder zurückzuerwarten, und so nützte Estrella die Zeit, um ein bisschen zu dösen.

»Wenn es wirklich ein Junge wird«, grübelte sie, »dann werde ich ihn richtig erziehen!«

Und dann schlief sie ein …

© Karina Moebius